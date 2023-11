Slovenija priprema produljenje kontrola na granici s Hrvatskom: Evo do kad bi sve trebalo trajati

Autor: Dnevno.hr

Nepunih mjesec dana nakon što je vratila kontrole na granicama s Hrvatskom i Italijom, slovenska Vlada ozbiljno razmatra njihovo produljenje. Tijekom današnjeg dana trebali bi glasati o odluci o produljenju graničnih kontrola za još šest mjeseci, počevši od 21. studenog, prenosi N1.

Podsjetimo, zbog zaustavljanja ilegalnih prelazaka migranata, Slovenija je uvela granične kontrole 21. listopada. Prvi je val kontrola trebao trajati svega 10 dana, no on je nastavljen. Stoga Vlada mora potvrditi i prijedlog policije za produljenje nadzora za 20 dana, sve do 21. studenog, kad bi trebao početi novi ciklus graničnih kontrola u trajanju od šest mjeseci, odnosno do 21. svibnja 2024. godine.

Ravnatelj Uprave uniformirane policije Marko Gašperlin, pojasnio je da se nakon 21. prosinca mora pripremiti još jedna zakonska osnova za produljenje nadzora. Ova reakcija Slovenije, uslijedila je nakon što je Italija odlučila kontrolirati slovensku granicu zbog prijetnji javnom redu i unutarnjoj sigurnosti Europske unije, stanja na Bliskom istoku i u Ukrajini te sprječavanja terorizma.

Gašperlin je potvrdio kako je slovenska policija do 13. studenog obradila obradila 52.506 ilegalnih prelazaka državne granice. Oko 50.000 prelazaka zabilježeno je na granici s Hrvatskom. Značajan je broj dolazaka zabilježen tijekom ljetnih mjeseci dok se u listopadu situacija smirila, iako se bilježi oko 1000 prelazaka tjedno. Najviše su granicu ilegalno prelazili državljani Afganistana, Maroka, Pakistana, Bangladeša i Rusije.