Slučaj Daruvarac konačno završio! Iz zatvora bi mogao ranije nego što je očekivano?

Autor: Dnevno

Darko Kovačević, poznatiji po nadimku Daruvarac, u ponedjeljak se navečer javio u kaznionicu Remetinec na izdržavanje zatvorske kazne. Pred zatvor je došao taksijem te pozvonio na vrata pritom ignorirajući okupljene novinare, prenosi Jutarnji list.

Podsjetimo, Daruvarac je zbog premlaćivanja 18-godišnje djevojke u lipnju prošle godine osuđen na četiri godine zatvora. Sam sudski postupak upozorio je na mnogo rupa u hrvatskim zakonima i primijeni istih te je izazvao velike polemike u javnosti. Budući da je u pritvoru odslužio 7 mjeseci zatvorske kazne, preostale su mu još tri godine i pet mjeseci zatvora uz naglasak na to da, nakon odslužene polovine kazne, može tražiti prijevremeni otpust. To znači da Kovačević može biti na slobodi već nakon 17 mjeseci, a idućih mjesec dana trebao bi provesti na Odjelu dijagnostike u Remetincu. Nakon toga bit će poslan u jednu od kaznionica u Hrvatskoj na odsluženje ostatka zatvorske kazne.

Cijeli slučaj bio je pod velikom paskom medija. Ponajviše zbog šokantnih fotografija koje je majka pretučene djevojke dala u javnost. Upravo je na to na kraju reagiralo i Državno odvjetništvo te podnijelo tužbu protiv Kovačevića za nanošenje teških tjelesnih ozljeda za koju je predviđena maksimalna zatvorska kazna do pet godina. Tada je počelo suđenje koje je pokazalo mnoge rupe u hrvatskom pravosuđu. Naime, kako se suđenje odužilo zbog nekoliko odgoda, istekao je maksimalan rok pritvora od 6 mjeseci, predviđen za navedeno kazneno djelo. Tako je Daruvarac prvi put pušten na slobodu što je izazvalo burne reakcije u javnosti. Nakon toga ubrzo je nepravomoćno osuđen na maksimalnih pet godina te je vraćen u pritvor do pravomoćnosti presude.

S obzirom na to da je, zbog propisane procedure, donošenje pravomoćne presude trajalo duže od predviđenog pritvora za navedeno djelo, Daruvarac je u veljači ove godine ponovno pušten na slobodu. To je izazvalo dodatni revolt javnosti i pokazalo manjkavosti hrvatskog pravosuđa. Županijski sud u Splitu tek je 6. lipnja ove godine donio pravomoćnu presudu te mu izrekao zatvorsku kaznu od četiri godine. Kovačević je rekao kako će se sam javiti na izdržavanje kazne, što je sinoć i učinio.