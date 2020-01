Službeno poznate sve žrtve pada helikoptera u kojem je poginuo Kobe Bryant

Službeno su poznate sve žrtve velike helikopterske nesreće u Kaliforniji u kojoj je smrtno stradao Kobe Bryant, jedan od najvećih košarkaša i sportaša u povijesti. Osim njega, poginulo je još osmero ljudi. Do nesreće s tragičnim posljednicama je došlo oko 9:47 minuta po lokalnom vremenu. Da tragedija za obitelj Bryant bude još gora u nesreći je poginula jedna od četiri kćeri Kobea Bryanta. Riječ je o 13-godišnjoj Gianni. Uz njih dvoje u helikopteru su život izgubili i suigračica Gianne, Alyssa.

Nju su pratili roditelji, John i Keri Altobelli. John Altobelli je imao 56 godina, a radio je kao trener baseballa na jednom fakultetu u Orange Countyju. On i supruga su pratili kćer na utakmicu koja se trebala održati u podne.

Kobe Bryant’s 13-year-old daughter is among the nine killed in Sunday’s helicopter crash. Orange Coast College head baseball coach John Altobelli, along with his wife and daughter, were also killed. https://t.co/R0RP9iwDbl pic.twitter.com/q9lyoExYhq

— CBS News (@CBSNews) January 27, 2020