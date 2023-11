Slavonac se prisjetio: ‘Živio sam s Tuđmanom u stanu na Trešnjevci, gazda je bio ispod s mamom’

Autor: Dnevno.hr

Život u podstanarstvu ponekad nije lak. Cijene najma su visoke pa mnogi studenti koji dolaze na studij u Zagreb muku muče s pronalaskom stana, a ono što si mogu priuštiti često i nije vizualno atraktivno. Jedan mladi Slavonac ispričao je potpuno bizarnu situaciju koju je doživio u iznajmljenom stanu, kilometrima od svoje rodne grude.

“Frend i ja smo iznajmili stan na Trešnjevci. Gazda je bio ispod s mamom, a mi gore. Dakle, prvo nas je šokiralo da je cijeli prostor bio oblijepljen fotkama našeg prvog predsjednika. Na ulaznim vratima bio je izborni plakat, zatim njegove uokvirene slike, plakati, gdje god smo okrenuli glavu, gledao nas je Franjo”, prisjetio se student porijeklom iz Slavonije.





No, nije to bila jedina stvar koja ga je šokirala.

“Ne daj Bože da si se išao tuširati iz 21h. Gazda je to mrzio. Jednom sam došao kasno s posla i valjda sam oko ponoći išao u tuš. On je počeo lupati, vikati, prijetiti pištoljem, govorio je da će nam bombu baciti. Mi smo se totalno prepali, a kasnije smo saznali da je riječ o umirovljenom policajcu”, nastavio je svoju priču te naveo da bi im zabranjivao i posjete drugih prijatelja i rodbine.

Prijatelj se sakrio u ormar

Ali ni to nije sve. Jedan dan odlučio je pozvati prijatelja na piće.

“Jednom je došao naš frend, bez veze na cugu. Znači nije bio nikakav tulum u pitanju i gazda se počeo toliko derati da on nekog čuje, da tko to buči, lupa, da je frend protrnuo od straha. Samo nas je pogledao i zbrisao u sobu i doslovno se sakrio u ormar. Poslije smo se naravno smijali, ali baš je bila neugodna situacija”, govori kroz smijeh za Zagreb.info.

“Najbizarnija situacija je bila da je imao dupla ulazna vrata i onda smo jednom ušli na ta jedna vrata, a on nas je zaključao u tom međuprostoru i rekao da je prvi u mjesecu prošao i da moramo platiti, pa će nas onda pustiti. Mi smo mu na kraju platili i to je bilo to. Skupili smo stvari i doslovce pobjegli glavom bez obrzira”, završio je sagu koje se i danas sjeća kao da je bila jučer.