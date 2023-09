Slobin čovjek tvrdi: Tuđman dobio naredbu preko telefona, rekao je ‘razumijem’

Devedesetih godina Nikola Šainović bio je jedan od najbližih suradnika Slobodana Miloševića. Mnogi su u njemu vidjeli čovjeka broj dva, odmah nakon tadašnjeg predsjednika SPS. No, Šainović na to kaže: “Ako je Milošević bio diktator, onda nije postojao čovjek broj dva.”

U jednom od svojih velikih intervjua, Šainović je govorio o raspadu Jugoslavije, Slobodanu Miloševiću, Franji Tuđmanu, padu Krajine, Kosovu te je rekao kako “nije Beograd podigao Krajinu na ustanak, nego su se Srbi u Krajini koji imaju iza sebe genocid podigli. Beograd je imao samo pitanje hoće li ih podržati ili neće.”

I podržao ih je i naoružao ih je.





“Podržao je, kao i Srbe u Bosni. Je li bilo alternative? Pa alternativa je bila ona koja je ličila na Sovjetski Savez, da se šutke prihvati potpuna podjela i raspad. Mislim da Srbija u to vrijeme to ne bi prihvatila tko god da je na vlasti”, kazao je Šainović.

‘Tuđman je dobio Hrvatsku bez Srba, pa je pristao da Hrvati u Bosni nemaju entitet’

On tvrdi i da je nejedinstvo vladalo i u samom Daytonu te da su sve delegacije prvo parafirale sporazum. Tvrdi i da delegacija RS nije parafirala i da Krajišnik nije potpisao, već je navodno potpisao Milan Milutinović kao član delegacije. Šainović kaže i da Krešimir Zubak, predsjednik tadašnje Herceg-Bosne nije parafirao, nego njihov predsjednik vlade.

“Alija je prvo odbio i rekao da se s takvim tekstom ne može vratiti u Sarajevo, jer on koji je do tog dana predsjednik formalno cijele Bosne, od narednog dana više nema samostalnu vlast ni u kantonu Sarajevo. Onda je Cristopher došao kod Miloševića i rekao da mu treba dati neku teritorijalnu koncesiju u Sarajevu u zamjenu za promjenu političkog sistema. Milošević je, razumjevši koliki je ulog u Daytonskom sporazumu, to prihvatio. Kada se vratila delegacija Srba, reakcije u RS bile su veoma negativne. Smatrali su da je previše dato, izgubljeno…

A danas je Daytonski sporazum povijesna tekovina na kojoj stoji Republika Srpska. To je drama jednog kompromisa koji je uvjetovan. Imate vojni odnos snaga, politički, unutarnji, vanjski… Tuđman je dobio Hrvatsku bez Srba, pa je onda pristao da Hrvati u Bosni nemaju entitet. Više puta su me pitali ljudi, jesu li se Tuđman i Milošević dogovarali? Jesu li bili u kontaktu? Jesu. Ne konstantno, to je osciliralo.









‘Tuđman i Milošević nisu mogli odlučiti samo dvije stvari’

Oni su mnogo toga mogli odlučiti osim dvije stvari – kad će rat početi i kad će završiti. O tome je odlučio veliki kontrolor. Imam iz Haaga jedan dokument o razgovoru Holbrookea s Tuđmanom u Zagrebu. Tuđman kaže: Mi možemo ući u Banjaluku. Holbrooke odgovara: Ja ne mogu odlučiti što ćete vi učiniti, samo ne bi bilo dobro da ulazite pa da izlazite. I kaže: Idem sad kod Alije, njegovo mišljenje mi je bitno, a onda idem kod Miloševića”, ispričao je Šainović.

Sve ovo, kako navodi, događalo se navodno na vrhuncu vojno-redarstvene akcije Oluja kada je Banja Luka strahovala od pada.

“Milošević bijesni, pita kakav je to način. A iz Miloševićeve kancelarije Holbrooke, pred Miloševićem, zove Tuđmana i kaže: Ovog momenta me zvao predsjednik Clinton i naredio mi je da vam prenesem da ovog momenta obustavite Oluju. Tuđman kaže: Razumijem. Onaj tko upravlja, odlučuje kad treba stati i gdje se treba vratiti. Jer Dayton vraća granice na 51:49. I tako stoji danas. Mi smo nakon toga tu veliku tekovinu pokušali iskoristiti da pokažemo da je kraj rata na Balkanu s mirom u Bosni. A znamo da nam prijeti Kosovo od 1991. godine. Još je ambasador Zimmerman prenio poruku da će Amerika vojno intervenirati ako mi bilo kako interveniramo na Kosovu. Tako da mi imamo tu otvorenu prijetnju i u Daytonu vezanu za Kosovo”, naveo je, među ostalim, Šainović.