Slavica Stojan strahuje za Dubrovnik zbog Srba: ‘Ovako sam se riješila buba iz kuće’

Autor: N.K

Slavica Stojan, članica predsjedništva Matice Hrvatske, inače, književnica, rekla je u intervjuu za DuList kako su srpski nasrtaji i svojatanja dubrovačkog kulturnog nasljeđa, kao borba s bubama.

Podsjetimo, postalo je već gotovo uobičajeno da se svake godine u ljeto vodeće srpske institucije okupe u rodnom mjestu Vuka Karadžića – Tršiću u Srbiji – i donesu neku deklaraciju kojom prisvajaju hrvatsku književnost, jezik i kulturu.

Članica Predsjedništva Matice Hrvatske komentirala je treba li se Hrvatska uopće obazirati na poruke iz Srbije. “Razmišljala sam dugo vremena o tome. Što nas briga! Imamo svoju državu. Imamo svoju vojsku, policiju, svoje granice, svoje funkcionalno gospodarstvo. Oni nas štite”, kazala je.





“Riječ je o bubama”

“Iz Ministarstva kulture i vanjskih poslova im šalju prosvjedne note. Međutim, oni se na to ne obaziru i jednostavno ne možeš na to ostati imun. Sjetila sam se nedavno jedne pojave u prirodi koja me izluđivala. Riječ je o bubama koje u strahovitim najezdama uporno godinama nastoje preplaviti i kuće i dvorišta i unutrašnje prostore. Preplave i ceste”, nastavila je.

“Bube koje, kad napadnu, jako ih je teško ukloniti, bez obzira koju metodu koristili, gaženje nogama, otrovima, plinskim plamenikom. Kad se tako nešto uvuče u kuću, treba se ozbiljno boriti ili napustiti kuću! Ni govora da bi netko izašao iz svoje kuće. Treba se boriti s bubama, nikad ne dopustiti da kuću preplava, da mile po trpezi i po postelji, nego ih strpljivo i trajno iskorjenjivati”, naglašava Stojan.









“Poslije niza godina uspješne borbe i nadjačavanja njihove prepravljivačke strategije, one nestanu. Ne znam je li trajno, ali iz moje kuće su nestale i već ih dugo nema. Tako i s predatorima koji nam vrebaju s granice. Čovjek se ne smije opustiti”, uvjerena je.

“Invazivna čeljad”

“Oni su vrsta agresivno-invazivne čeljadi koji jednostavno ne odustaju. Baš kao i ove gore bube, koje se uvuku u kuću. Baš zato moramo djelovati. Svih ovih godina pišem objavu, izjavu, podnesak. Napisat ću jednu te istu kratku izjavu i jednostavno ću je starinski šapirografirati”, dodala je.

“Svake godine, novi broj primjeraka jer ne očekujem da će oni stati. To su ljudi iz čijih se objava i izjava, prije svega razaznaje njihov kulturološki i civilizacijski stupanj razvoja. Oni ne odustaju od našeg prostora. Kod njih je sveprisutna neutaživa žeđ za prostorom”, ističe Stojan.









“Tko je danas, na ovom svijetu, od civiliziranih naroda opsjednut grabljenjem prostora. Barem danas živimo neopterećeno, slobodno, možemo živjeti gdje god želimo, nakon što čovjek pošteno zaradi svoj novac. Želiš biti na moru, odi na more, kupaj se, plati hotel, vikendicu, možeš cijelo ljeto provesti na moru”, zaključila je.