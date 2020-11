SLOVENSKI PREMIJER JANŠA NA TEŠKOM UDARU: Kritike mu stižu i od vlastitih ministara!

Autor: HINA/N.M.

Od pisma slovenskog premijera čelnicima europskih institucija, u kojemu traži kompromisno rješenje u zapletu s Poljskom i Mađarskom koje odbijaju uvjetovanje raspodjele europskih sredstava poštivanjem vladavine prava, distanciraju se oporbene stranke, ali i članovi njegove koalicijske vlade.

Na pismo premijera Janeza Janše, u kojemu među ostalim navodi da europske institucije primjenjuju dvostruke kriterije u ocjeni vladavine prave, te da nisu reagirale kad je njegovoj Slovenskoj demokratskoj stranci (SDS) na parlamentarnim izborima “ukradena” izborna pobjeda, reagirala je oštro predsjednica Socijalnih demokrata (SD) Tanja Fajon.

Ona je rekla da je potrebno zaustaviti štetno djelovanje vlade i negativne posljedice Janšinih izjava u međunarodnom prostoru, zbog kojih je zabrinuta.

“Moglo bi se čak dogoditi da ovako i Slovenija europska sredstva dobije kasnije nađemo li se među problematičnim europskim državama”, izjavila je Fajon, pozvavši i članove vladajuće koalicije da se ograde od premijerovog štetnog djelovanja.

Prema priopćenju koje je u vezi s Janšinim pismom europskim čelnicima objavila Stranka Alenke Bratušek (SAB), koju vodi nekadašnja premijerka, aktualni je predsjednik vlade “na nedopustiv način doveo u pitanje vladavinu prava nakon upozoranja europskih institucija da će to načelo biti kriterij za dodjelu sredstava za izlazak iz koronakrize”.

“To Sloveniju stavlja u nezavidan položaj u kojemu nikad nije bila u svojoj povijesti”, navodi SAB.

Slično su reagirale i ostale stranke ljevice, ocjenjujući da Janša svojim stajalištem koje nije bilo usklađeno niti u okviru vladajuće koalicije nanosi štetu državi na međunarodnom planu, slijedeći populističke lidere iz srednje i istočne Europe.

Ministar zdravstva Tomaž Gantar, koji je privremno na čelu koalicijske Demokratske stranke umirovljenika (DESUS), rekao je da su sredstva koja EU namjenjuje članicama za oporavak od zdravstvene krize bitna za prevladavanje epidemije, te da bi Sloveniju moglo koštati Janšino svrstavanje uz Poljsku i Mađarsku.

“Pismo predsjednika vlade europskim čelnicima sasvim sigurno ne koristi interesima Slovenije. Ono nas uvrštava među problematične države, gdje nikad nismo spadali, i to zahtijeva ozbiljnu raspravu”, kazao je Gantar dodavši da koalicijska koordinacija vladajućih stranaka o tome do sada nije raspravljala i da to mora učiniti što prije.

Od Janšinog pisma ogradio se i ministar obrane Matej Tonin, predsjednik koalicijske demokršćanske Nove Slovenije.

“Premijerovo pismo je njegovo osobno mišljenje, vlada o sadržaju tog pisma nije odlučivala”, napisao je Tonin na Twitteru.

Premda u svom pismu poslanom predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu, predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, te nacionalnim liderima zemalja članica, poziva na “kompromisno” rješenje s Poljskom i Mađarskom, koje su glasale protiv uvrštenja poštovanja vladavine prava među kriterije za raspodjelu europskih sredstava, i na “europsko jedisntvo”, njegove su poruke u Sloveniji, ali i u nekim drugim članicama shvaćene kao svrstavanje uz “suverenističke” ili populističke vladajućih garniture koje su već duže vrijeme pod povećalom europskih institucija.

Janša u svom pismu naime tvrdi da se načelo vladavine prava ne smije koristiti proizvoljno nego da samo sud u konkretnom slučaju može utvrditi što je vladavinja prava a što ne, te da je u slučaju Poljske i Mađarske riječ o politički motiviranom sankcioniranju koje ne uvažava “realnost”.