Slažete li se s porukom hrvatskog poduzetnika upućenu mladim obrazovanim Hrvatima?

Hrvatski poduzetnik Branko Roglić sudjelovao je na panelu RBA Summer Talk u organizaciji Raiffeisen Banke. U svom je izlaganju istaknuo ljude kao prednost Hrvatske. ‘Poljoprivreda je jedna od komparativnih prednosti, drvna industrija, glazba, industrija sporta. Imamo sve temelje na kojima se možemo razvijati. No, ako želimo graditi pet arena za 4,5 milijuna ljudi, to je tragedija. Čovjek koji danas ima ideju mora biti konkurentan za 500 milijuna ljudi, a ne 4,5 milijuna’, izjavio je Roglić.

Iznio je i svoj stav vezano uz iseljavanje mladih obrazovanih ljudi iz zemlje: ‘Država je uložila novac u te ljude, oni to moraju vratiti. Neki su to pokušali uvesti, ali su bili brzo poklopljeni. Izgovor je bio da je to socijalizam, a nije.’ Prema konačnom Roglićevom zaključku, svaki bi Hrvat nakon završenog školovanja (neovisno o tome da li je riječ o fakultetskom ili srednjoškolskom obrazovanju), trebao raditi u Hrvatskoj barem 4 godine, kako bi vratio dug zemlji koja je u njega ulagala. Roglić poručuje da nakon predloženog perioda, svi dalje slobodno mogu kud žele.