Slavonci napokon dočekali dan koji su dugo čekali: ‘Počeli smo od ranih jutarnjih sati’

Autor: Z.S.

Nakon svih problema koje im je uzrokovala afrička svinjska kuga, Slavonci su dočekali malo bolje vijesti. Naime, Europska unija dala zeleno svjetlo pa je tako od četvrtka dozvoljeno klanje svinja za vlastite potrebe, ali uz obvezan pregled veterinara.

Povodom toga HRT-ova reporterka Vanessa Kupina kazala je Dnevniku HTV-a kako je od ponoći dozvoljena svinjokolja sve dok se svinje ne pokolju u Vukovarsko-Srijemskoj, ali i dijelovima Osječko-Baranjske i Brodsko-Posavske. Dodala je i da su veterinari su od ranih jutarnjih sati na terenu.

“Došao i taj sretan dan da se ljudima omogući da mogu klati svinje po svojim privatnim gospodarstvima. Počeli smo od ranih jutarnjih sati obavljati kliničke preglede”, poručio je voditelj veterinarske službe u veterinarskoj stanici Vukovar Boro Rako napominjući kako je zadovoljan s svinjogojcima jer su provodili sve mjere i to na visokoj razini.

Ići će se periodično

“Veliki broj gospodarstva, veterinarska stanica Vukovar pokriva teren od Klise pa do Iloka, to je veliki broj gospodarstva, no to će ići periodično u hodu, pa će se rješavati klanje, tako da će vlasnici zvati, a mi ćemo po njihovim pozivima izlaziti na teren”, kazao je Rako dok je Žaklin Acinger–Rogić iz Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede objasnila u emisiji HTV-a “Dobro jutro, Hrvatska” koje uvjete trebaju zadovoljiti oni koji planiraju svinjokolju.









“Mjere su vrlo stroge, posebno u županijama koja su obuhvaćena zonama ograničenja, znači da se svi moraju pridržavati jako strogih mjera u smislu biosigurnosti afričke svinjske kuge i kontrole veterinarske službe kako bi bili sigurni da je bolest pod kontrolom i kako bi ostali dio Hrvatske mogao nesmetano proizvoditi i prometovati svinjama”, rekla je Acinger-Rogić.

48 sati prije najaviti

“Radi se o klanju za vlastite potrebe na objektima na kojima se drže svinje, za potrebe tog domaćinstva, svi subjekti koji planiraju klanje moraju se 48 sati prije najaviti kako bi veterinari mogli provesti kliničke preglede, svi objekti moraju odgovarati i elementu biosigurnosti, farmskoj praksi”, dodala je i naglasila kako su županijama u kojima nema zaraze isto tako važne biosigurnosne mjere.

“Svi objekti u RH moraju redovito obavljati dezinfekciju, unositi zaštitnu odjeću, obuću ili imati svoju odjeću za boravak u nastambi gdje su svinje. Većina objekata nije poštivala sigurnosne mjere, ne postoji stopostotna zaštita od nijednog uzročnika bolesti, vrlo brzo se širi. Dovoljno je da s cipelama prođete po nekom prostoru gdje je bio virus koji je kontaminiran i da to unesete u svoje objekte”, kazala je Acinger-Rogić o da se neki nisu uvijek pridržavali mjera.

“Na terenu nije bilo idealno i nisu se svi pridržavali, nekih postupaka ljudi nisu ni bili svjesni”, poručila je za kraj.