Slovenci izdali upozorenje: Stiže nova oluja, evo kad bi mogla udariti

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Snažno nevrijeme i jučer je pogodilo velike dijelove Hrvatske, a ovaj put najgore je bilo na zapadnoj obali Istre, u Poreču i Novigradu gdje je u svega 15 minuta nastala golema šteta.

Nevrijeme je zahvatilo i Zagreb, a iako slabijeg intenziteta od onoga u srijedu, vjetar je opet dizao krovove i rušio stabla.

Oluja je protutnjala i Vukovarsko-srijemskom te dijelovima Osječko-baranjske županije. Padala je gusta kiša i puhao jak vjetar, a neki stanovnici ostali su bez električne energije.





Slovenska agencija za okoliš (Arso) u subotu je za područje cijele Slovenije, u vremenu između 14 i 23 sata, izdala narančasto upozorenje za olujno nevrijeme. Prema Arsu, moguće je snažno nevrijeme, s tučom te udarima vjetra i groma.

Ovaj put oluje će se formirati nad Slovenijom, a njihov položaj i vrijeme nastanka bit će još teže predvidjeti nego u petak, kada su se olujni sustavi formirali nad susjednom Italijom i kretali prema našem području, javlja Arso.

Sunčano i nestabilno

U većini krajeva danas barem djelomice sunčano te i dalje nestabilno.

Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom izgledni su već prijepodne, ali osobito u drugom dijelu dana i navečer kada je moguće i grmljavinsko nevrijeme uz jak i olujan vjetar, ponegdje i tuču.

U Dalmaciji sunčanije te uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu jugozapadnjak i jugo, a na sjeveru i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30, na moru većinom od 30 do 35 °C.

Upozorenja za skoro cijelu zemlju: Stiže novo nevrijeme

I danas je za gotovo cijelu Hrvatsku objavljeno upozorenje, na snazi je narančasti meteoalam za osječku, zagrebačku i gospićku regiju zbog mogućnosti lokalnog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra i obilnijih oborina tijekom popodneva i večeri.









“Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu”, javlja DHMZ.

Za karlovačku, kninsku, riječku regiju izdano je žuto upozorenje zbog mogućih pljuskova s grmljavinom.

Jaka bura i toplinski val

Upozorenje za mjestimice jaku buru izdano je za zapadnu obalu Istre, Kvarner, Velebitski kanal i sjevernu Dalmaciju, dok opasnost od toplinskog vala prijeti u splitskoj te naročito u dubrovačkoj regiji, gdje bi temperature mogle doseći i 34 °C.









“Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi”, upozorava DHMZ.

Jedino su srednja i južna Dalmacija bez posebnih upozorenja.