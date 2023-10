Slavonac sasuo paljbu po Plenkoviću: Ovo mu nitko u Slavoniji neće oprostiti

Autor: Iva Međugorac

Da je premijer Andrej Plenković uvelike zakoračio u kampanju za treći uzastopni mandat, među HDZ-ovcima više nije potrebno niti naglašavati. Svi potezi koje vuče posljednjih mjeseci ukazuju na to da se Plenković priprema za superizbornu godinu, koja će bez obzira na stabilan rejting njegove stranke biti prepuna izazova.

Sve je više indicija koje ukazuju na to da Plenković kada su politički obračuni u pitanju ne bi trebao imati problema s oporbenim opcijama, ali bi zato i uoči izbora mogao imati problema unutar vlastite stranke, što su dali naslutiti i nedavni istupi osječko-baranjskog župana Ivana Anušića koji je u središte pažnje dospio nakon požara koji je nedavno izbio u osječkoj tvornici Drava International.





Eskalirao sukob između Anušića i Plenkovića

Plamen koji je gutao pola milijuna tona plastike nagnao je Anušića da se oglasi te da od Zagreba zatraži pomoć, ali i da dosta neizravno prozove sve one koji su godinama tolerirali rad tvornice u vlasništvu utjecajnog slavonskog poduzetnika Zvonka Bedea kojega se uz ostalo povezuje i sa HDZ-ovim doajenom Vladimirom Šeksom, koji je ujedno jedan od najbližih savjetnika premijera Plenkovića s kojim Anušić ionako već podosta dugo nije u dobrim odnosima.

Da su se strasti dodatno uzburkale moglo se primijetiti i onoga trena kada je Anušić komentirao događanja u HEP-u prozivajući predsjednika Vlade da je na njemu odluka o smjeni Frane Barbarića naglašavajući kako je to potez koji je naprosto već bilo potrebno poduzeti. Te je kritike Plenković shvatio iznimno osobno, a u isti mah oni bliski Anušiću naglašavaju kako njega nacionalna politika ne zanima te da Plenković što se toga tiče niti ne mora zbog Anušića strahovati za vlastitu poziciju.

”Njega zanima samo Slavonija, i zato je reagirao tako kako je reagirao. Anušić se do sada među Slavoncima ni jednom nije našao na meti kritika, a nakon ovog požara ljudi su počeli prozivati i njega, tražiti od župana konkretne reakcije, to je razlog radi kojega se na ovaj način izložio i posvađao i sa Bedeom, ali na jedan način i sa premijerom Plenkovićem”, komentira naš sugovornik blizak osječkom županu te dodaje da je interesantno kako se u ovoj priči nije previše eksponirao osječki gradonačelnik Ivan Radić.

Još je zanimljivije to što Plenković i sada kada je u kampanji ne pokazuje pretjeran interes za Slavoniju, mada je sasvim jasno da ukoliko ondje ne osvoji izbore ne može računati niti na relativnu pobjedu na parlamentarnim izborima, a HDZ-u u Slavoniji kriza ne manjka.

HDZ u Slavoniji u problemima

Osim što se ondašnji uzgajivači svinja već dugo bore s propustima kod afričke svinjske kuga koja je dovela u pitanje njihovu egzistenciju, mnogi zaboravljaju da su dijelovi Slavonije oštećeni u ljetošnjim olujama. ”Te se ljude nigdje ne spominje, nema ni govora o obnovi, niti to ikoga zanima. Ljudi su u Slavoniji strahovito razočarani, a vladajućima su puna usta Slavonije i brige o ovoj regiji. To se nigdje na terenu ne osjeti”, smatra naš sugovornik blizak županu te naglašava da su i Plenković i predsjednik Zoran Milanović pokazali koliko im je stalo do Slavonije time što se ni tjedan dana od osječkog potresa ondje nisu pojavili.

‘‘Mi ovdje nismo preživjeli samo nezapamćeni požar, cijeli Osijek, ali i kompletna Slavonija i Baranja dan ima su se gušili u dimu koji je lako moguće i kancerogen, preživjeli smo ekološku katastrofu, čestice plastike je raznosio vjetar. Pitanje je kako će se to odraziti na usjeve, što će biti s poljima, proizvodnjom hrane. Slavonija od toga živi, a država nema sluha. Plenković se nije pojavio u Osijeku već je samo sa sjednice Vlade prokomentirao požar”, navodi naš sugovornik uz opasku da je to sramota koju Slavonija neće i ne bi trebala oprostiti predsjedniku Vlade.

”Što se nas u Slavoniji tiče mi ovo trebamo smatrati najvećim propustom Andreja Plenkovića otkako je postao premijer, on je ranije skakao i za daleko manja događanja. Nikoga ne podcjenjujem, ali čovjek je otišao do Grčke pobrinuti se za sto privedenih navijača, a nije bio u stanju doći u Osijek vidjeti što se događa i zajamčiti našim ljudima pomoć”, nabraja naš slavonski sugovornik te kaže da je moguće da se Plenković u njihovom kraju nije pojavio zbog sukoba sa županom koji je otvoreno progovorio o tome da su u slučaju Drave zakazale institucije. I to je Plenković lako moguće shvatio kao kritike na svoj i stranački račun, jer institucijama ionako godinama upravlja upravo HDZ.

”Plenković je u ovom slučaju izgleda bio primoran birati između Osijeka i ovdašnjih građana i unutarstranačkih sukoba, on se odlučio da na prvo mjesto stavi stranačke sukobe i da na taj način degradira Anušića kojega je pustio da se sam bori s katastrofom koja je pogodila njegovu županiju, što je ovaj učinio u skladu sa svojim mogućnostima. To je razlog radi kojega se Anušić i je upustio u komentiranje afere u HEP-u. On takve stvari inače ne radi, niti je do sada komentirao nacionalne afere”, nabraja dalje naš sugovornik koji smatra da Plenković možda u ovom trenu vjeruje kako je donio mudru odluku, no upitno je koliko je to dugoročno gledano mudar politički potez, jer u Slavoniji u ovo predizborno doba raste val nezadovoljstva, a Slavonci imaju alternativu te se sve više na terenu priklanjaju opcijama kao što je Domovinski pokret pa postoji mogućnost da se Plenkoviću njegovo zanemarivanje požara u Osijeku kao i generalno promašena HDZ-ova politika prema ovoj regiji vladajućoj stranci na idućim izborima konačno stignu na naplatu.