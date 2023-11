Slaven Dobrović digao glas protiv Tomaševića: ‘Njih baš briga za zdravlje Zagrepčana’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Slaven Dobrović, potpredsjednik Domovinskog pokreta Zagreb i predsjednik Kluba zastupnika DP-a u Skupštini Grada Zagreba, upozorio je kako se ovih dana dogodio odron značajnih količina otpada s brda zvanog odlagalište Prudinec-Jakuševec.

“Reakcije nadležnih i odgovornih u Zagrebu su minimalne, kao da se to njih ne tiče. Nevjerojatna zelena ekipa bivših aktivista koji u stvari ne drže ni do čega, a najmanje do vlastite odgovornosti. Ne reagiraju oni ni na 1,375 milijuna eura naknade koju će Grad Zagreb platiti državi kao svojevrsnu kaznu zbog prekomjerno odloženog otpada samo za 2022. godinu”, istaknuo je Dobrović.





Zdravstvena ugroza

Naglasio je kako ih nije briga ni za tri do četiri milijuna eura troška za zbrinjavanje odvojeno prikupljene plastike, te kako milijune eura troškova na raznim poslovima oko odlagališta također ne vrijedi spominjati.

“Njih je ‘baš briga’ za sve to, kao i za najnovije oslobođen smrad i razna zagađivala koja se sad i iz odrona šire po dobrom dijelu Zagreba. Jakuševački odron potencijalno može predstavljati zdravstvenu ugrozu za Zagrepčane. Jakuševac je stalni rizik za Zagrepčane jer su uskladištene količine otpada velike, a situacija se na deponiju pokvarila otkako njime upravlja platforma Možemo! zbog toga što se ondje odlažu prevelike količine biootpada umjesto da se osiguraju kapaciteti za kompostiranje. Siguran sam stoga da su prilikom odrona oslobođene određene količine hlapljivih materijala koji predstavljaju opasnost za građane'”, zaključio je Dobrović.