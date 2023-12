Smiljana Srnec ništa ne prepušta slučaju: Sve je iznenadila najnovijim potezom

Autor: I.G.

Smiljana Srnec, osuđena na 15 godina zatvora zbog ubojstva vlastite sestre Jasmine Dominić, nije čekala istek roka prekida kazne 12. prosinca da bi se vratila u Kaznioncu u Požegi. Prema informacijama bliskim zatvorskom sustavu, Srnec se dobrovoljno vratila u zatvor već u ponedjeljak, 4. prosinca, kako je obavijestila Kaznionicu, a informaciju je potvrdila i Županijskom sudu u Slavonskom Brodu.

Podsjetimo, Županijski sud u Slavonskom Brodu odobrio joj je prekid izdržavanja kazne na tri mjeseca kako bi prošla kralježničku operaciju, koju je trebala obaviti zbog problema s kralježnicom od 1996. godine. Nakon izlaska iz Kaznionice 12. rujna, Srnec je zakazala operaciju na Rebru za 18. rujna. Unatoč njenom zahtjevu za produljenjem prekida kazne, sud je to odbio.

Potrebna preporuka specijalista

Da bi sud odobrio prekid, Smiljani je bila potrebna preporuka specijalista neurokirurga i liječničko mišljenje Uprave za zatvorski sustav da se liječenje ne može provesti unutar zatvora. Tri mjeseca provedena izvan zatvora ne uračunavaju joj se u izdržavanje kazne, a kako bi ostvarila prekid, morala je dobiti suglasnost svih ukućana. Također, bila je obvezna tjedno se javljati u probacijski ured u Varaždinu te u Policijsku postaju u Čakovcu.

Smiljanu Srnec uhitili su ubrzo nakon otkrića tijela njezine sestre Jasmine Dominić u škrinji u obiteljskoj kući u Palovcu 16. veljače 2019. godine. Poslije je utvrđeno da je Jasmina ubijena još 2000. godine te da je tijelo u škrinji bilo skriveno 19 godina. Sumnja je vrlo brzo nakon pronalaska tijela pala na Smiljanu, pa su joj odredili istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, u kojem je boravila sve do upućivanja na izdržavanje kazne. Sve to vrijeme provedeno iza rešetaka uračunavaju joj u kaznu, tako da je Srnec do 12. rujna, kad je izašla na prekid, već izdržala više od četiri i pol godine. Uvjetni otpust može zatražiti nakon što izdrži najmanje polovicu kazne, do čega joj je preostalo oko tri godine.

‘Čuli smo da muž ide po nju autom’

Smiljanu na slobodi susjedi u Palovcu nisu mnogo viđali.









“Čuli smo da muž ide po nju autom te odlaze nekamo. Da vam budemo iskreni, to nas baš i ne zanima. Neka svatko živi sa svojom savješću i sa svojim životom”, rekao je za 24sata. stariji mještanin.