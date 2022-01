SLUČAJ PUN NEPOZNANICA: Mateja Periša i dalje nema, otvorilo se još jedno ključno pitanje

Autor: Dnevno.hr

Nestanak Splićanina Mateja Periša (27), koji je posljednji put viđen u noći između 30. i 31. prosinca u klubu “Gotik”, prijatelji su prijavljivali u dva navrata – ujutro, shvativši da se ne pojavljuje duže vrijeme i još jednom kada je policija i službeno zaprimila prijavu.

Ove informacije otvorile su pitanje i pokrenule raspravu je li policija trebala reagirati brže, odnosno je li prekršen zakon time što potraga odmah nije počela.

MUP Srbije uspio je rekonstruirati Matejevo kretanje te večeri, nakon što je napustio Gotik. Petnaestak minuta trčao je beogradskim ulicama, a zadnja snimka na kojoj ga se može vidjeti prikazuje kako silazi na platformu kod restorana Savanova.

Prijavili nestanak ujutro, no istraga krenula poslijepodne

I dalje se ne zna zašto je Matej otišao iz kluba u kojem je bio s društvom te zašto je trčao i pokušao zaustaviti taksi. Njegovi prijatelji odlučili su da neće istupati u javnosti. Posumnjali su da nešto nije u redu kada su nakon što se Matej nije vratio u klub te nije uzeo jaknu iz garderobe. A kada se nije vratio u apartman, oko 10 sati ujutro otišli su na policiju gdje im je navodno rečeno da prvo obiđu bolnice i provjere gdje im je prijatelj.

Nakon što su to učinili, vratili su se u policiju gdje je nestanak prijavljen oko 18 sati. Ovime je otvoreno pitanje jesu li policajci u potragu trebali krenuti ranije te je li možda čak i prekršen zakon.

Je li prekršen zakon?

Kako pišu srpski mediji, Zakon o policiji u članku 59 govori o traganjima za osobama i predmetima. U prvoj rečenici navedeno je da ‘policija odmah po saznanju provodi mjere traganja za osobama i predmetima’, iz čega bi se dalo zaključiti da je policija već u 10 sati trebala izaći na teren.

Igor Jurić, osnivač zaklade Tijana Jurić, nekoliko je puta govorio o tome koliko je vremena izgubljeno.

“Prvo je od 2.30 do 10.00 sati izgubljeno 7,5 sati, a kasnije od 10.00 do 18.00, dodatnih osam sati. To je katastrofalan gubitak vremena za potragu za nestalom osobom. U 10 ujutro im je rečeno da se raspitaju u bolnicama. Kada su to provjerili, vratili se u 18.00 sati u stanicu i rekli da njega nema. Onda je policija počela potragu”, rekao je Jurić.









‘Prekasno krenuli na teren’

Hrvatski kriminalist Željko Cvrtila za Večernji list je komentirao je li Matejev nestanak prijavljen prekasno.

“Ne, nije prijavljen prekasno. To je najveća glupost koja se pojavila u eteru. Oni su nestanak prijavili odmah ujutro, već u 10 sati. Dakle, Matej je nestao oko 2 sata ujutro, prvo su ga pokušavali dobiti na mobitel pa su sami krenuli u potragu. To su sve logične radnje koje bi prijatelji napravili. Na policiju su otišli tek kad su vidjeli da mu nema traga ni glasa, a srpska policija im je kazala da idu pregledati je li im prijatelj u nekoj od beogradskih bolnica. Tu je napravljen propust od tamošnje policije koja u početku ovu potragu nije shvatila ozbiljno i prekasno je krenula na teren i praktički zakasnila s roniocima, potražnim psima i ostalim resursima koji im stoje na raspolaganju”, kaže Cvrtila,