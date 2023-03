‘SLOBODNO SE VRATI NA SELO!’ Osvanula neugodna poruka u zgradi, ljudi poludjeli: ‘J**em ti mater koja te tako glupu odgojila’

Autor: I.G.

Neugodnosti života u stambenim zgradama koje proizlaze iz loših susjedskih odnosa su dobro poznate većini ljudi. Jedan od najčešćih izvora problema uključuje bučne susjede koji krše kućni red, stvarajući nelagodu i iritaciju.

U slučaju autora poruke koja je osvanula na Redditu, susjedi su uzrokovali nelagodu zbog uporabe perilice rublja. Iako nije poznato gdje se nalazi zgrada, prema riječima ovog susjeda, buka iz centrifuge uznemiruje ga u kasnim večernjim satima, što mu otežava spavanje.

“Dragi i cijenjeni susjedi, unaprijed se ljubazno ispričavam svima koje vrijeđa i uznemirava moja nepristojnost i ovaj moj način komunikacije, ali tebi koja/koji pereš i centrifugiraš veš do 2:13 sati jeb** mater koja te tako glupu odgojila. Ne znam još samo je li u pozadini gluhost, glupost ili samo osobni bezobrazluk”, stoji u poruci ispisanoj na papiru.





Komentari gore

Objava je izazvala žustru raspravu, a u brojnim komentarima, korisnici su skrenuli pažnju da je vrlo vjerojatno riječ o jeftinijoj struji, neki su navodili kako je problem u lošoj izolaciji, dok je bilo i onih koji su rekli kako noć nije vrijeme za pranje rublja.

“Mislim da puno ljudi isto radi, paze kada je jeftinija struja, a nema svatko novce da si kupi mašinu na kojoj ne čuješ centrifugu. Da mi netko ovo ostavi na ulazu, zvonio bi od stana do stana i tražio da mi pročita ovo u lice”.

Neki od korisnika smatraju da jeftinija struja ne može biti opravdanje za remećenje tuđeg sna.

“Ja ne kužim ekipu koja misli da je OK nekome sje**** san jer bi on manje platio struju. To je doslovno “je** mi se za sve druge i to da li se oni trebaju naspavati za sutra, bitno da ja imam jeftinu struju”. Dakle, netko dođe s takvim stavom, a onda je onaj koji mu kaže da je kreten kao nepristojan”, požalio se jedan od korisnika u komentaru.

‘Slobodno se vrati na selo’

Jedna od korisnica je podijelila iskustvo svoje sestre koja ima tolerantne susjede te je otkrila u čemu je glavni problem.

“Čitajući ove komentare, sramota me ljudi koliko nemaju razumijevanja. Uzmem za primjer sestru koja živi u novogradnji na zapadu Zagreba. Pere veš samo po jeftinoj tarifi, kad je radila noćne smjene prala je veš kad je stigla.









Sličnog je razmišljanja i sljedeći komentar:

“Od pamtivijeka se mašina pali noću, zbog jeftinije struje. Iako mi zaboravimo pa nam je 80 posto potrošnje visoka tarifa. Da netko napiše ovo u zgradi, dopisao bi mu Dragi frustrirani susjede, slobodno se vrati na selo” jer je mašina, klima itd.. dio buke koju trebaš prihvatiti ako želiš živjeti u zajednici. Naravno, podrazumijeva se da je ispravna’, zaključio je korisnik Reddita.