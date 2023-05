‘SLAVA UKRAJINI, HVALA HRVATSKOJ’ Milanovićev govor u zagrebačkog skupštini prekinut agresivnim povikom, predsjednik reagirao ‘s karakterom’

Autor: I.G.

U srijedu se održava Dan rada Zagreba, a predsjednik Zoran Milanović posjetio je gradsku Skupštinu i održao prigodan govor.

“Dame i gospodo, uvažene zastupnice i zastupnici…

"SLAVA UKRAJINI, HVALA HRVATSKOJ!", upao je predsjedniku u riječ glasnim povikom nepoznati podržavatelj Ukrajine.





“Ok…”, nastavio je Milanović.

“Ja ću probati stati u neke vremenske okvire, tako da možete još popit kavu. Nastojat ću bit kratak. Deset godina smo u EU. Prošlo je deset godina od kada sam bio premijer, sada nisam, to sam što jesam. Gledam kako ne upasti u zamke u koje smo upadali u našoj povijesti, da to ne bude nova Pešta ili beograd. Kao što je govorio Zrinski, Car je daleko, a Bog visoko. Ali, u tih deset godina, kako kaže premijer, mi smo u plusu 9 milijardi eura. Odmah da kažem, znajući kako će biti nakon deset godina, opet bih bio za EU. Ali, da bismo bili jaki i otporni na vanjske utjecaje, svatko gleda sebe. neki više i očitije, perverzno, a neki manje. Deset godina, deset miljiardi eura, koji vrijede manje zbog inflacije, svake godine izdvojilo se nešto za poljoprivredu. To je socijalni fond, dobro je da je tu, ali nekog razvojnog efekta nema.

Hrana je strateški faktor. ovo ostalo što Hrvatska ima rijetko ide u izravne investicijske projekte. jedino što je tome blizu je payback sistem koji omogućava da skupu energiju dobiješ jeftinije. što je ostalo? Zadružni domovi, centri, inkubatori, obnova zgrada… sve je to super, ali od toga novaca nema. Mi nismo imali nadprosječnu stopu rasta. U prosjeku smo, što znači da ih tim ritmom nikada nećemo doseći. Sreća je što i zemlje u regiji imaju također niske stope rasta”, rekoa je Milanović.

Kaže da ovo gne govori kako bi se prouzročila panika, već da bi se o tome otvoreno govorilo.

"Ovo su naši interesi, naši gradovi i naš novac. Kada govorim o novcu u Gradu Zagrebu, u svemu tome Hrvatska izvlači određenu dobit. Ali, naslijedili smo grad koji se povijesno razvijao stihijski. Pri tome ne mislim na prethodnu vlast. Ono što vidimo u zagrebu su stvari za koje ni sam nemam ideju kako ih riješiti", rekao je Milanović.









“Ja sam za to da ljudi zarađuju i da ih se oporezuje što manje. Sve ovo danas je samo kontinuitet. Ali, to nije reforma. Mi ih nismo radili, a niti ovo nisu reforme. Ovo su korekcije. Želim vam uspješan rad. Većina ljudi gleda odnos prema javnom dobru i novcu. Ovo je teži put i ljudi ga neće svaki puta honorirati. Neće, goovrim iz osobnog iskustva. Tako stvari funkcioniiraju, ali nemojte od toga odustati. Navijam za vas, našu snagu, naš resilience i otpornost”, rekao je Milanović.

Kaže da je plan oporavka i otpornosti nije pravi plan, već sanacija štete.

"Mi i dalje ne stojimo najbolje kada je u pitanje povlačenje EU fondova. Mi smo među slabijim europskim državama. Neće vam biti lako. To su ogromni izazovi koje niti jedan EU fond ne može riješiti", rekao je Milanović.









“Znam da postoje ideološke razlike. Znam da će i današnje nagrade leaur.. lauret.. leaurlau… LAURUS.. izazvati prijepore i prosvjede vani. Postoje zakoni i njih treba provoditi posebno kada nisu samo deklarativne prirode”, rekao je Milanović.