SLOVENCI OKRENULI PLOČU, HRVATSKA MOŽE ODAHNUTI! Ministrica u Zagrebu otkrila dobre vijesti: Nakon svih prijepora našli zajednički jezik

Autor: Dnevno.hr

Potpredsjednica slovenske vlade i ministrica Tanja Fajon boravi danas u radnom posjetu Zagrebu. Riječ je o njezinom drugom posjetu nekoj zemlji otkako je stupila na dužnost.

Za vrijeme susreta s hrvatskim ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom izjavila je kako Hrvatska ima u Sloveniji dobru prijateljicu i saveznicu.

“Drago mi je da sam za prvi posjet jednoj susjednoj državi izabrala Hrvatsku. Želim pokazati da Hrvatska u Sloveniji ima dobru prijateljicu i saveznicu”, istaknula na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s ministrom napomenuvši kako iskreno želi da Hrvatska u siječnju uđe u eurozonu.





“To će olakšati život i posao našim građanima. Želim Hrvatskoj pomoći da što prije uđe u šengenski prostor i da uklonimo unutarnje kontrole na našim granicama”, izjavila je Fajon.

Objavila je i da je osnovana radna skupina za uklanjanje ograde na granici, ali da ne zna kada će se to dogoditi, no nada se da će to biti što prije.

Nova slovenska vlada će poštivati odluku arbitražnog suda

Ministar Grlić Radman kazao je da je njezin posjet potvrda važnosti koje obje zemlje pridaju bilateralnim odnosima zahvalivši se na podršci Slovenije ulasku Hrvatske u šengenski prostor, europodručje kao i OECD naglasivši da ostvarenje tih ciljeva ne pridonosi samo dobrobiti hrvatskih građana nego da istodobno podrazumijeva niz prednosti i olakšica za slovenske susjede i gospodarstvenike s obje strane granice.

Fajon je još jednom ponovila da će nova slovenska vlada poštivati odluku arbitražnog suda o granici, ali je rekla kako su se dogovorili da će manje projekte pokušati što brže rješavati, poput pitanja ribolova, obnove mostova…

Grlić Radman je rekao da će sva otvorena pitanja sa Slovenijom, pa tako i pitanje granice na moru, rješavati bilateralno putem dijaloga.

“Hrvatska i Slovenija imaju puno toga zajedničkog i puno više onoga što ih povezuje nego li dijeli. Prostor za dodatno jačanje suradnje je ogroman”, rekao je ministar.









Na sastanku se govorilo i o energetici, posebno u svjetlu pokušaja smanjivanja ovisnosti o ruskom plinu s obzirom na situaciju koju je prouzročio rat u Ukrajini.

Fajon je istaknula interes Slovenije za nabavu ukapljenog plina iz LNG terminala na Krku.