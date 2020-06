SLUČAJ MALE MADDIE Tužitelj: ‘Nemamo dokaza da je ubijena’

Autor: Dnevno

Njemački tužitelj Hans Christian Wolters ranije je rekao kako je Madeleine McCann najvjerojatnije mrtva te kako ju je osumnjičeni Christian Brueckner najvjerojatnije ubio ubrzo nakon otmice.

No, on sada tvrdi kako je to njegovo osobno mišljenje. Naime, tužitelj je sada izjavio da su sve to špekulacije te da nemaju forenzičkih dokaza da je malena Maddie ubijena, piše Mirror.

Prijatelj obitelji McCann navodi kako tužitelj nije smio izlaziti u javnost s takvim informacijama ako nije bio siguran.

Podsjetimo, mala Maddie nestala je 2007. godine bu Portugalu. Nakon godina potrage, policija je nedavno objavila da sumnjiče 43-godišnjeg Nijemca Christiana Bruecknera za otmicu i ubojstvo curice, prenosi 24sata.