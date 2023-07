Slavonski lokalni šerif slomio nos sumještaninu: ‘Možda sam ga i udario, bio sam po adrenalinom’

Ivan Pandža, predsjednik Općinskog vijeća Općine Nijemci, član Nezavisne liste Vjekoslava Belajevića, aktualnog općinskog načelnika, suočen je s ozbiljnim optužbama.

Naime, njegov sumještanin Mario Bilandžija optužuje ga da mu je prekjučer u kafiću u centru Nijemaca zadao dva udarca u glavu nakon čega je dobio frakturu nosa.

Prozvani Pandža ispričao je svoju stranu priče.





“Stigao sam sinoć s mora s bratom, suprugom i 11-godišnjim sinom te smo nakon toga brat, sin i ja otišli na piće u obližnji kafić. Terasa je bila puna, sjeli smo za stol s vlasnikom. Mario Bilandžija je bio prisutan sa svojim društvom, stol im je bio pun alkoholnih pića. Čim sam sjeo, počelo je dobacivanje s njihovog stola, isključivo s njegove strane, spominjao je mene i moje roditelje i pritom je bio izrazito nepristojan”, počeo je Pandža.

‘Možda sam ga i udario’

Dodaje da je nakon dvadesetak minuta provokacija Bilandžiju pitao što ima protiv njega.

“Nisam uspio ni dovršiti rečenicu, a on je doletio do moga stola, uhvatio me za ruku i u tom komešanju možda sam ga i udario. Bio sam pod velikim stresom i adrenalinom pa ne mogu sa sigurnošću tvrditi. To je trajalo svega nekoliko sekundi, a potom ga je većina prisutnih odvukla izvan terase. On potom uzima kriglu, baca ju prema meni i umalo pogađa u glavu moga sina kojeg sam zaštitio rukom i pritom zadobio ozljedu nadlaktice. Zamolio sam prijatelja da mi sina odvede kući, što je i učinio, a ja sam ostao pričekati policiju”, rekao je Pandža za portal Vinkulja.

‘Istina će izaći na vidjelo’

Uskoro je stigla i policija, a Pandža tvrdi da je pokušao zvati Bilandžiju kako bi mu pružio ruku pomirenja.









“Smatram kako do ovoga nije ni trebalo doći, jer trebamo još sto godina u ovom selu živjeti zajedno. Znam ga kao dobrog dečka, ne znam što mu se sinoć dogodilo”, rekao je šef općine te odlučio odgovoriti na optužbe da se ‘praćakao na moru’ dok su se mještani borili s posljedicama nevremena.

“Točno je da sam bio na godišnjem odmoru u Vodicama, kamo sam se zaputio 14. srpnja. Točno je i to da sam prekinuo godišnji odmor i vratio se u Nijemce kako bih sanirao svoju, ali i roditeljsku kuću oštećenu u nevremenu. Međutim, nije točno da sam Bilandžiji prijetio smrću, oštro to opovrgavam. Svi prisutni na terasi mogu to potvrditi, kao i činjenicu da ga baš ničim nisam ni uvrijedio, ni provocirao. Niti sam mu se obratio već spomenutom rečenicom prije nego što su njegove provokacije eskalirale. Iskreno žalim što je do svega ovoga došlo, Mariju želim brz oporavak, a istina o svemu će izići na vidjelo”, zaključio je Pandža.

Bilandžija: Pitao sam ga zar mu nije neugodno što nije u selu

Mario Bilandžija (30), stočar iz Nijemaca kojem se slomljen nos, rekao je da ‘cijelo selo reži na Pandžu jer, umjesto da je uz svoj narod, on se praćaka na moru’ te da ga četiri dana nije bilo nakon što ih je poharala oluja.

“Pitao sam ga zar mu nije neugodno što nije tu uz nas, no stvari su izmaknule kontroli i on me dvaput udario šakom u glavu”, rekao je i dodao da očekuje da institucije odrade svoj posao, da Pandža bude smijenjen s dužnosti te da mu bude oduzeto oružje.