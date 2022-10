SLOMIO JOJ RUKU PRED PACIJENTIMA I PORUČUJE, ‘NIJE MI ŽAO’! Medicinska sestra mislila da je gotova: ‘Njegova supruga je ranije došla po ispričnicu’

Autor: L.B.

“Hoćeš da te zadavim, čula sam u nevjerici, a već sekundu kasnije primio me za vrat, stisnuo i bacio na pod. Mislila sam da sam doslovce gotova. Djeca i mame u čekaonici su vrištali, a sve su gledali njegova supruga i dijete”, opisala je za Jutarnji medicinska sestra Renata Brkić napad bijesnog oca koji je došao po ispričnicu za dijete.

Nemili incident dogodio se prošlog petka pred kraj radnog vremena, a ono što je dodatno iznenadilo sve, bio je razlog napada pobješnjelog oca na medicinsku sestru, koji je još, k tome i liječnik.

“Srećom, uspjeli su ga svladati dvojica očeva koji su bili u pratnji svoje djeca, a ja sam pobjegla u ambulantu. Ruka mi je slomljena, loše sam, još ne mogu doći k sebi, premda je prošlo gotovo četiri dana”, opisala je Brkić užas na radnom mjestu.





Rekao da mu nije žao i kako bi sve ponovio

I policajcima koji su došli odmah potom bio je nevjerojatan razlog tako silovitog napada, a dodatno, kako kaže Brkić, jedan joj je šokiran policajac rekao kako im je počinitelj rekao da mu nije žao i kako bi sve ponovio.

“Nisam mislila da bi mi se to ikad moglo dogoditi. Imam 35 godina radnog staža, u bolnici i s malim pacijentima u pedijatrijskog ambulanti. Znam postupati i s djecom i roditeljima. Nikad u životu nisam imala nikakvih konflikata. Nisam očekivala napad, nisam ništa učinila da se obranim, ni djelićem mozga nisam pomislila da će me napasti premda je stalno vikao”, prepričala je medicinska sestra.

“Naime, supruga napadača tog je dana ranije došla po ispričnicu bez djeteta. No, u ambulanti je, osobito petkom, velika gužva. Tog je dana bilo stotinjak malih pacijenta s kojima jasno dolaze i roditelji, a to znači i do 300 ljudi prođe kroz ambulantu o čemu svjedoči evidencija. Ona je ušla u ordinaciju nezadovoljna što baš u tom trenutku ne može dobiti ispričnicu. Rekla sam joj da pričeka doktoricu jer dijete nije bilo ranije na pregledu”, prepričala je sestra.

‘Zgrabio me za vrat, iza njega su stajali žena i dijete’

Dodala je i da majka nije čekala, već je otišla.

“Oko 19 sati, baš kad sam zaključala vanjska vrata, a u čekaonici je bilo još šest malih pacijenta, čula sam kako netko panično zvoni odnosno ne miče se sa zvona. Došla sam do vrata, otvorila i onda je krenula kanonada urlanja, nisam mogla doći do riječi. Iza njega su stajali žena i dijete, ali to ga nije smetalo. Nije prestao vikati, unio mi se u lice i zgrabio za vrat i tako je sve počelo. Srećom, spasili su me dobri ljudi “, kaže gospođa Brkić i dalje vidno uznemirena onim što je doživjela i to od zdravstvenog djelatnika.

O čitavom slučaju i mogućem sankcioniranju mladog liječnika oglasili su se i iz KB Dubrava. Rekli su kako napadač nije njihov zaposlenik već samo specijalist te da ne postoji pravna osnova za izricanjem sankcija.









Dodali su kako napadač na medicinsku sestru u Domu zdravlja Zagreb-Istok u KB Dubrava obavlja dio specijalističkog usavršavanja iz Kliničke radiologije, a koji u svojoj matičnoj ustanovi Općoj i veteranskoj bolnici Hrvatski ponos iz Knina ne može obaviti.