Slučajnost ili savršen tajming? Anušić otkrio kada u Hrvatsku stižu prvi avioni Rafale

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je vojarnu „Pukovnik Marko Živković“ na Plesu u Velikoj Gorici i obišao infrastrukturu za uvođenje u operativnu uporabu borbenih aviona Rafale.

Uz predsjednika Vlade su bili potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

Plenković nije stao pred novinare, no Anušić i Medved jesu. Ministar obrane govorio je i o tome kada ćemo konačno moći vidjeti Rafale u Hrvatskoj.

Evo kada ćemo u Hrvatskoj vidjeti prve Rafale – taman za izbore?

Kada stižu prva četiri aviona?

“U travnju i svibnju će biti fizička isporuka aviona Rafale u Hrvatsku. Njihovo korištenje može krenuti, pretpostavljam, odmah. Naši piloti i osoblje su već prošli obuku. Dinamika isporuke je nastavak do 2025., jedan po jedan će se isporučivati. Bradley vozila će se ispostavljati kroz iduću godinu”, rekao je Anušić.









Premijer Plenković odbija otkriti kada će biti izbori, zasad govori da će se sve znati na vrijeme. No, u posljednje vrijeme sve češće se u kuloarima spominje travanj iduće godine. Zanimljivo, ako se baš u to vrijeme na nebu pojave avioni Rafale, može li to biti slučajnost, zgodan dodatak ili dobro tempiran dogovor?