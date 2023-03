‘SLOBODNO MU RECITE U LICE DA JE LAŽOV’! Vučić komentirao glasine o sporazumu: ‘Djeluje nekad kao igra na petoparcu, piprevka na žici’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić građane svoje zemlje je pozvao da vjeruju državnom vodstvu i rekao da će ono dati sve od sebe da sačuva mir.

“Ne moraju glasati sutra za mene, samo ih molim da vjeruju u posvećenost, mudrost, ozbiljnost i rodoljublje svog državnog vodstva. Znam što radim, znam što radimo. Nemamo drugih garancija, neko mora da pregovara. I nikada ništa tajno neću priznati. Ja znam što ne smijemo izgubiti, a znam što moramo sačuvati”, rekao je Vučić i dodao kako Srbija danas čini više od 50 posto ekonomije Zapadnog Balkana, piše N1 Srbija.

“Srbija je do prije nekoliko godina bila svega 39 do 40 posto ukupne ekonomije Zapadnog Balkana. Srbija je danas Srbija. Onako kako mi gledamo, više od 50 posto ekonomije Zapadnog Balkana”, kazao je Vučić.





Srbija ne može opstati bez Europe

“Mi moramo svoju malu zemlju, ovaj naš mali brod, dovesti do mirne luke, pri tome čuvajući i taj brod, naše nacionalne interese u metaforičkom smislu… Djeluje nekad kao igra na petoparcu, piprevka na žici, ali je to to. I bit će mnogo stvari koje ćemo, ako Albanci prihvate da formiraju Zajednicu srpskih općina, a mislim da neće, bit će stvari koje za nas nisu jednostavne. I neću kriti nijednu od tih stvari od ljudi. Ali rezultat će na kraju biti dobar za našu zemlju”, rekao je Vučić.

Komentirao je i neke izjave da premijerki Srbije Ani Brnabić prepustiti da potpiše eventualni sporazum s Prištinom.

“Kad čujete takvo nešto od nekog, recite mu slobodno u lice da je lažov… Kad netko bude nešto potpisivao, potpisat ću ja, a ne planiram ništa potpisati. Ja ne vičem ‘juriš’, a nadam se da neću morati nikad kazati ni ‘za mnom, junaci'”, rekao je Vučić istaknuvši kako Srbija ima vlastitu politiku.

“I Srbija se drži svoje politike. Da, Srbija je na europskom putu, ne može lako opstati ako nije na europskom putu. Ali nismo u svemu suglasni, ne moramo ni biti suglasni”, zaključio je srpski predsjednik.