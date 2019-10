SLUČAJ KRAŠ! Srpski tajkun Nebojša Šaranović platit će Pivcima hrpu love, zatvoriti tvornicu i preseliti je u Srbiju

Autor: Iva Međugorac

Ako je nešto u Hrvatskoj sinonim za djetinjstvo i odrastanje, tada su to čuveni Kraševi proizvodi – legendarne Bajadere, Kiki bomboni, razne čokolade ili pak napolitanke kakvih nema nigdje u svijetu. No, nisu sve priče vezane uz Kraš slatke. Ovih se dana oko konditorskog diva sa zagrebačkih Ravnica odvija velika burzovno-financijska operacija, a radnici strahuju da bi oni, kako to obično biva, mogli biti prvi na udaru nakon izglednog preuzimanja od strane srpskog poduzetnika Nebojše Šaranovića.

Što ih točno muči, radnici Kraša otkrili su u razgovoru za naš tjednik. Njih više od tisuću čini društvo Kraš-Esop, no napominju, malo se toga njih pita jer u Esopu ključnu ulogu igra njihova «teta Marica», prokuristica Marica Vidaković. Društvo iz Kraš-Esopa, u čijem je vlasništvu 18,45 posto udjela u tvrtki, na nedavno održanoj skupštini odlučilo je da neće ući u zajedničko preuzimanje dionica s Mesnom industrijom Pivac, koja drži 30,7 posto Kraša, što ih čini najvećim pojedinačnim dioničarom. No ta odluka nije obeshrabrila braću Pivac, koji će samostalno ići u stjecanje novih dionica. S druge strane, Kraševe je dionice nedavno naveliko počeo kupovati Nebojša Šaranović. Koliko je srpski milijunaš zainteresiran za hrvatsku tvornicu slatkiša, možda ponajbolje govori činjenica da je u samo desetak dana stekao 20 posto udjela u Krašu, ujedno dižući i cijene dionica u nebo.

Kada je o Pivcu, Šaranoviću i Krašu riječ, naši sugovornici nude nekoliko scenarija, ali svima je zajednička zabrinutost djelatnika za financijsku održivost korporacije. Tko god da uđe u Kraš, radnike će nastojati izbaciti iz igre, no oni nemaju namjeru na to pristati, nego preko Esopa žele sudjelovati u vlasničkoj strukturi diva s Ravnica. Kada bi radnike izbacili iz vlasničke strukture – a oni su uvjereni da im se to sprema – u pitanje bi došla i njihova radna mjesta. Već je nakon površnog uvida u Šaranovićevo poslovanje u Srbiji jasno da je strah za plaće, ali i ostala prava koja trenutačno imaju, sasvim opravdan, smatraju radnici Kraša. Ipak, usprkos tome što je Marica Vidaković svojevrsna vladarica Kraša, radnike tješi to što nije moguće pojedinačno odlučivati o Esopovu udjelu, niti ga je moguće pojedinačno rasprodavati. To kolektivu daje određenu sigurnost, a posebno je utješno ta činjenica djelovala kada su Kraševe dionice rasle do tisuću kuna.

Todorićev prijatelj





I dok se radnici pitaju što će biti s njima, srpski tajkun šuti i ne otkriva svoje namjere jer tako to rade poduzetnici s naših prostora. Šaranović je inače blizak prijatelj posrnuloga hrvatskog tajkuna Ivice Todorića, a da bi zavladao Krašem, trebat će mu pomoć braće Pivac, koji bi na to mogli vrlo lako pristati jer im se smiješi svota koju je teško odbiti. Naime, naši su sugovornici uvjereni da bi vrgoračka braća mogla pristati prodati svojih 30-ak posto dionica jer bi na njima zaradili dvostruko više nego što su ih platili. Točnije, njihovih 30-ak posto dionica, ako uzmemo da je cijena dionice 1000 kuna, vrijedi oko 450 milijuna, iz čega proizlazi da bi na Kraševim dionicama Pivci utržili oko 250 milijuna kuna. Stoga se to čini kao najizgledniji scenarij, barem ako ćemo slijediti trag novca. A tada bi za naše sugovornike počela prava agonija, jer teško da će Šaranović zadržati kompletnu Kraševu proizvodnju u Hrvatskoj. Vjerojatnije je da će je preseliti u Srbiju, gdje je radna snaga osjetno jeftinija, a uz to ondje već ima svoje konditorske pogone – u njegovu su vlasništvu Crvenka i Babini. S druge strane, Kraševe su nekretnine prilično atraktivne, pa bi i to mogao biti razlog što se srpski kralj papira zanima za ovu kultnu hrvatsku tvrtku, čije bi dijelove mogao i preprodati. Pila se okrenula naopako, panično nam prepričavaju radnici Kraša, naglašavajući da Šaranović sada po Hrvatskoj namjerava raditi ono što je donedavno po Srbiji radio Todorić koji je kupovao sve što mu je došlo pod ruku, gradeći na taj način vlastiti imperij. Srpski poduzetnik do dionica Kraša došao je preko tvrtke Kappa Star Limited, registrirane na Cipru, gdje je i sam prijavljen. Šaranović je odlučio postati većinski dioničar Kraša otkupom dionica od sadašnjih najvećih suvlasnika, što bi ga, s obzirom na to da je vlasnik Crvenke i Babinija, učinilo ne samo kraljem papira nego i kraljem slatkiša, kako na srpskom području, tako i u cijeloj regiji.

Misteriozni fond

Objedinjavanjem konditorskih tvrtki, Šaranović će nastojati plasirati svoje proizvode na europsko tržište, a preuzimanjem Kraša, vrata Europe otvaraju mu se sama od sebe. Radnici podsjećaju kako je Kraš prije desetak godina diktirao pravila ove tržišne igre, jer je od Šaranovića namjeravao kupiti Jaffu. Sada pak Šaranović, čiji radnici u Srbiji imaju plaću od oko 300 eura, preko Kraša ima namjeru pokoriti hrvatsko, regionalno i europsko tržište. Dakako, on u ovoj priči nije solo igrač, iza njega stoji misteriozni fond Mid Europa koji je i prije Marici Vidaković i braći Pivac nudio da otkupi njihove udjele u Krašu, a dokle seže njihov interes, govori podatak da su u travnju kupili većinske udjele u najvećoj pekarskoj kompaniji Mlinaru, najavljujući širenje na hrvatske tvrtke.

Preuzme li doista Šaranović hrvatsku tvornicu slatkiša, Kraš se može smatrati pokojnim, kažu naši sugovornici, podsjećajući da je riječ o partneru Miroslava Miškovića koji je karijeru gradio u vladi Slobodana Miloševića. Mišković je, uz to, duboko povezan s ruskim tajkunima, a vrijedi spomenuti da iza ovog srpskog milijardera stoji Delta Holding koji ima tendenciju svoje poslovanje proširiti po Hrvatskoj, preuzimajući tvrtke iz bivšeg Agrokora, današnje Fortenove. Da je tandem Mišković-Šaranović zainteresiran za hrvatsko tržište govori i činjenica da se družina iz Delte svojedobno vrzmala oko zagrebačkog hotela Esplanade. Njima, svjedoče naši sugovornici, nije zanimljiv samo Kraš i tvrtke koje su činile Agrokor, zanima ih i ulaganje u turizam i energetiku, a vjeruje se da ni u tome nisu usamljeni – navodno iza njih stoje Rusi kojima je Hrvatska platforma za ulazak na europsko tržište. Šaranovićev partner Mišković svojedobno je šurovao i s Todorićem, s kojim je namjeravao preuzeti Mercator te stvoriti regionalnog trgovačkog diva, ali taj mu plan nije uspio. No, Šaranović i Mišković zanat su izučili u Rusiji te je vrlo izgledno da ih baš oni i guraju u biznis s Krašem, a kako se vrag obično skriva u detalju, treba napomenuti da su, dok je srpski kralj papira naveliko otkupljivao dionice Kraša, Rusi bacili oko na Mercator i otpočeli pritisak na Slovence. O tome su se nedavno raspisali slovenski mediji nakon što je njihov premijer Marijan Šarec posjetio Moskvu. Nakon sastanka s vlastodršcima u Rusiji, utvrđeno je da su odnosi između dviju država kvalitetni, ali opterećeni pozicijom Agrokora, koji je pod pokroviteljstvom Fortenove, a nju ruske države drže pod kontrolom kao najveći vjerovnici.

Moćna ‘teta Marica’

Šaranovićeva karijera počela je 1991., kad je postao jedan od četiri pripravnika u Miškovićevoj tvrtki Delta. Šaranović je ubrzo postao komercijalni direktor, a njegov poslovni talent do izražaja je došao u Rusiji, kamo je premješten zbog sankcija koje je međunarodna zajednica uvela Miloševiću i Jugloslaviji. U Rusiji se dobro snašao, a najveći poslovni uspjeh bio mu je kupnja Bajkalskoga celuloznog kombinata 1994. Krajem prošlog stoljeća Šaranović se okreće samostalnom biznisu te uz pristojnu otpremninu s kojom ga je Mišković otpravio iz Delte pokreće Kappa Star, no u srpskoj javnosti sumnjalo se da je Mišković taj koji mu je pomogao pri kupnji tvornice biskvita Jaffa. S investicijom od 133 milijuna eura zarađenih od prodaje većinskih udjela Fabrike hartije i Avale Ade, Šaranović se nije žurio, a slično bi se moglo dogoditi i s Krašem za koji je iskazao otvoreni interes. Pritom je jasno pokazao da na onome što sada ima ne misli stati, a to što njegov interes za Kraš zabrinjava radnike, nikoga u Hrvatskoj ne zanima previše.

Kada je o Kraševim dionicama riječ, tu bi najvažniju ulogu trebala odigrati “teta Marica”, najmoćnija žena kompanije, koja je krajem kolovoza kupila 900 dionica Kraša po cijeni od 390 kuna. Nedugo potom na stol je stigla ponuda Braće Pivac za preuzimanje tvrtke, a cijene dionica odletjele su u nebo jer se za Kraš zainteresirao Šaranović. Vidaković bi tako mogla zaraditi oko pola milijuna kuna, tvrde naši sugovornici u Krašu koji sumnjaju da je Vidaković trgovala povlaštenim informacijama, što potvrđuje i zanimanje Hanfe za ovu akciju. No radnici ne vjeruju da bi Hanfa išta mogla učiniti jer Maricu Vidaković smatraju neokrunjenom vladaricom ove korporacije koja jednim migom može smijeniti kompletnu upravu, i za nju pravila ne vrijede – ona je ta koja ih diktira i zaobilazi na vrlo mudar način, vladajući iz sjene preko svojih veza. Da se Marici Vidaković doista ide naruku, dalo se naslutiti nekoliko puta, a ekipa iz Kraša još pamti kako joj se progledalo kroz prste tijekom priče o optužnici za lažiranje mjenica.