Slijepu Splićanku neugodno iznenadile riječi dostavljača: ‘Svašta sam mu izgovorila’

Autor: Dnevno.hr

Slijepa djevojka iz Splita naručila je u srijedu prijepodne hranu preko poznate aplikacije za dostavu hrane, pri čemu je imala prilično neugodno iskustvo. Kako je ispričala Slobodnoj Dalmaciji, sve je išlo glatko dok je dostavljač, kako tvrdi, nije nazvao.

“Pitao me gdje mi je adresa. Kazao je kako je s autom i mogu li izaći na ulicu. Meni nije bio problem jer je veliki problem s parkingom u centru grada. Objasnila sam mu gdje sam, ali me promašio. Prošao je pored mene i vratio se te rekao da se spustim do njega”.

To ne bi bio problem da I.M. nije slijepa osoba s 2 posto vida na jednom oku, kako tvrdi. “Ja sam mu rekla da sam tu s bijelim štapom i da ja njegu neću vidjeti, ali da on mene hoće. Rekao mi je da se nalazi u bijelom autu te i te marke. Pitao me da spustim, ja sam mu rekla da ne mogu”, prepričala je.

‘Svašta sam mu izgovorila’

A onda je uslijedio šok, budući ju je, kako kaže, dostavljač upitao zašto uopće naručuje hranu: “Tada sam svašta izgovorila i spustila se do njega. Kada sam mu došla do automobila osjetila sam da je iznenađen. Upitana je li ga prijavila poslodavcu, djevojka je kazala da nije jer joj nije cilj da netko zbog nje ostane bez posla iako je diskriminirana. Zbog toga nije ni navedeno ime aplikacije preko koje je, kako kaže, do sada naručivala bez problema:

“Ocijenila sam ga crvenom bojom i dala mu palac dolje. Njihov je posao dostaviti hranu na vrata, a ja sam mu izašla u susret. Nisam poslala prijavu jer ne bih htjela da itko nastrada zbog mene iako je ispao kreten”, rekla je iskreno. Dodala je i kako nikad nije imala neugodnih iskustava s dostavljačima koji znaju pretjerati ali su do sada bili divni i krasni.

“Naručujem preko ove aplikacije jer imaju čitač ekrana. Neke aplikacije nisu pristupačne, ova je 100% pristupačna i mogu odabrati hranu i način plaćanja. Recimo, jedna svjetski poznata aplikacija nije mi bila pristupačna prije par mjeseci kada sam išla naručiti. Čitač mi jednostavno nije čitao što treba”, navela je.