Slaže se HDZ-ova crna lista, šef nema milosti: Utjecajni ministar ide u otpis

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Hvalite Vladu jer mediji to ne rade dovoljno i ne dižite poreze unatoč ukidanju prireza jer idu izbori. Dvije su to poruke koje iz vodstva HDZ-a posljednjih dana stižu na adrese lokalnih čelnika vladajuće stranke, što je još jedna u nizu potvrda da počinju pripreme za parlamentarne izbore na kojima će se premijer Andrej Plenković pokušati izboriti za treći uzastopni mandat i opstanak na vlasti.

Da je Plenković u kampanji, jasno je već neko vrijeme i bez ovih poruka, a premda su u stranci svjesni kako je sada krajnje vrijeme da se ujedine i nastoje zajedničkim snagama izboriti za svoje pozicije, dio nezadovoljnika premijeru zamjera to što je i ovu kampanju odlučio personalizirati i bazirati na samome sebi, zanemarujući važnost timskog pristupa parlamentarnim izborima. Kako tvrde nezadovoljni HDZ-ovci, Plenković to čini samoinicijativno i uz konzultacije sa svojim savjetnicima, među kojima sjede ljudi koji nisu članovi HDZ-a, dok se istodobno na sastancima vodstva stranke ne otvara ni jedna značajnija tema, niti na sastancima HDZ-ovaca ima prostora za bilo kakvu oštriju diskusiju.





Nema rizika

Oštrim je tonom zato Plenković nedavno HDZ-ovcima dao do znanja da u kampanji koja dolazi ne misli tolerirati ničije propuste ni afere. Prije nego što krene u ozbiljnije pregovore s potencijalnim poslijeizbornim koalicijskim partnerima, premijer je svojim suradnicima prepustio posao svojevrsne analize nakon koje bi se trebao razraditi plan za sastavljanje HDZ-ovih lista za parlamentarne izbore.

Upućeni tvrde da je predsjednik Vlade pritom vrlo visoko digao ljestvicu pa će se na stranačkim listama moći naći samo oni HDZ-ovci za kojima se ne vuku nikakve istrage, afere i skandali, a to pravilo nastojat će se poštovati na svim razinama, od lokalne do nacionalne, jer premijer ne želi da mu oni koji su kontaminirani aferama i potencijalnim istragama ugroze kampanju.

Shodno tome, u vladajućoj se stranci polako, ali sigurno formira crna lista otpisanih na kojoj bi se, kako tvrde upućeni, među prvima trebao ukazati vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić, koji je nakon nedavnog izlaska iz pritvora nastavio upravljati svojom županijom samo zato što Plenković u tome kraju nije želio riskirati s ponavljanjem izbora, znajući da HDZ ondje prolazi kroz kadrovsku krizu, ali i krizu koju je prouzročila afrička svinjska kuga.

Ne treba zaboraviti ni to da je u toj županiji iznimno jak Domovinski pokret, u velikoj mjeri zahvaljujući svojem šefu, vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavi, pa Plenković u vukovarskoj županiji mora strogo voditi računa o onima koje će staviti na stranačku listu. Slična je situacija i u utvrdi Božidara Kalmete, odnosno u Zadarskoj županiji, čiji se čelnik Božidar Longin nedavno našao u središtu skandala kada je USKOK protiv njega otvorio istragu zbog sumnji da je trgovao utjecajem i iskoristio svoj položaj kako bi izbjegao plaćanje pristojbe na otoku Istu.

To je, kako svjedoče HDZ-ovci, kamenčić u Longinovim političkim cipelama, a mnogo je veći problem njegov korektan odnos s predsjednikom Zoranom Milanovićem, zbog kojeg se distancirao i od Plenkovića i od samog Kalmete, što dovodi u pitanje i njegovu kandidaturu na lokalnim izborima. Kada je o lokalnim kapitalcima riječ, tu na popisu onih na koje Plenković ne računa vrlo visoko kotira i prvi čovjek splitsko-dalmatinskog HDZ-a Ante Sanader, jednim dijelom zbog toga što mu s terena stižu poruke nezadovoljnih članova stranke koji Plenkoviću zbog Sanaderova utjecaja prijete bojkotom parlamentarnih izbora, a drugim dijelom stoga što se Sanaderovi kadrovi nisu proslavili na lokalnim izborima kako u gradu Splitu, tako i na razini županije.

Već se ranije Plenković sa Sanaderom pokušavao dogovoriti o njegovu umirovljenju, na što Sanader nije pristajao pa se može očekivati da će i ovoga puta s njime dogovor teško postići. No da na njega ne računa, Plenković je neizravno dao do znanja time što je nedavno dužnost HDZ-ova koordinatora za grad Split preuzeo bivši načelnik Policijske uprave Marko Bekavac, koji je sam otkrio kako je njegov zadatak utvrditi, motivirati i okupiti utemeljitelje grada Splita kako bi HDZ bio spreman za parlamentarne izbore, odnosno kako bi Plenković bio mandatar za sastavljanje iduće vlade.

U toj idućoj vladi vrlo se vjerojatno na ministarskoj poziciji neće pojaviti aktualni ministar graditeljstva Branko Bačić, koji uživa veliko premijerovo povjerenje, no, kako tvrde upućeni, Bačić već neko vrijeme razmišlja o političkoj mirovini u koju bi nakon odrađenog ministarskog mandata i mogao otići, i to kao ministar koji je uspješno odradio proces obnove potresom pogođene Banovine.









Konkretni zaokreti

Kao osjetno manje uspješan na popisu za otpis spominje se i ministar zdravstva Vili Beroš, čijim radom Plenković već dugo nije oduševljen. Nerijetko se Beroša spominjalo u kontekstu odlaska iz Vlade usred rekonstrukcije, no kako Plenković nije uspijevao pronaći nekoga tko bi ga zamijenio, tako on danas još sjedi u ministarskoj fotelji do idućih parlamentarnih izbora. A za njih Plenković očito priprema velike i konkretne zaokrete koji bi mogli iznjedriti i nove unutarstranačke sukobe, posebice ako se obistine glasine da se na HDZ-ovim listama neće naći ni bivša ministrica Nataša Tramišak s kojom se premijer rastao u poprilično neugodnom tonu, a koju je pak u Plenkovićevu vladu uveo osječko-baranjski župan Ivan Anušić s kojim Plenković, kao što je poznato, već dugo nije u dobrim odnosima, što je bilo vidljivo i nakon nedavnog požara u Osijeku.

Tada je Anušić javno istupio kritizirajući Plenkovića zbog toga što ne smjenjuje Franu Barbarića, ali je nakon premijerovih packi vrlo brzo utihnuo pa upućeni govore kako oni imaju svojevrsni pakt o nenapadanju koji bi na snazi trebao biti do parlamentarnih izbora. Stoga se u dijelu HDZ-a i ne očekuju neke značajnije reakcije na to što je predsjednik Vlade spreman potpuno otpisati bivšu ministricu Natašu Tramišak.