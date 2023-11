Snaha svela par umirovljenika na prosjački štap: No, više od novca muči ih tuga

Autor: Dnevno.hr

Strašna sudbina snašla je umirovljeni bračni par iz Like koji već tri i pol godine, umjesto svog sina, plaća alimentaciju za svoje četvero unučadi, nakon što ih je tužila snaha.

Naime, kada jedan od partnera, obično otac, ne plaća alimentaciju, prvi sljedeći obveznici su djedovi i bake. Njihov je sin nakon rastave i složenog spleta okolnosti ostao bez primanja, a teret je pao na baku i djeda, piše HRT.





“Suprug i ja plaćali smo 7000 kuna od naših 9000 kuna mirovine ili 75 posto naših mirovina po ovršnom zakonu. Do sada smo uplatili oko 20.000 eura”, kazala je baka Marija.

Spali na granicu siromaštva

Ona kaže da su spali na granicu siromaštva i živjeli od 300 eura mjesečno.

“Centar za socijalnu skrb Korenica u nadzoru je utvrdio da nemamo dovoljno novca za podmirenje osnovnih životnih potreba i odredio jednokratnu naknadu od 3500 kuna u tri rate”, dodala je baka Marija.

Međutim, ovaj stariji par iz Like više od novca muči tuga.

“Tri i pol godine mi unuke nismo vidjeli. Ta djeca žude za nama i mi za njima. Mi ćemo otići, nas dvoje, za dan, za mjesec, za godinu. Djeca ostaju, na njima ostaju vječite traume”, zaključila je Marija. Ona i njezin muž i dalje svaki mjesec plaćaju 400 eura alimentacije.









Uvezeni model

Već devet godina Sindikat umirovljenika pokušava promijeniti odredbu prema kojoj bake i djedovi plaćaju alimentaciju umjesto svoje djece, što je zapravo model uvezen iz SAD-a.

“Time se zapravo emotivno ucjenjuje potomka, dakle oca djece, pa će on, da ne bi njegovi tata i mama plaćali i završili u siromaštvu, onda početi plaćati. To je suludo, to nijedna zemlja u Europi ne radi”, izjavila je Jasna Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika.

No takvih slučajeva nije malo. Radi se o 114 sudskih odluka u razdoblju od 2015. do 2021. godine prema kojima je bakama, odnosno djedovima određena obveza uzdržavanja za unučad, kažu iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.