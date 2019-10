Slavko Linić upozorava: ‘Hrvatski proračun nije u plusu! Plenković je povukao dobar potez!’

Autor: Dnevno

Razlog odlaska mladih i radne snage iz Hrvatske je prevelika bruto plaća, a premala neto plaća. Čak 45 posto bruto plaće odlazi na poreze i doprinose, i to je osnovni problem. Kad utvrdite da je to osnovni problem, onda je glavno pitanje što treba skinuti, a moj prijedlog je zdravstveni doprinos prepolovit, smanjiti ga na 7 posto, i prirez izbaciti van. Prema tome, dobijete manji bruto koji se može seliti u neto. To znači značajno povećanje neto plaća, a smanjenje bruto plaća. Osnovno je pitanje, otkud to namiriti, a moj je odgovor – iz poreza na imovinu, poreza na nekretnine, poručio je Slavko Linić, bivši ministar financija, koji je jutros u HGK Rijeka govorio o politici plaća u Hrvatskoj, prenosi Novi list.

Zašto politika neće porez na nekretnine? Zato što političari imaju puno i ne žele dati, a zdravstvena politika je da bogati moraju davati za zdravlje. Ti bogati međutim nisu radnici sa 6 i pol tisuća neto plaće, nego oni koji imaju nekretnine i koji sav novac ulažu u nekretnine. Kao što vidite, tržište nekretnina se diže. Nema poreza i svi štede u nekretninama. Onog trenutka kad ne bude neoporezivano nego oporezivano, opet ćemo taj novac vratiti u banke i dionički kapital. To su pogreške politike, od Milanovića pa sada Plenkovića. Ne može imovina biti neoporezovana jer tada su to mrtvi kapitali. I ministar Marić pokušao je uvesti porez na nekretnine, a sjetite se tko je bio protiv toga: oni koji imaju puno novca i koji novce više ne drže u banci jer je neinteresantno, i kupuju nekretnine. Sve u redu, bogati ste, budite bogati, ali dajte svoj doprinos za zdravstvo – to je moja osnovna poruka i jedno od rješenja. Kad će političari postati ozbiljni, ne bih znao – komentirao je odgovarajući na novinarska pitanja.

“Ohladiti” tržište nekretnina

Vezano za politiku subvencija kupnje nekretnina koju provodi ova vlada, Linić je rekao da polazi od toga da mladima treba omogućiti i stambeno zbrinjavanje, ali onog trenutka kad bi uveli porez na nekretnine, i oni će razmišljati hoće li radije najam ili imovinu ako moraju platiti porez.

No, posebno se to, kaže, odnosi na one koji u imovini štede i dižu cijene velikom potražnjom – kad se uvede porez, oni neće kupovati nekretninu u kojoj neće ni raditi ni stanovati. Znači, to je mjera koja bi hladila tržište. Time bi se ono i reguliralo. No, ne možete ništa porukama, morate porezima, kaže Linić, ponovno naglasivši da se zdravstvo mora financirati iz imovine jer je to bogatstvo, a ne iz prosječnih plaća.

Komentirao je i pritiske na povećanje plaća nastavnicima, odnosno stav Vlade po tom pitanju. Kaže da je sa strane Vlade i Plenkovića tu povučen dobar potez.





Nemamo suficit ako imamo 20 milijardi minusa u mirovinama

Mislim da je Plenković povukao logičan potez da zaustavi pritiske ostalih sindikata. Vidimo da nisu zadovoljni, ali netko mora shvatiti da dirati koeficijente nakon tako dugo vremena je vrlo rizično, kaže.

O fiskalnoj politici ministra Marića, odnosno na primjedbu da smo prvi put imali suficit u proračunu, LinićHRVAveli da to nije baš tako, odnosno, veli, mi “nemamo suficit dok god imamo 20 milijardi minusa u mirovinskom fondu, što znači da mirovine namirujemo iz poreza a ne iz doprinosa, dok zdravstveni sustav ima preko 2 do 2 i pol milijarde minusa. Previše socijale koja je na teret poreznih prihoda. Nemate razvojnih mogućnosti da ulažete iz proračuna. Prema tome, Marić uspijeva održati deficit nešto preko nule, što je dobro zbog boljih uvjeta zaduženja, ali dok god ne riješimo deficite u socijalnim davanjima, za potrebe ljudi nećemo moći ništa učiniti. I naravno, dok ne dođemo na preko 1,6 milijuna zaposlenih, zaključio je Linić