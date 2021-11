‘SLUŠAO SAM JA I DA SAM HITLER’ Evo što Vučić kaže o muralu zločinca: Ako ste toliko protiv Mladića, zašto ste to radili baš kad je Srbija dobila pozitivne kritike od EU?

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na televiziji Happy.

Komentirao je napise da Srbija nije pozvana na skup američkog predsjednika Joe Bidena o demokraciji.

“Dobili smo poziv, bolje je da smo pozvani nego da nismo. Nije tragedija ni da nismo. I srpska lista je pozvana na taj skup i to je važno. Pričao sam i s Escobarom o važnim temama. Srbija mora voditi nezavisnu politiku, biti vojno neutralna, ali Srbija mora graditi prijateljstva i poštovanje za sebe i biti na europskom putu. Ja da se sekiram zbog tekstova negdje? Pa Margaret Thatcher je govorila ako nemaš neprijatelja negdje, onda nisi neki posao uradio. Danas smo prvi u regiji i s vjerojatno najnižom stopom javnog duga”:

O muralu Ratka Mladića

“Tu imate nekoliko razina, kada želite naškoditi našoj zemlji, to uvijek možete učiniti. Netko je odlučio da se obračuna s Mladićevom slikom, oni se ne obračunavaju čak ni sa mnom. Oni rade sve što mogu. Niti je država radila, niti čuvala taj mural. To nije posao države, da se nitko ne naljuti. Država je čuvala Aidu Ćorović i njene sljedbenike od ljudi koji su bili brojniji i snažniji, a koji nisu htjeli da se nešto naruši ili skloni što su oni podržavali ili napravili. To je očigledno da su neki navijači Partizana napravili. Ako ste toliko protiv Mladića, zašto to niste uradili u bilo koje doba dana, nego ste to uradili baš u trenutku kada je država Srbija dobila pozitivne kritike od EU. Ne vrijedi, izgleda nisam zaslužan nikada, samo sam kriv. Slušao sam ja i da sam Hitler, hajde da vidimo koja je to vlast za Bošnjake uradila više od ove”, rekao je Vučić.