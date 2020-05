SLUČAJ ŠVICARAC Opet presuda u korist banke, Aleksić: ‘Vrhovni sud je nezakonito zakomplicirao tužbe prema bankama’

Autor: D.Kt.

Donesena je još jedna presuda u slučaju kredita u švicarskom franku, ali u korist banke. Naime, Županijski sud u Puli pozvao se na pravno shvaćanje Vrhovnog suda i odbio žalbu tužiteljice koja je konvertirala kredit uz objašnjenje da nema pravo na daljnje obeštećenje jer je njen položaj nakon konverzije izjednačen s korisnikom kredita u eurima.

Saborski zastupnik Snage, i aktivist Udruge Franak Goran Aleksić u izjavi za Dnevno podsjeća da je i prije bilo presuda u korist banke, ali i presuda u korist dužnika, te da će različitih sudskih presuda biti i dalje, odnosno sve dok Vrhovni sud konačno ne zauzme konačni stav o tome na koji će se onda pozivati sudovi. Upravo iz tih razloga, najavljuje Aleksić, idemo na Sud Europske unije jer, kaže, imamo pravo na obeštećenje, i bez Suda EU to se neće možda pozitivno riješiti.

Ogledni postupak i valjanost konverzije nije bitna za sudske postupke, jer su ljudi tužili za ništetnost ugovora i podredno za obeštećenje do dana konverzije. Ako je temeljni CHF ugovor ništetan, onda je ništetan i aneks za konverziju, mada je konverzija valjana u odnosu na zakon po kojemu je provedena. Ako bi se prihvatio nedvojbeni stav Suda EU da su temeljni CHF ugovori ništetni, to bi značilo da banke moraju vratiti sav novac primljen od dužnika kod naplate anuiteta, dok bi dužnik morao vratiti samo iznos kredita u kunama koji mu je isplaćen. Ako bi se ipak sudilo samo obeštećenje do dana konverzije, onda banka mora vratiti preplaćene kamate, preplaćeni tečaj te razliku konvertirane i stvarne glavnice po početnom tečaju uz pripadajuće zatezne kamate.

Sud je, pojašnjava Aleksić, trebao najprije odgovoriti na pitanje jesu li temeljni CHF ugovori ništetni, no sud je donio odluku o sporazumu koji je kasnije uslijedio. Naime, ako bi se temeljni ugovor o kreditu u švicarcima proglasio ništetnim, onda ne bi vrijedila niti konverzija, a Vrhovni sud je oglednim postupkom nepotrebno, ali i nezakonito zakomplicirao sudske postupke, a nezakonito je zbog toga jer je odlučivao o pitanju kojega nema u 18.000 tužbi iz konvertiranih kredita.

Pritom navodi primjer dužnika koji je konvertirao kredit i odmah nakon konverzije ga otplatio novim kunskim kreditom. Kredit je bio isplaćen 2007. u iznosu od 300 tisuća kuna, nakon osam godina redovne otplate i konverzije banci je plaćeno ukupno 510 tisuća kuna, a da nije bilo konverzije, banci bi do konačne otplate bilo plaćeno 610 tisuća kuna. Presudom bi do dana konverzije banka morala vratiti 210 tisuća kuna, pa bi dužnik banci na kraju za kredit platio ukupno 400 tisuća kuna. Prema presudi Suda EU za konvertirani i za nekonvertirani kredit mora na kraju biti plaćen jednak iznos novca, a to je moguće samo ako se nakon konverzije prizna preplata od 110.000 kuna, čime bi i u tome slučaju dužnik platio ukupno 400.000 kuna (510.000 minus 110.000). Ukratko, ako dužnik koji je konvertirao kredit ne bi dobio pravo na obeštećenje, on bi bio u nejednakom položaju na njegovu štetu u odnosu na dužnika koji nije konvertirao kredit.

Zbog presude Županijskog suda u Puli mnogi bi dužnici koji su tužili banke, a još im nije počelo ročište, sada mogli biti obeshrabreni odnosno odustati od tužbe. Aleksić je rekao da ćemo konačno rješenje imati ili tijekom ove godine s Vrhovnoga suda RH, ili tek sljedeće godine na Sudu EU. U svakome slučaju, ako Vrhovni sud odluči suprotno pravu EU da dužnici koji su konvertirali kredite nemaju pravo na obeštećenje, i dalje preostaje da se to pitanje onda riješi na Sudu EU te na Ustavnome sudu, koji je već jednom, kako Aleksić to kaže, opalio šamar Vrhovnome sudu zbog prve pogrešne odluke u kolektivnom sporu o valjanosti valutne klauzule CHF, i on vjeruje kako bi se taj šamar mogao ponoviti, ako Vrhovnio sud prekrši i drugi put pravo EU-a.