Slučaj Banožić razotkrio važan detalj o Plenkoviću: Samo je jedna osoba na koju se može osloniti

Autor: Iva Međugorac

Malo je u krugu premijera Andreja Plenkovića ljudi koji uživaju njegovo potpuno povjerenje, a oni koji Plenkovića dobro poznaju reći će da se taj uzak krug ljudi može pobrojati na prste jedne ruke. Kada govore o premijerovim suradnicima od posebna povjerenja tada Plenkovićevi suradnici nabrajaju mladog Vladina glasnogovornika Marka Milića, savjetnike Matu Granića i Damira Krstičevića, Zvonimira Frku Petešića, ali i ministra branitelja Tomu Medveda s kojim se Plenković sprijateljio tijekom dvaju premijerskih mandata. Medved je kako kažu u vladajućim redovima pomirljiv i iznimno strpljiv tip koji Plenkoviću uskače uslijed svih većih kriza koje je do sada imao.

Medved je Plenkovićev čovjek za krizne situacije

”Medved uspijeva balansirati, komunicira s predstavnicima medija, u dobrim je odnosima i sa dobrim dijelom onih s desnog krila HDZ-a, prihvaćen je među braniteljskom populacijom, a u korektnim je odnosima primjerice i s budućim ministrom Ivanom Anušićem s kojim Plenković nema neki pretjerano kvalitetan odnos. Jedan od prvih koje Plenković naziva kad voda dođe do grla je Medved’‘, navodi naš sugovornik blizak premijeru pa podsjeća da je on uz Plenkovića bio usred svih afera počevši od one u Agrokoru na dalje pa je tako premijeru leđa držao i tijekom potresa na Banovini kada se Medved postavio kao operativac, što on suštinski i jest.





I sada, kada je Plenković bio primoran smijeniti ministra obrane Marija Banožića zbog sudjelovanja u prometnoj nesreći u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, Plenkoviću je leđa držao ministar Medved kojega je Plenković poslao u osječku bolnicu kako bi posjetio dojučerašnjeg kolegu iz Vlade. ”Medved je bio jučer popodne u Osijeku, posjetio ga je”, rekao je Plenković objašnjavajući kako je Banožić trenutno u stanju koje je i dalje zabrinjavajuće pošto se oporavlja od teških tjelesnih ozljeda. Upitan je li mu Medved rekao da više nije ministar, odgovorio je kako Banožić ”nije bio kontaktibilan na taj način“.

Svojedobno se pak baš o resoru obrane i ministarstvu branitelja progovaralo u kontekstu spajanja resora, no navodno je baš Medved bio taj koji je predsjednika Vlade uspio nagovoriti da odustane od te ideje znajući da bi ukidanje braniteljskog resora izazvalo negodovanje u javnom prostoru. Upravo je to ujedno bila i jedina situacija u kojoj se Medved suprotstavio Plenkoviću i usprotivio njegovim odlukama. Unatoč toj situaciji Plenković i Medved s godinama su izgradili odnos kojega u Vladi opisuju kao odnos najvjernijih suradnika.

Desna ruka na koju se premijer može pouzdati

”Medved je Plenkovićeva desna ruka i ministar na kojega se uspijeva pouzdati u svakom trenu i izvan djelovanja Ministarstva branitelja u kojem on ima odriješene ruke. Njihov je odnos neobičan možda i zato što je Plenković Medveda naslijedio iz Vlade kojom je upravljao Tihomir Orešković”, podsjeća naš sugovornik aludirajući na to da je Medved na nacionalnu političku scenu pa i u svoj resor stigao kao kadar iz Vlade koju je formirao bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko.

Iako je Karamarko iz politike otišao silom prilika, Medved je zadržao vodeću poziciju u svojem resoru čime je pokazao da je prije svega vjeran stranački vojnik koji je s Plenkovićem i tijekom prvog mandata prebrodio sve krize kojih onda nije nedostajalo. I na unutarstranačkim izborima na kojima je Plenković odmjeravao snage s Mirom Kovačem Medved je zauzeo njegovu stranu, i bio dio njegova tima pa je zahvaljujući toj utakmici postao Plenkovićev zamjenik u HDZ-u, a samim time i jedan od najutjecajnijih članova vladajuće stranke

“On se i tijekom posljednje kampanje pokazao kao čovjek koji pristaje na kompromise i izlaže se rizicima. Kada se uoči tih izbora Plenković sukobio s Anušićem oko sastavljanja liste za parlamentarne izbore u četvrtoj jedinici radi toga što Anušić na svojoj listi nije želio Josipa Salapića iz HDSSB-a Medved ga je primio na listu u svojoj izbornoj jedinici, čime je Plenkoviću dodatno porastao u očima”, otkriva naš sugovornik podsjećajući kako je Medved vodio Stožer za obnovu potresom porušene Banovine gdje je korektno koordinirao vojsku, noseći se stojički naknadno sa kritikama koje su zbog tromog procesa obnove padale i na njegova leđa.









”General je operativan, staložen i umjeren, njegovo postupanje je vojničko i Plenković je u tom kontekstu i više nego svjestan da mu Medved, za razliku od mnogih drugih, nikada neće okrenuti leđa premda je on jedan od njegovih suradnika s kojima najkraće surađuje”, navodi nadalje naš sugovornik. Treba također napomenuti kako je Medved jedan od rijetkih ministara s kojim se ni predsjednik Zoran Milanović ne usudi ući u sukobe što je predsjednik u više navrata i davao do znanja. Kriza u nadolazećem predizbornom periodu Plenkoviću vrlo vjerojatno neće nedostajati, ali on već sada može biti gotovo siguran da će u tim trenucima uz njega stajati ministar Medved koji bi i za nadolazeće parlamentarne izbore trebao biti jedan od najjačih HDZ-ovih aduta.