Sljedeća dva dana u Zagrebu potpuna zabrana prometa za sva vozila i pješake. Pročitajte gdje

Autor: Dnevno/ZG.info

U petak, 7. i u subotu, 8. lipnja 2019. godine u organizaciji auto kluba „INA DELTA“ iz Zagreba, održati će se automobilistička rally utrka na prometnicama u Zagrebu, šira zona Bundeka, u Dugom Selu i na Sljemenskoj cesti te državnoj cesti DC 29 od Laza Bistričkog Kašine pod nazivom «45. INA DELTA RALLY 2019.». Radi osiguranja navedenih utrka uspostaviti će se privremena regulacija prometa kojom je predviđena potpuna zabrana prometa za sva vozila i pješake:

U petak, 7. lipnja 2019.,od 10 do 14 sati te od 17 do 22 sata u Dugom Selu i to:

– Cerska od Domjanićeve do Podolnice, Podolnica od Stanka Šatovića do Glavničice, Glavničica od Podolnice do Kusove, Kusova od Glavničice do Vinka Kindera, Vinka Kindera od Kusove do Prozorske, Prozorska od Vinka Kindera do Tome Kapitana, Tome Kapitana od Prozorske do Tome Koščeca, Tome Koščeca od V. Kapitana do Pintarove, Pintarova od Tome Koščeca do Kozinske, Kozinska od Pintarove do Martinske, Martinska od Kozinske do Domobranske (okret na trokutu cesta), Domobranska od Martinske do Zorićeve.

U petak, 7. lipnja 2019., od 16 do ponoći u Gradu Zagrebu i to:

– Mostom slobode,

– Avenijom Većeslava Holjevca (od Slavonske avenije do Avenije Dubrovnik),

– Antallovom ulicom,

– Ulicom Damira Tomljanovića Gavrana (od Ulice E. Murtića do Avenije V.Holjevca) i

– servisnim cestama i parkiralištima uz istočnu stranu „zagrebačkog velesajma“.

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u smjeru jug-sjever i obratno su:

Avenija Dubrovnik – Most mladosti – Avenija Marina Držića – Ulica Grada Vukovara,

Avenija Dubrovnik – Jadranski most – Savska cesta – Ulica Grada Vukovara.

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u smjeru istok-zapad i obratno su:

Ulica Grada Vukovara od Savske do Držićeve,

Slavonska avenija – Zagrebačka avenija – Ljubljanska avenija

Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe

U subotu, 8. lipnja 2019., od 9 do 19 sati

– Sljemenskom cestom od Blizneca do Šestinskog lagvića i

– Sljemenskom cestom od mjesta Pila preko Hunjke do Jaslica.

Policijski službenici će u dogovoru s organizatorom povremeno propuštati promet Sljemenskom cestom između brzinskih ispita prema sigurnosnoj procjeni i vremenu trajanja brzinskih ispita.

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu su:

Zagreb – Bistra – Stubičke Toplice,

Zagreb – Sesvete – Sveti Ivan Zelina – Marija Bistrica

U subotu, 8. lipnja 2019., od 10 do 19.15 sati

– državnom cestom DC 29 od Laza Bistričkog do Kašine.

Policijski službenici će u dogovoru s organizatorom povremeno propuštati promet državnom cestom preko Laza između brzinskih ispita prema sigurnosnoj procjeni i vremenu trajanja brzinskih ispita.

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu i obratno su:

Zagreb – Sesvete – Belovar – Moravče – Laz Bistrički – Marija Bistrica.

Sukladno svemu navedenom, molimo građane za razumijevanje te da poštuju upute policijskih službenika, redarske službe organizatora, postavljenu prometnu signalizaciju, zapreke, ograde i trake upozorenja.