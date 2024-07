Slučaj o kojem se jedva govori: Modrić i Lovren nisu osuđeni zbog ogromnog propusta

Autor: Jasenka Kovač/7dnevno

Većina pravnih stručnjaka s kojima smo ovih dana razgovarali ne vidi razlog odustanka osječkog tužiteljstva od daljnjeg kaznenog progona Luke Modrića, kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, za optužbe zbog lažnog svjedočenja u prvom procesu protiv Zdravka Mamića.

Nije im jasno ni zašto je Županijski sud u Zagrebu donio pravomoćnu odluku kojom je optužnica protiv Dejana Lovrena odbačena uz obrazloženje da se radi o već presuđenoj stvari. Smatraju da se ne može raditi o presuđenoj stvari jer nikakve presude zapravo nije bilo, nego je 2018. vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu odbacilo optužnicu protiv Modrića i Lovrena smatrajući ju preuranjenom. Pravdali su to činjenicom da proces protiv Mamića još nije bio okončan pa se nije moglo zaključivati jesu li Modrić i Lovren lagali na glavnoj sudskoj raspravi kako bi pomogli Mamiću. Brojni pravni stručnjaci već su tada komentirali da preuranjenost optužnice kao pravna kategorija uopće ne postoji.

Poznato je da je tu odluku prvostupanjskog suda o preuranjenoj optužnici potvrdio i Županijski sud u Zagrebu. Nakon što je osuđujuća presuda protiv Mamića postala pravomoćna, tužiteljstvo je ponovno podiglo optužnice protiv Modrića i Lovrena. Bili su uvjereni da sada više nije preuranjena. No, prevarili su se. Oba slučaja ovih dana, na zgražanje dobrog dijela pravne struke, dobivaju svoje pravomoćne epiloge.

Sami se povukli

U Lovrenovu slučaju optužnica je pravomoćno odbačena jer su se sudovi pozvali na odluku iz 2018. i zaključili da je riječ o već presuđenom slučaju, iako nije bilo nikakve stvarne rasprave o tome da je Lovren muljao u Mamićevu korist. Nakon pravomoćnog odbacivanja optužnice u Lovrenovu slučaju osječko tužiteljstvo diže ruke i od nastavka kaznenog progona i Luke Modrića. Uvjereni su da bi sudovi donijeli identičnu odluku kao i protiv Lovrena.

Drugim riječima, nisu ni pokušali ponovno izvesti kapetana Hrvatske nogometne reprezentacije pred sud. Službeno im je opravdanje da ne bi imalo smisla, no postavlja se pitanje zašto doista nisu ustrajali na tome da dobiju pravomoćnu sudsku odluku, nego su se sami povukli. “Sve oko Modrića i Lovrena iznimno je nabijeno nacionalnim emocijama. Budući da je Mamić unatoč njihovu laganju na sudu ipak pravomoćno proglašen krivim, izvjesno je da se sada više nitko ne želi stvarno potruditi oko toga da na sudu dokaže da su njih dvojica u sudnici Županijskog suda u Osijeku ozbiljno ismijavali cijeli pravosudni sustav”, komentira naš sugovornik.









Ističe još jednom da se u ovim slučajevima doista ne može govoriti o presuđenoj stvari. Ukazuje i da se ne može ponovno suditi samo osobi koja je ranije ili pravomoćno osuđena ili pravomoćno oslobođena. Odbacivanje optužnice zbog navodne preuranjenosti nije takva vrsta presude. To, navode i drugi istaknuti pravni stručnjaci u svojim objavljenim radovima u kojima ističu kako neka formalna sudska odluka, poput odbijajuće presude, ne znači da se toj istoj osobi ne može suditi za to isto kazneno djelo u ovom postupku. Isključivo pravomoćna oslobađajuća ili osuđujuća presuda znače da je neki slučaj već presuđen.

Sračunato pogodovanje

I dok su obrane Luke Modrića i Dejana Lovrena zadovoljne ovakvim raspletom, svi koji pozornije prate nogometnu i pravosudnu scenu imaju razloga osjetiti se posramljenima. Naime, ono što su Modrić i Lovren izvodili tijekom procesa na sudu u Osijeku doista se rijetko viđa u sudskim analima, a još rjeđe tako nešto prođe bez osude. Sudsko vijeće Županijskog suda u Osijeku u presudi je potvrdilo da su Modrić i Lovren prilagodili svoja svjedočenja Mamićevoj obrani. Vijeće je njihove iskaze s glavne rasprave ocijenilo neuvjerljivima i nelogičnima te ustvrdilo da ih smatra očigledno “sračunatim pogodovanjem obrani Zdravka Mamića”.

Modrićev iskaz sud je iznimno detaljno analizirao. On je naime u sudnici tvrdio, za razliku od onoga što je izjavio tijekom istrage, da mu je doista pripadalo pravo na podjelu transfernog obeštećenja na temelju aneksa ugovora o profesionalnom igranju.









Dakle, onog istog za koji je USKOK tvrdio da je antedatiran. Mamić je pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora jer je, među ostalim, novac iz Dinama izvlačio i putem antedatiranih ugovora Modrića i Lovrena. Obojica su nakon odlaska iz Dinama potpisala da nemaju potraživanja od kluba, no naknadno su se, prema presudi, pojavili aneksi ugovora s podjelom transfernog obeštećenja.

Nije se mogao sjetiti

Modrić se, kao što je poznato, izgubio u detaljima. I dok je precizno pričao da je sporni aneks ugovora potpisao još kada je sklapao prvi profesionalni ugovor, istovremeno se nije mogao sjetiti nekih drugih aneksa ugovora koje je potpisivao u karijeri. Uvjeravao je i da je sporni aneks potpisao kada je odlazio iz Dinama u Tottenham, a to što se na njemu nalazio datum iz 2004. pokušao je objasniti činjenicom da je prema novom aneksu novac trebao biti uplaćen u Hrvatskoj, dok bi prema onom prvom otišao na njegov račun u inozemstvu.

Onda se pak nije mogao sjetiti što je bilo s originalnim, prvim aneksom ugovora nakon što je potpisao drugi aneks, za koji će se tijekom suđenja utvrditi da je krivotvorina. Nije se mogao sjetiti ni bilo koje druge okolnosti zaključenja aneksa ugovora o podjeli transfernog obeštećenja uz drugi ugovor o profesionalnom igranju za NK Dinamo. Ipak, decidirano je tvrdio da na prvom ispitivanju u USKOK-u nije rekao da je aneks potpisivao naknadno.

Vještakinja za rukopise i dokumente Andrea Ledić u svom je nalazu utvrdila kakve je potpise igrač upotrebljavao do 2008. i upravo se takav potpis nalazi na spornom aneksu ugovora.

Uz to, niti jedan drugi igrač koji je otišao iz Dinama nije imao takav aneks. Bila su to jedina odstupanja od uobičajene prakse ugovaranja podjele transfernog obeštećenja između kluba i igrača, dodaje se u obrazloženju presude. Zato ni Mamić ni Modrić nisu uvjerili sud u razloge sačinjavanja spornih aneksa ugovora koje su antedatirali. Razlozi su im, navedeno je u presudi, krajnje neuvjerljivi.

Više dokaza

“Na neuvjerljivost ovakve njihove argumentacije upućuje i činjenica što nigdje i niti kod koga od ugovornih strana navedenih aneksa nema primjerka tih originalnih aneksa ugovora o profesionalnom igranju na koje se pozivaju”, objašnjeno je u presudi. Da Lovren nije govorio istinu kada je kao i Modrić tvrdio da je aneks ugovora potpisao ne bi li mu se novac od transfera u Olympique Lyon isplatio na račun u Hrvatskoj, sud je utvrdio također s više dokaza. Među ostalim, tu je činjenica koju je Telegram već spominjao u analizama ovih svjedočenja, da je aneks bio na memorandumu kakvim se Dinamo koristio tek od rujna 2009., a Lovren ga je navodno potpisao u ožujku te godine.

Uz to, Lovrenov knjigovođa iz tog vremena nije znao baš ništa o ovom spornom aneksu, dok je za sve ostale znao, kao i za isplate što ih je Lovren dobivao od Dinama. Ovaj definitivni pad optužbi protiv Modrića i Lovrena doista bi mogao biti okidač koji će, kako uvjeravaju naši sugovornici bliski DORH-u, okrenuti glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića protiv nekih suradnika. Naime, Turudić bi, kako smo već pisali, mogao krenuti na Dinka Cvitana, jednog od svojih sadašnjih zamjenika, te Tamare Laptoš, europske tužiteljice iz Hrvatske. Na sastanku Turudića i Laptoš u Državnom odvjetništvu, do kojeg je došlo na inicijativu europske tužiteljice, možda je i to bila jedna od tema razgovora.

Naime, upravo kada su Cvitan i Laptoš bili čelne figure kaznenog progona protiv Mamića, Modrić i Lovren postali su ključni svjedoci. Mamić je cijelo vrijeme tvrdio da bi i dvojica igrača trebala biti optužena budući da je preko njihovih transfera, odnosno transfernih obeštećenja, iz Dinama izvučen milijunski iznos. Podsjećamo da je riječ o gotovo 80 milijuna kuna, odnosno oko 10,7 milijuna eura koji su izvučeni putem Modrićeva transfera u Tottenham i Lovrenove prodaje u Olympique Lyon.

Lažni aneks

Prema pravomoćnoj presudi, Modrić je od 66 milijuna kuna što mu ih je Dinamo isplatio na osnovi lažnog aneksa ugovora o transfernom obeštećenju, Mamiću proslijedio 52 milijuna kuna. Gdje je 14 milijuna kuna, pitao je u više navrata Mamić, no presuda na to nije dala odgovor. Tijekom žalbenog procesa Mamić je s tim argumentom ozbiljno napao Modrića. “Je li Luka Modrić, znajući da s Dinamom nije imao zaključen aneks po kojem bi mu pripao postotak transfernog obeštećenja, nezakonito raspolagao s iznosom od 66 milijuna kuna što mu ih je klub isplatio”, pitao je dalje Mamić. Još je dodao: “Je li Modrić nezakonito zadržao za sebe onih 14 milijuna kuna?”

Sporan mu je bio i izračun iz presude koji se odnosio na podjelu transfernog obeštećenja za Dejana Lovrena. Sud je utvrdio kako u trenutku kada se Lovrenov aneks pojavio Dinamo više nije imao novca pa je podigao 4,4 milijuna eura kredita.

Lovrenu je isplaćeno 25,9 milijuna kuna te je plaćeno 5,4 milijuna kuna poreza. To iznosi, izračunao je Mamić, ukupno 31,3 milijuna kuna. Sud ipak zaključuje da je Dinamo oštećen za cijeli iznos kredita, odnosno 35,8 milijuna kuna. Što je s razlikom, pitao se Mamić u žalbi. Na kraju mu je žalba odbijena, a presuda potvrđena, no bivši šef Dinama nije odustao od prozivanja DORH-a i USKOK-a zbog činjenice da nisu optužili ni Modrića ni Lovrena, a on je osuđen na šest i pol godina zatvora. Zato bi sada, nakon propasti optužbi za laganje, Turudić mogao krenuti na Cvitana i Tamaru Laptoš jer su oni, po mišljenju nekih pravnih stručnjaka, odgovorni što su se Modrić i Lovren izvukli.