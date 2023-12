Slavonci u tajnosti kuju plan kako svrgnuti Plenkovića s čela HDZ-a: Evo koga žele za nasljednika

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Sve krize ostavio je iza sebe, stav je to s kojim je premijer Andrej Plenković ušetao na posljednju sjednicu Predsjedništva HDZ-a koja je uslijedila nedugo nakon što je riješio probleme s Franom Barbarićem u HEP-u i osigurao povratak hrvatskih navijača iz Grčke.

Sasvim je razumljivo da je nakon rješavanja tih problema Plenković odahnuo i zasukao rukave te krenuo u pripremu za parlamentarne izbore, koji su bili i jedna od gorućih tema na sastanku stranačkih glavešina, na kojem se premijer obratio svojim stranačkim kolegama najavljujući opću mobilizaciju jer su izbori koji predstoje borba koju ni on ni HDZ ne smiju izgubiti.

Iako se nagađalo da bi Sabor mogao biti raspušten već sredinom prosinca, to se po svemu sudeći neće dogoditi pa se HDZ-om širi teorija kako je Plenković najavio raspuštanje Sabora za sredinu siječnja. Shodno tomu, i parlamentarne izbore trebalo bi očekivati između 15. veljače i 15. ožujka sljedeće godine, koja se naziva superizbornom.

Jedan od stupova

Jasno je da će Plenković kampanju za nadolazeće izbore nositi na svojim leđima te da će i u nadolazećem periodu fokus staviti na svoje uspjehe, počevši od onih na europskoj razini do projekata poput Pelješkog mosta i najave gradnje Dinamova stadiona, no svi oni koji ponešto znaju o politici vrlo dobro razumiju da se kampanja po izbornim jedinicama teško može bazirati na samo jednom čovjeku. Zna to vrlo dobro i Plenković, u čijim se redovima polako, ali sigurno priprema tim za izbore koji će operativno i medijski voditi kampanju.

Kao glavni operativac u Plenkovićevu timu spominje se glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić, premijerov prijatelj iz djetinjstva, kojemu je to možda i najvažnija referencija za funkciju koju trenutno obnaša. Nisu svi u HDZ-u oduševljeni time što Katičić vodi i organizira HDZ po terenu među lokalnim ograncima, gdje za njega ni pojedini vodeći ljudi nisu čuli. Osim toga, kritičari u Katičiću vide tipa koji u vođenju kampanja nema značajnijeg iskustva te kažu kako je on loš operativac kojemu nisu naklonjeni ni oni koji su ga imali prilike upoznati jer je ostavio dojam pomalo drskog i bahatog tipa.









No Plenkovića očito kritike na račun Katičića ne zanimaju, jer da ga zanimaju, on danas ne bi bio tu gdje jest i ne bi u njemu vidio jedan od stupova svojeg HDZ-a. Možda Katičić nije operativac, ali se zato u samo nekoliko dana ministarskog mandata operativno vrlo sposobnim pokazao donedavni osječki župan Ivan Anušić, čijim su javnim nastupima HDZ-ovci oduševljeni. Iako Anušiću spočitavaju to što nije obrazovan, on je u nekoliko tjedana mandata postigao više nego Mario Banožić u gotovo četiri godine. Uz to što je odbio službeni stan i odlučio se nastaniti u novom vojnom neboderu na Črnomercu, Anušić je uspio primiriti prosvjede poljoprivrednika koji su ga proglasili djetetom sela, a s druge strane, svaku priliku koristi kako bi naglasio da je hrvatski branitelj, što može djelovati i pomalo iritantno, međutim, oni koji Anušića poznaju kažu da on vrlo dobro zna komu se obraća.

Politička kriza

I Plenković vrlo dobro zna zašto je Anušića uveo u svoju vladu, uz to što bi on u operativnom smislu trebao biti jedan od vođa kampanje za nadolazeće izbore, Anušić će biti i mamac za desno biračko tijelo, ali i strateg u dvjema za HDZ kriznim izbornim jedinicama – Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj. Krizu u dalmatinskim izbornim jedinicama Plenković će, kako tvrdi dio njegovih suradnika, silom prilika ipak morati prepustiti stranačkom kapitalcu Anti Sanaderu, iako je donedavno razmišljao da mu se zahvali na suradnji i otprati ga u mirovinu.

No, nakon nekoliko provedenih internih analiza, postalo je jasno da će HDZ bez Sanadera i njegovih dalmatinskih kadrova teško u tom dijelu zemlje uspjeti postići željeni rezultat pa Sanader, kao i Božidar Kalmeta, ostaje jedan od Plenkovićevih kapitalaca za pripremu skorašnjih izbora. U toj će pripremi kao jedan od medijskih stratega sudjelovati i premijerov savjetnik Robert Kopal, ali i predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji je dosad uspio dokazati da mu vođenje kampanja ipak nije nepoznanica te da taj dio posla odrađuje i više nego solidno.









Slagati predizborni tim bez Branka Bačića bilo bi, s obzirom na korektno odrađen mandat u Ministarstvu graditeljstva, besmisleno, on se, zahvaljujući tom mandatu, vratio u političku žižu premda se nakon HDZ-ova debakla na njegovoj Korčuli na posljednjim lokalnim izborima smatralo da je otpisan. Baš to što je uspio preživjeti i izvući samoga sebe iz političke krize kroz koju je prolazio jedna je od referencija zbog kojih se od Bačića i sada očekuje da potegne na izborima i da obrani status svoje stranke na krajnjem jugu zemlje, što će biti prilično izazovno. Oni koji Bačića poznaju reći će kako on ima odličnu komunikaciju s predstavnicima medija, a osim toga, poštuju ga i u stranci, što zbog staža u HDZ-u, što zbog toga što Bačić jednostavno nije svadljiv tip.

Drugačiji scenarij

Učinilo bi se, dakle, iz ovog popisa da se Plenkoviću većina kockica u pripremama za izbore posložila, međutim, dio slavonskih HDZ-ovaca bliskih Anušiću razmatra i jedan sasvim drugačiji scenarij. Iako se zasad čini kako je Anušić lojalan i Plenkoviću i stranci, nekolicina njegovih donedavnih suradnika iz županije kaže da će HDZ, bez obzira na sve srednjostrujaške ankete, teško dobiti parlamentarne izbore.

Razrađujući svoju teoriju, dio HDZ-ovaca poziva se na internu anketu prema kojoj bi HDZ na idućim izborima trebao dobiti oko 22 posto potpore, SDP bi prema tom scenariju dobio oko 14,5 posto potpore birača, dok bi Domovinskom pokretu pripalo 12,8 posto. Most bi prema ovoj računici iz HDZ-a izbore završio sa 7,5 posto. Nakon toga, kako teoretiziraju ovi HDZ-ovci, nitko neće moći formirati vladajuću većinu pa postoji mogućnost ponavljanja parlamentarnih izbora nakon kojih bi mogao uslijediti i odlazak Plenkovića s čela HDZ-a. U tom scenariju Anušićevi simpatizeri upravo njega vide na čelu vladajuće stranke te kažu da samo s Anušićem HDZ može formirati širu koaliciju na desnici te tako ostati na vlasti. Koliko je takav scenarij realan teško je reći, no oni koji u njega vjeruju smatraju da će HDZ s Plenkovićem na izborima teško osvojiti 50 mandata.

Prema ovoj teoriji, bez obzira na ugašene prosvjede poljoprivrednika, HDZ samo u Slavoniji gubi u dvjema izbornim jedinicama šest do sedam mandata, a po tri mandata gubi u dvjema dalmatinskim izbornim jedinicama pa neće ni moći formirati vlast. Dobra je to odskočna daska i za one koji su skloni zagovarati tezu da bi predsjednik Zoran Milanović nakon parlamentarnih izbora, ako Plenković i HDZ ne uspiju formirati vladajuću većinu, mogao složiti svoju tehničku vladu.

Predsjednik je navodno sa svojim suradnicima već razradio plan prema kojem će, ako Plenković na izborima ne uspije osvojiti većinu za sastavljanje vlade, u skladu s Ustavom formirati svoju tehničku vladu koju bi prema nekim teorijama predvodio bivši ministar financija Boris Lalovac, koji bi i inače, jer čini se da Peđa Grbin neće, na parlamentarnim izborima SDP trebao predvoditi u prvoj izbornoj jedinici, gdje će izravno konkurirati Plenkoviću. Na taj način Milanović bi pokušao oporaviti svoju bivšu stranku te raspisati nove parlamentarne izbore tek uoči prvog kruga predsjedničkih izbora koji se održavaju krajem iduće godine. Osim što bi tako SDP poistovjetio sa sobom i dao mu na težini, Milanović je uvjeren da bi na taj način uspio ugroziti Plenkovića i njegov HDZ.

Brojni čimbenici

Svjestan je premijer ove Milanovićeve računice, no bez obzira na teorije koje o Anušiću kruže HDZ-om, ministar obrane uživa njegovo povjerenje, premda treba znati da Plenković nikada nikomu ne vjeruje do kraja. Ne vjeruju ni svi u HDZ-u u ove teorije koje kruže strankom niti su skloni vjerovati u opciju po kojoj njihova stranka neće biti relativni pobjednik nadolazećih parlamentarnih izbora. Kako tvrde oni koji su skloni premijeru, njemu su vrata za osvajanje trećeg uzastopnog mandata širom otvorena, a Plenković će, prema toj drugoj teoriji, na izborima lako doći i do 65 mandata, što bi mnoge moglo iznenaditi. Nakon toga vladu će formirati sa svojim dosadašnjim kolegama iz redova nacionalnih manjina koje predvodi šef SDSS-a Milorad Pupovac.

Uz njih, dio Plenkovićevih suradnika koalicijski potencijal prepoznaje i među liberalnim opcijama koje se ovih dana okupljaju i spremaju na zajednički izlazak na parlamentarne izbore, a tu su i Socijaldemokrati s kojima premijerovi suradnici pregovore navodno već vode. O rezultatima izbora u konačnici će odlučiti građani, a čimbenici koji na to utječu su brojni. Ne treba u tom kontekstu zanemariti zbivanja na europskoj sceni, ali ni potencijalne afere u Hrvatskoj, kao ni istrage europskih tužitelja koje tek trebaju izaći na vidjelo. Sve su opcije otvorene i ništa nije sigurno osim toga da je kampanja za parlamentarne izbore krenula punim kapacitetima te da će ona obilježiti nadolazeću godinu u kojoj će se, osim saborskih zastupnika, birati i hrvatski predstavnici u Europskom parlamentu.