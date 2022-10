‘SLABO TUČEMO PO UKRAJINI, TREBA IH IZBRISATI S LICA ZEMLJE!’ Kadirov želi krv, stižu opasni znakovi iz Rusije: ‘Jako sam nezadovoljan, nisu sramežljivi i dalje pucaju’

Autor: Dnevno.hr

Čečenski ratni zapovjednik Ramzan Kadirov oštro je osudio ruske ‘slabe’ napade na Ukrajinu u najnovijem izrazu neslaganja s ruskom vojnom taktikom.

General pukovnik ‘naredio’ je trupama Kremlja da ‘izbrišu ukrajinske gradove s lica zemlje’ u jezivoj video poruci na Telegramu.

Šef Čečenske Republike rekao je da bi Rusija na porast protunapada na njezina pogranična područja trebala odgovoriti vatrom i bijesom.





U izjavi koju prenosi Daily Mail Kadirov kaže:

“Već smo proglasili izvanredno stanje… ali oni nisu sramežljivi, oni pucaju. Jako sam nezadovoljan. Naš odgovor je slab. Ako granata dođe u našem smjeru, u našu regiju, trebamo izbrisati ukrajinske gradove s lica Zemlje… tako da ne mogu ni pomisliti pucati prema nama”.

Ovo je već rat, ne ‘specijalna operacija’

Ranije ovog mjeseca, Kadirov je pozvao na upotrebu nuklearnog oružja male snage usred zapanjujuće protuofenzive Ukrajine koja je potisnula trupe Kremlja. Istovremeno, Putin je promaknuo 46-godišnjaka u general-pukovnika, treći najviši zapovjedni čin u ruskoj vojsci.

U 13-minutnom videu koji je danas podijelio, rekao je da Kremlj treba prestati govoriti o invaziji kao o ‘specijalnoj vojnoj operaciji’, priznajući da je u tijeku rat punih razmjera. Kaže, ‘ranije smo rekli da provodimo specijalnu vojnu operaciju na teritoriju Ukrajine, ali već je rat – već se rat odvija na našem teritoriju”.

Ratoborni vođa također vjeruje da Zapadu ponestaje opcija i da je oslabljen svojom potporom Ukrajini i ruskim dizanjem cijena. Smatra, Europi nestaje snage.

Šojgu spominjanjem prljave bombe unio jezu u svijet

Kadirovljeva jeziva prijetnja dolazi nakon što je ruski ministar obrane Sergej Šojgu svojim britanskim, francuskim, turskim i američkim kolegama tijekom vikenda tvrdio da ukrajinske snage pripremaju ‘provokaciju’ koja uključuje radioaktivnu napravu – takozvanu prljavu bombu.









Britanija, Francuska i Sjedinjene Države odbacile su tu tvrdnju kao ‘očigledno lažnu’.

Prljava bomba koristi eksploziv za raspršivanje radioaktivnog otpada u nastojanju da posije teror. Takvo oružje nema razornu snagu kao nuklearna eksplozija, ali bi moglo izložiti široka područja radioaktivnoj kontaminaciji.

Ruske vlasti u ponedjeljak su ponovile Šojguovo upozorenje. General pukovnik Igor Kirilov, načelnik ruskih vojnih snaga za zaštitu od zračenja, kemikalija i biološku zaštitu, rekao je da su ruska vojna sredstva u visokoj pripravnosti za moguću radioaktivnu kontaminaciju. Novinarima je rekao da bi eksplozija prljave bombe mogla kontaminirati tisuće četvornih milja.









Zaharova: Neka Amerikanci, Britanci i Francuzi otkažu sve i pogledaju ruske dokaze

Moskva je spremna svim zainteresiranim stranama pružiti detaljna pojašnjenja o pripremama Kijeva za provokaciju uz korištenje ‘prljave bombe’, izjavila je u ponedjeljak za Televiziju Channel One glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

Ranije u ponedjeljak, “na pitanje je u potpunosti odgovorio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji je komentirao situaciju. On je ukazao na određeni interes među inozemnim stručnjacima i rekao da smo spremni uspostaviti odgovarajući kontakt. Želimo jasno dati do znanja svima da smo spremni odgovoriti na sva pitanja i da ćemo dati potrebne odgovore”, naglasila je Zaharova, dodavši da je Rusija to stajalište više puta ponovila.

“Ono što bi Sjedinjene Države, Britanija i Francuska sada trebale učiniti jest odgoditi sve svoje poslove kako bi sjeli i pregledali materijale koje je Rusija spomenula u telefonskim pozivima i analizirali informacije u javnosti”, rekla je u izjavu koju prenosi Tass. Prema njezinim riječima, “anglosaksonski duet stvorio je još jedno čudovište koje trenutno gura svijet na najopasniji rub”.

Zaharova je također rekla da je kontinuirano granatiranje nuklearne elektrane u Zaporožju od strane Kijeva izravan dokaz njegove nuklearne ucjene.

Lavrov je novinarima u ponedjeljak rekao da će rizik da Kijev upotrijebi “prljavu bombu” uskoro biti na dnevnom redu sastanka Vijeća sigurnosti UN-a. Prema njegovim riječima, neki od partnera Moskve predložili su raspravu o razvoju događaja na profesionalnoj vojnoj razini, dok je nazvao “neozbiljnim” to što Zapad odbacuje te optužbe kao lažne.

Ukrajina oštro reagirala: Laž je da bismo mi detonirali tako nešto

Ukrajina je odbacila tvrdnje Moskve te rekla da se radi o odvraćanju pažnje s vlastitih planova Kremlja da detonira prljavu bombu. Ukrajina i Zapad sumnjaju da Putinove snage planiraju prljavi bombaški napad s namjerom da okrive Kijev i NATO.

Rusija će se suočiti s posljedicama ako upotrijebi ‘prljavu bombu’ ili nuklearno oružje, rekao je glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price u ponedjeljak, dok je glavni tajnik NATO-a odbacio ruske tvrdnje da Ukrajina namjerava koristiti ‘prljavu bombu’.

Upitan hoće li Washington tretirati korištenje ‘prljave bombe’ na isti način kao i korištenje nuklearne bombe, Price je rekao “da bi postojale posljedice” za Rusiju u svakom slučaju. “Bilo da upotrijebi ‘prljavu bombu’ ili nuklearnu bombu. Bili smo jasni po tome pitanju”; rekao je Price novinarima.

Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg rekao je da NATO saveznici odbacuju optužbu da se Ukrajina sprema upotrijebiti ‘prljavu bombu’ na svom teritoriju kako bi za nastalu radioaktivnu kontaminaciju optužila Rusiju.

“NATO saveznici odbacuju ruske optužbe. Rusija to ne smije upotrijebiti kao izliku za eskalaciju”, rekao je Stoltenberg. Zapadni saveznici Ukrajine odbacili su svaku sugestiju da Kijev gradi ili planira koristiti ‘prljavu bombu’, konvencionalno oružje čija je jezgra obavijena nuklearnim materijalom.