Slovenski rekorder već 12 godina nije došao na posao: Stalno je na bolovanju, evo kako je uspio

Autor: I.G.

Slovenija je lani zabilježila nevjerojatan broj zaposlenih na bolovanju, oborivši time vlastiti rekord s brojkom od 56.128 osoba koje su izgubile više od 20 milijuna kalendarskih dana zbog privremene nesposobnosti za rad. Ovaj podatak izazvao je sumnje u održivost slovenskog zdravstvenog sustava, posebice s obzirom na nedostatak vremenskih ograničenja za bolovanje.

Razlog tome je što slovenski bolnički sustav ne poznaje vremensko ograničenje i stoga se ne može usporediti s drugim državama u Europi. Takav sustav u Europi poznaje samo Bugarska, piše 24ur.

“Stanje je posljednjih godina zabrinjavajuće”, upozorava Ana Vodičar, voditeljica područja za odlučivanje o pravima i medicinskim proizvodima u Zavodu za zdravstveno osiguranje.

Slovenski rekorder

Podaci pokazuju dramatičan porast od 84,8 posto u broju zaposlenika na bolovanju u usporedbi s 2014. godinom. Jedan od najupečatljivijih slučajeva je zaposlenik koji već 12 godina nije radio zbog trajnog boravka na bolovanju, što baca svjetlo na sustav bez jasnih ograničenja.

“Naše zakonodavstvo, jedino još Bugarska ima takav propis, ne poznaje vremensko ograničenje bolovanja. U stranim sustavima privremena nesposobnost za rad u pravilu traje jednu, možda i tri godine. Onda slijedi, ako je netko još uvijek nesposoban za rad, trajniji oblik nesposobnosti ili privremene nesposobnosti. U Sloveniji toga nemamo. Ako je netko nesposoban za rad i ostane na listi bolovanja, to mu ne može prestati samo zato što je bio na listi već nekoliko godina”, objašnjava Vodičar.

“S obzirom na to da je sve više ljudi na bolovanju, ne može biti drugačije nego da nam novčane naknade strahovito rastu. Ako smo 2014. još imali oko 225 milijuna rashoda iz zdravstvene blagajne, lani smo isplatili gotovo 700 milijuna eura. To su enormna povećanja. I zato je to toliko zabrinjavajuće”, rekla je Vodičar.

U Sloveniji je prošle godine prosječno bolovanje trajalo 13,4 dana. Ali trajanje se razlikuje od regije do regije. Najduže ih nije bilo u Koruškoj – 19,3 dana, a najmanje u Goriškoj, točnije 11,7 dana.









Kako dobiti bolovanje

Kako piše Feniks magazin, nitko ne mora biti ozbiljno bolestan da bi koristio bolovanje. Ako vam je potrebna duža pauza od posla, razmislite o preventivnom tretmanu.

Sve je veći broj zaposlenika koji se suočavaju s sindromom izgaranja na poslu, pokazuju statistike BKK, krovne organizacije za zdravstveno osiguranje. Prema njihovim podacima, u 2021. godini svakih 1000 osiguranika čak je 88 dana bilo nesposobno za rad zbog ovog ozbiljnog stanja. No, što ako želite poduzeti preventivne korake prije nego što dođe do dugotrajne bolesti? Evo kako se prijaviti i tko pokriva troškove.

Preventivno liječenje postaje sve važnije kako bi se izbjegli ozbiljni zdravstveni problemi, a postupak se sastoji od nekoliko ključnih koraka. Prvo, trebate konzultirati svog obiteljskog liječnika o mogućnostima preventivnog tretmana. Ako druge terapije nisu prikladne, možete ispuniti prijavu za liječenje, uzimajući odgovarajuće obrasce od vašeg zdravstvenog osiguranja.









Nakon što obrazac ispuni liječnik, morate podnijeti zahtjev zajedno s potrebnim dokazima svom zdravstvenom osiguranju. Medicinska služba zdravstvenog osiguranja (MDK) može provesti pregled i poslati vas na dodatne preglede kako biste dobili neovisno mišljenje. Ako je zahtjev odobren, trebate odabrati prikladnu lokaciju liječenja i započeti tretman unutar četiri mjeseca.

Ako zdravstveno osiguranje odbije zahtjev, imate pravo na prigovor unutar mjesec dana, a u slučaju daljnjih problema, možete podnijeti tužbu društvenom sudu.

Prijavite se za liječenje

Tretman obično traje tri tjedna. Dakle, izostajete s posla dulje vrijeme i trebate obavijestiti svog poslodavca – ali koje je pravo vrijeme za to?

Prema članku 9. Zakona o kontinuiranoj isplati plaća (EntgFG), dužni ste obavijestiti poslodavca o vremenu i trajanju liječenja odmah nakon što to saznate. Morate dostaviti sljedeće dokumente:

obavijest o odobrenju od društva za zdravstveno osiguranje

liječničko uvjerenje o nužnosti mjere

Međutim, u interesu mira na poslu sa svojim šefom i kolegama, također bi bilo preporučljivo najaviti plan dovoljno unaprijed. To može značiti da se tretman može bolje uskladiti s odsutnostima drugih zaposlenika i operativnim procesima.

Međutim, to ovisi o individualnoj radnoj atmosferi. Važno: Poslodavac nema pravnu osnovu zabraniti vam liječenje ili narediti njegovu odgodu.

Tko isplaćuje plaću?

Prema EntgFG-u, ista pravila vrijede za medicinski neophodan tretman kao i za uobičajeni bolovanje. Poslodavac je stoga dužan nastaviti isplaćivati plaće za vrijeme trajanja mjere. Dakle, ne morate brinuti o financijskim gubicima.

Isto vrijedi i za tretman roditelj-dijete u kojem mogu sudjelovati i majke i očevi sa svojim djetetom.