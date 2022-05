‘SLOMILI SMO KIČMU RUSKE VOJSKE’ Zelenski: ‘Neće moći stati na noge godinama’. Erdogan objavio svoje uvjete, ovo očekuje od Švedske i Finske

Autor: Dnevno.hr

87. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Rusija je objavila kako je zauzela čeličanu Azovstal u Mariupolju, no Ukrajina se još nije oglasila oko toga. Kulturni centar u Lozovi je uništen, a UN je upozorio kako svijetu prijeti glad zbog blokade ukrajinskih luka. Dok Rusija tvrdi kako u Ukrajini koristi lasersko oružje za obaranje dronova, SAD navodi kako nisu vidjeli dokaze za to. Uz odobrenje 40 milijardi dolara vrijednog paketa pomoći Ukrajini od Američkog kongresa, članice skupine G7 također su obećali 19.8 milijardi dolara pomoći. Ujedinjeno kraljevstvo uvelo je nove sankcije ruskim aviokompanijama, a Srbija je uvela sankcije Bjelorusiji. Dok čečenski vođa Kadirov tvrdi kako se Ukrajina u Rusiji bori protiv NATO-a, Švedska i Finska su podnijele zahtjev za pridruženju tom savezu koji blokira Turska. Danas se očekuje razgovor Turske, Švedske i Finske o članstvu u NATO-u, a predsjednik Milanović poslao je glavnom tajniku NATO-a pismo u kojem moli za pomoć i potporu u mijenjanju izbornog zakona u BiH.

22:45 Morganu Freemanu zabranjen ulazak u Rusiju





Kremlj je ažurirao svoju “stop listu” američkih dužnosnika i poznatih osoba kojima je zabranjen ulazak u Rusiju – a sada uključuje i glumca Morgana Freemana.

22:00 Prva dama Ukrajine: Muža mi nitko ne oduzima

Prva dama Ukrajine Olena Zelenska dala je rijedak intervju sa svojim suprugom, predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Ovo je tek drugi put da je par viđen zajedno od početka rata u Ukrajini. Zelenska je rekla da mi “muža nitko ne oduzima, čak ni rat”, ali i da su se jedva vidjeli otkako je Rusija napala Ukrajinu, te da su “rastrgnuti” kao i druge obitelji.

20:20 Zelenski kaže da je Ukrajina ‘slomila kičmu’ ruske vojske

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je njegova vojska nanijela ozbiljnu štetu ruskim oružanim snagama, unatoč padu ključnog lučkog grada Mariupolja. Ukrajina je “slomila kičmu” ruske vojske, rekao je Zelenski u televizijskom intervjuu. “Neće moći stati na noge sljedećih nekoliko godina.” Njegova izjava uslijedila je nakon što se zadnjih 2400 ukrajinskih boraca iz Mariupolja predalo.

Kijev će sve to uzeti natrag, rekao je on dodajući da će se Ukrajina vratiti na crte bojišnice prije 24. veljače, kada je Rusija izvršila invaziju. “To će značiti da nas nisu pokorili i da smo mi branili svoju zemlju”, ustvrdio je Zelenski, ali je istaknuo da će to biti jako teško i da će uslijediti diplomacija.









18:55 Erdogan Švedskoj i Finskoj rekao koji su uvjeti da Turska podrži njihov ulazak u NATO

Turski predsjednik Tayyip Erdogan rekao je šefu NATO-a Jensu Stoltenbergu da Ankara neće pozitivno gledati na članstvo Švedske i Finske u savezu ako te dvije zemlje jasno ne pokažu suradnju u borbi protiv terorizma i u ostalim pitanjima. No Erdogan je rekao i da podupire politiku otvorenih vrata NATO-a, stoji u priopćenju objavljenom u subotu.

U tweetu koji je uslijedio nakon telefonskog razgovora Stoltenberg je napisao da se u obzir mora uzeti zabrinutost svih saveznika kada je posrijedi sigurnost te da treba nastaviti s razgovorima da bi se pronašlo rješenje.









Erdogan je ranije u telefonskim razgovorima i čelnicima Švedske i Finske poručio kako je njegov uvjet za podršku priključivanju NATO-u tih zemalja da one prestanu pružati utočište osobama povezanim s Kurdistanskom radničkom partijom, koju Turska smatra terorističkom organizacijom, i pristašama Fethullaha Gulena, kojega Turska optužuje za organizaciju pokušaja državnog udara 2016. godine. Švedskoj premijerki Magdaleni Andersson u telefonskom razgovoru je rekao da Ankara očekuje konkretne korake u borbi protiv terorizma, izvijestila je turska državna novinska agencija Anadolija.

18:00 Srbija potpisala deklaraciju o “neopravdanoj agresiji Rusije”

Deset zemalja jadransko-jonske regije, među kojima i Srbija, usvojile su na svom godišnjem sastanku u Tirani deklaraciju u kojoj su invaziju Rusije na Ukrajinu nazvale “nezakonitom i neopravdanom agresijom” te izrazile predanost “suverenitetu, neovisnosti, te jedinstvu i teritorijalnom integritetu” Ukrajine.

Hrvatska, Slovenija, Italija, Grčka, BiH, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija i San Marino okupile su se na forumu pod nazivom Strategija EU-a za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR). U zajedničkoj deklaraciji navele su 25 točaka vezanih za svoju buduću međusobnu suradnju pod pokroviteljstvom Europske komisije, izvršnog tijela EU-a, no prva od točaka bila je vezana za rat u Ukraijini.

“Mi, predstavnici vlada (…) na najsnažniji način izražavamo žaljenje zbog ilegalne i neopravdane agresije Rusije na Ukrajinu (…). Potvrđujemo svoju predanost suverenitetu, neovisnosti, jedinstvu i teritorijalnom integritetu Ukrajine u okvirima njenih međunarodno priznatih granica (…)”, piše u deklaraciji. Deklaracija nije zakonski obvezujući dokument, nego je njome iskazano načelno političko stajalište zemalja potpisnica.

17:30 Rusija tvrdi da bi Ukrajina mogla platiti zapadno oružje žitom

Ruski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima tvrdi da bi Ukrajina mogla plaćati zapadno oružje zalihama žita. Ova izjava stiže u trenutku kada se najsiromašnije zemlje svijeta (od kojih se mnoge oslanjaju na Ukrajinu za osnovne namirnice kao što je pšenica) suočavaju s krizom hrane. Prijavljeno je da se tone žitarica nalaze u ukrajinskim crnomorskim lukama, zaglavljene zbog prisutnosti ruskih pomorskih brodova i mina.

16:30 Erdogan: Turska očekuje konkretne korake Švedske u borbi protiv terorizma

Turski predsjednik Tayyip Erdogan u subotu je švedskoj premijerki Magdaleni Andersson u telefonskom razgovoru rekao da Ankara očekuje konkretne korake u borbi protiv terorizma, izvijestila je turska državna novinska agencija Anadolu. Erdogan je rekao i kako smatra da bi embargo na izvoz oružja nametnut Turskoj nakon njezina upada u Siriju 2019. trebao biti ukinut, piše Anadolu.

Finska i Švedska službeno su prije tri dana podnijele zahtjev za pridruživanje NATO-u. No Turska je prošli tjedan iznenadila saveznike u NATO-u jer se usprotivila članstvu dviju zemalja u savezu. Zapadni čelnici vjeruju da prigovori Ankare neće biti prepreka procesu pridruživanja dviju zemalja NATO-u. Ankara tvrdi da i Švedska i Finska pružaju utočište ljudima povezanim s militantnom grupom PKK (Kurdistanska radnička stranka) i pristašama Fethullaha Gulena, kojega Turska optužuje za organizaciju pokušaja državnog udara 2016. godine.

16:00 Glavni stožer Ukrajine izvijestio o brojnim ruskim napadima

Glavni stožer Ukrajine izvijestio je u subotu o velikom broju ruskih napada u zemlji i upozorio na opasnost od zračnih napada iz Bjelorusije. Glavno žarište borbi je istočna Ukrajina u kojoj je odbijeno 11 napada, navodi se u dnevnom izvješću o stanju u zemlji. Ukrajini nastavlja prijetiti ruska saveznica Bjelorusija, koja se službeno ne bori u ratu. Osim toga, brodovi ruske mornarice raspoređeni su u Crnom te Azovskom moru zbog borbenih i izviđačkih operacija, dodaje se u izvješću. Glavni stožer je objavio da ruski vojnici sprječavaju civile da pobjegnu s područja Hersona na teritorij pod ukrajinskom kontrolom te da blokiraju nove humanitarne koridore. U međuvremenu je rusko ministarstvo obrane objavilo da je ispalilo projektile na ciljeve u Ukrajini s brodova u Crnom moru. Oružje dopremljeno iz Europe i Sjedinjenih Država uništeno je u regiji Žitomir, tvrdi Moskva. Vojni kamp za obuku u blizini lučkog grada Odese napadnut je projektilima i topništvom, dodaje se.

14:43 Bidenu zabranjen ulazak u Rusiju

Američkom predsjedniku Joe Bidenu, Rusija je zabranila ulazak u Rusiju. Reuters javlja kako su uz prvog čovjeka aAmerike na popisu još nepoželjnih osoba još 963 Amerikanaca, među njima i državni tajnik Antony Blinken te čelnik CIA-e, William Burns. Zabrana je uslijedila nakon Bidenovog potpisa paket potpore Ukrajini vrijedan skoro 40 milijardi dolara.

13:30 Rusi prisilno odvode civile u Rusiju

Zamjenica ukrajinskog ministra vanjskih poslova Emine Dzheppar na Twitteru je objavila snimku koja prikazuje ruske vojnike koji prisilno evakuiraju civile iz Mariupolja na ruski teritorij pod prijetnjom oružjem.

13:00 Portugalski premijer u Kijevu

Antonio Costa jutros je stigao u posjet Kijevu, Poručio je kako je glavni grad Ukrajina posjetio s emocijama i poštovanjem, te, kako je poručio na Twitteru, “u znak solidarnosti s ovom zemljom i ovim narodom, suočenim s barbarskom ruskom agresijom”. 12:30 Vučić će razgovarati s Putinom

Predsjednici Rusije i Srbije Vladimir Putin i Aleksandar Vučić za sljedeći tjedan su dogovorili telefonski razgovor koji će biti ključan za plinski aranžman između dvije zemlje. Kako pišu tamošnji mediji, razgovor će odrediti cijenu plina koji će Srbija plaćati u budućnosti te vremensko razdoblje novog ugovora, kako sadašnji istječe 31. svibnja, nakon što je na snazi bio 10 godina.

Inače, razgovori ruskih i srpskih tvrtki u ovom pitanju već su ranije započeli, a Europske zemlje i SAD-a isto tako pritišću Beograd na pridruživanje snakcijama Rusiji zbog napada na Ukrajinu, čime je ova zima za Srbiju neizvjesnija nego ikad.

11:00 Kanada sankcionirala još jednog oligarha

Kanada je uvela snakcije Aleksandra Lebedeva, bivšeg KGB-ovca i vlasnika britanskih novina “Evening Standard” i “The Independent” te financijera dećih ruskih oporbenih novina “Nove Gazete”.

10:45 Rusi uništili pošiljku zapadnog oružja

Koristeći rakete Kalibr iz mora, ruska vojska navodi kako je uništila pošiljku zapadnog oručja u regiji Žitomir, prenosi Interfax.

10:20 Razgovarali Johnson i Erdogan

Britanski premijer Boris Johnson jučer je razgovarao s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom Suradnja dviju zemalja, rat u Ukrajini te članstvo Finske i Švedske za ulazak u NATO savez bile su teme njihova razgovora. Kako navodi britanska vlada u svome priopćenju, Johnson je ohrabrio Erdogana da sa Finskom i Švedskom stranom razriješi svoje zabrinutosti uoči NATO summita u lipnju u Madridu, te uvjerio Erdogana, kako će dvije države biti vrijedan dodatak savezu.

10:10 Schmidt: Balkanu prijeti destabilizacija zbog Rusije

Visoki predstavnik za Bosnu i hercegovinu, Christian Schmidt rekao je za Deutche Welle kako Rusija razvija potencijal za destrukciju na Balkanu, što bi moglo dovesti do destabilizacije.

10:00 Ukrajina: Rusija izgubila preko 1200 tenkova

Ukrajinsko ministarstvo obrane navodi kako je Rusija ostala bez više od 1200 tenkova tijekom invazije. Uz to, navode da su do sada Rusi pretrpjeli gubitke oko 28 tisuća ljudi te 204 zrakoplova.

9:30 Erdogan potvrdio kako će razgovarati s finskim i britanskim predstavnicima

Iako ne precizirajući s kojim će točno finskim i britanskim dužnosnicima razgovarati, turski predsjednik Erdogan potvrdio kako će danas razgovarati s prestavnicima tih zemalja, vezano uz blokadu ulaska Švedske i Finske u NATO.

9:10 Razgovori o naoružavanju Moldavije

Britanska ministrica Liz Truss izjavila je kako je njena zemlja sa međunarodnim saveznicima počela razgovore o slanju modernog oružja Moldaviji kako bi se mogla zaštiti od Rusije.

9:00 Rusija: Kasparov i Hodorkovsi su strani agenti

Nekadašnji ruski šahovski prvak, poznat po kritikama ruskog režima, Gari Kasparov, te nekadašnji ruski oligarh mihail Hodorkovski, rusko ministarstvo pravosuđa proglasilo je “stranim agentima”. Obojica žive u inozemstvu.

8:25 UN upozorava na nehumane uvjete

UN je upozorio kako raketni napadi u istočnoj Ukrajini oštećuju infrastrukturu sela i gradova te stvaraju nehumane uvjete. Preko 600 000 stanovnika nema struje, a sve veći problem postaje i pitka voda.

8:00 Finska bez ruskog plina

Kako je i najavljeno, Rusija je od subote prestala isporučivati plin Finskoj. Ranije je Finska vjeruje kako će unatoč prestanku isporuka plina, Finci imati zaliha za naredne mjeseci. Inače, svega 5% energetske potpršnje u Finskoj opada na plin.

6:52 Zelenski želi sporazum oko štete

Zelenski je zemljama saveznicama predložio formalni sporazum kojim bi se osigurala ruska kompenzacija štete koju je njena vojska počinila.

6:50 Njemačka o tenkovima i plinu

Privih 15 protzračnih tenkova Gepard u Ukrajinu stižu u Srpnju, potvrdilo je njemačko ministarstvo obrane. Također, Njemačka je dogovorila energetsko partnerstvo s Katarom, što ocjenjuju ključnim potezom u odvikavanju od ruskih energenata.

6:47 Američka vojska u Europi

Pod uvjetom da situacija ne eskalira ruskim prijetnjama Švedskoj, Finskoj ili članicama NATO saveza, SAD će zadržati 100 000 vojnika u Europi u doglednoj budućnosti.

6:45 Rusi uništili kulturni centar

Ruski prjektili u potpunosti su uništili kulturni centar u Lozovi, pri čemu je ozlijeđeno sedam osoba, među njima i 11-godišnjak. Ukrajinski predsjednik Zelenski, napad je nazvao zlim i apsolutnom glupošću.

6:40 Azovstal pod potpunom ruskom kontrolom

Rusija navodi kako se posljednji ukrajinski borci predali u čeličani Azovstal, te su, kažu, potpuno oslobodili taj teritorij, uključujući i podzemni kompleks tvornice. Ukrajina još nije komentirala, a ako je istina, posrijedi je simbolična pobjeda Rusije nakon opsade i zauzimanja Mariupolja.

Prema ruskim navodima, predalo se se posljednjjih 539 članova pukovnije pukovnije Azov koje Rusija optužuje za neonacizam, a među njima i zapovjednik Denis Prokopenko.