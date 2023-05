‘SLOMILI SMO SE KAD SMO SAZNALI!’ Novinar iz BiH tragično izgubio život u Ukrajini: Raketna paljba zasula je grupu

Novinar agencije France-Presse ubijen je u utorak u blizini grada Bahmuta u istočnoj Ukrajini, objavila je francuska novinska agencija na Twitteru.

“Slomili smo se kada smo saznali da je u istočnoj Ukrajini poginuo videoreporter AFP-a Arman Soldin. Naše misli su uz njegovu obitelj i voljene”, stoji u objavi.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.





All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry

— AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023