SLOMLJENA OBITELJ VAS MOLI! Njihov Stjepan nestao je u srijedu, izgubio mu se svaki trag: Bio je poznati urednik Večernjeg lista

Autor: Dnevno.hr

Sve nadležne službe od četvrtka ujutro intenzivno tragaju za Stjepanom Andrašićem (81) koji je u razdoblju od 1983. do 1990. godine bio glavni urednik “Večernjeg lista”.

Andrašić je u srijedu posljednji puta viđen kod INA-ine benzinske crpke na Šetalištu Svetog Bernardina 8 kod, blizu centra grada Krka, a zatim mu se gubi svaki trag…

Ujutro je s crnim psom, koji na ogrlici ima naveden kontakt broj člana obitelji, krenuo u šetnju u gradu Krku. Pas se odaziva na ime Gari.





Jeste li ga vidjetli?

Prijepodnevna šetnja Stjepanova je dnevna rutina, no za razliku od inače, u srijedu se nije vratio kući, a mobitel, koji ujedno i služi za precizno lociranje, mu se isključio. Kako policijski pravilnik nalaže da se osoba smatra nestalom tek nakon 24-satnog perioda bez kontakta, Stjepana su tijekom jučerašnjeg dana pa sve do danas tražili isključivo obitelj i prijatelji, no potraga je bila bezuspješna.

Na sebi je nosio tamne gumene čizme, crne hlače, kariranu košulju i maslinasti prsluk bez rukava.

Zabrinuta obitelj moli da svakoga tko išto zna ili ga je vidio da hitno nazove 098 450 040, ali isto tako građani mogu obavijestiti policiju na broj 112.

Nevrijeme otežava potragu

Obitelj je nestanak prijavila Policijskoj postaji Krk, ali u srijedu zbog jakog nevremena nije bilo moguće intenzivnije tragati za njim.

Kontaktiran je i HGSS. Nestali Andrašić, inače, pati od demencije.

Podsjećamo, Stjepan Andrašić je rođen 1941. godine, a 1971. godine zaposlio se u Večernjem listu u kojem je počeo kao novinar u gradskoj rubrici, u unutrašnjoj politici. Bio je urednik više izdanja i rubrika, a od 1983. do 1990. i glavni urednik “Večernjaka”. Osnovao je 1990. nakladničko poduzeće Masmedia koje je objavilo oko 1000 izvornih i reprinta poslovnih i stručnih knjiga,te 80 CD-a stručnog i znanstvenog sadržaja. Pokrenuo je i niz stručnih časopisa u suradnji s njemačkim nakladnikom.