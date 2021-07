SLUČAJ ILEGALNOG PRIJEVOZA TIGRA TRAJEKTOM PREUZEO DRŽAVNI INSPEKTORAT: Jadrolinijinim brodovima ne smiju se prevoziti divlje životinje!

Autor: L.B.

Putnici na trajektu iz Splita za Hvar u nedjelju su svjedočili nesvakidašnjem prizoru – u prikolici osobnog vozila križevačkih tablica prevozio se tigar. Iz Jadrolinije su pojasnili već tijekom dana kako o tome nisu imali saznanja, niti im bio prijavljen prijevoz životinje već vozila s prikolicom.

Ispod cerade – iznenađenje!

Da se među njima na trajektu nalazi i tigar vidjeli su kada je vozač, zbog velike vrućine, dijelom otkrio ceradu kojom je bila pokrivena prikolica te se ispod nje ukazala životinja.

Iz Jadrolinije su potvrdili kako nisu imali saznanja da prevoze tigra.

“Mi smo prodali kartu za vozilo i prikolicu. Članovi posade nisu nadležni za provjeru sadržaja kamiona ili prikolice ukoliko nije prijavljen prijevoz opasnih tvari, a da bi provjerili poštuju li se svi sigurnosni protokoli. Članovi posade nisu imali saznanja da se tigar prevozi u prikolici na trajektu”, kazala je u utorak glasnogovornica Jadrolinije Marija Zaputović.

Na trajektima se ne smiju prevoziti divlje životinje

Naglasila je i kako se po pravilniku na trajektima ne smiju prevoziti divlje životinje.

Zanimljivo je kako je vlasniku tigra pošlo za rukom u istom danu čak dva puta prevesti tigra – prvo ujutro do Hvara, a potom navečer natrag do Splita. Kako se neslužbeno doznaje, tigar je navodno na Hvar odvezen radi parenja, no nejasno je s kojom životinjom, budući dau Hvaru postoji samo jedan tigar i to u privatnom zološkom vrtu.

Križevčanin koji je putovao prema Hvaru jedan je od rijetkih uzgajivača tigrova u Hrvatskoj, a od 1993. godine radi na projektu uzgoja sibirskih tigrova.

Cijeli slučaj preuzeo je Državni inspektorat.