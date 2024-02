Snažan potres kod Siska: ‘Zgrada je poskočila, noge su mi se odsjekle!’

Danas popodne, točnije u 17:49 sati prema podacima Europskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), područje Siska zatresao je potres magnitude 2.3 prema Richterovoj ljestvici. Potres se dogodio na dubini od 6 km, a epicentar je bio lociran na koordinatama 45.450 sjeverno i 16.260 istočno.

Korisnici društvenih mreža odmah su reagirali na ovaj događaj, ostavljajući svoja svjedočanstva o iskustvima tijekom potresa. Jedan od korisnika opisao je kako je osjetio potres: “Istovremeni tutanj i trzaj kuće. Krckanje zidova, trzanje kuće lijevo desno, plitak.”

#Earthquake (#potres) possibly felt 26 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/AD0kAHRZ6C

— EMSC (@LastQuake) February 9, 2024