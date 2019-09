Slabe točke Milanovića i Kolinde! Stručnjak za Dnevno otkriva tko zaista ulazi u drugi krug!

Autor: Dnevno

Iako u javnosti često govorimo o poplavi kandidata za predsjedničke izbore, službeno tek treba vidjeti koliko će ih zaista biti. Naime, pred svima njima je test. U samo nekoliko dana, morat će prikupiti 10 tisuća potpisa kako bi uopće ušli u utrku za Pantovčak. Poznati politički analitičar Igor Peterner za Dnevno je otkrio kakve tko ima šanse, što moraju učiniti da bi pobijedili, kako vidi novu desnicu i ljevicu, a najvažnije od svega, otkrio nam je što misli o vodećim pretedentima za predsjedničku funkciju.

Kada se govori o prikupljanju potipisa za kandidaturu, potpise će prikupiti svatko iza koga stoji neka stranka. “Čak i Dejan Kovač iza kojeg stoji HSLS, radi logistike vrlo dobre šanse skupiti 10 tisuća potpisa. Oni koji su bez vrlo teško, ali ima iznimki.”

“Ivan Pernar ima iskustva iz prethodnih izbora i popularnost. On bi i bez stranačke infrastrukture mogao skupiti te potpise. Pernar je čovjek koji izlazi iz svih okvira, tako da vjerujem da će on to skupiti. On ima iza sebe neku polusektu koja je fascinirana njegovim osebujnim nastupima. On uvijek može računati na određeni broj ljudi, ali teško da može premašiti taj broj. Pernar ne može biti ozbiljan kandidat u smislu da ugrozi Grabar-Kitarović, Milanovića i Škoru, ali zato može sudjelovati u svakoj utrci.”

“Svi kandidati osim Kolinde, Milanovića i Škore imaju cilj malo bildati rating. Ni sami ne očekuju da bi mogli ući u drugi krug. Eventalno se Mislav Kolakušić nada nečemu. On želi ući u drugi krug i to je njemu važno, ali teško da će uspjeti. On ima veliku podršku na društvenim mrežama i samo da se deset posto pratitelja odazove, on će skupiti potpise i neće imati problema kao što nije imao ni za europarlamentarne izbore problema.

S druge strane, Dalija Orešković bi mogla imati problema. Znate, ona je ispuhani balon. Ona bi mogla imati problema i naravno ostali, Vlaho Orepić, Ante Simonić, Tomislav Panenić, Katarina Peović-Vuković i ostali. “





Provjeravanje potpisa

“Zanima me na koji način će se ti potpisi provjeravati. Hoće li se provjeravati striktno svaki potpis, kao što se provjeravalo za inicijativu Narod odlučuje. To je bio jedini put da se temeljito provjeravao svaki potpis i to po nalogu bivšeg ministra Kuščevića. Do sada se to baš nije temeljito kontroliralo, ali bilo bi dobro da se i u ovom slučaja potpisi provjeravaju kao što su se provjeravali i za referendumsku inicijativu. Nema razloga da se jedne gleda jednim očima, a druge drugim očima.”

Tko ulazi u drugi krug?

“Što se tiče troje vodećih kandidata, vrlo je vjerojantno da će Kolinda ući u drugi krug, bez obzira na sve, iza nje ipak stoji HDZ koji ipak ima vosjku birača. Što se tiče Škore i Milanovića, vrlo je vjerojatno da će i Milanović u drugi krug jer je on ipak kandidat ljevice koja također ima biračku vojsku. Međutim, i Milanović ima jedan problem. Moguće je da će mnogi redoviti glasači SDP-a opet ostati kod kuće. Taj problem se vidio na parlamentarnim izborima kada je Plenković s manjem brojem glasova nego Karamarko, ostvario puno veću razliku u svoju korist nego što ju je ostvario Karamarko koji je svojom politikom motivirao velik broj glasača ljevice da izađu na izbore. Plenković je demotivirao glasače ljevice da izađu na izbore jer njegova politika ne kopka toliko lijevi dio biračkog tijela. Milanović je slijedom toga isto pomalo potrošena roba. Upitno je može li Milanović dobiti izbore bez da se mobilizira ljevica. Svojedobno je i Žarko Puhovski rekao da je odnos plavih i crvenih negdje 60:40 posto. Milanoviću izrazito treba tih 40 posto. Opet, s druge strane, istina je da dio desnice voli Milanovića. Ne treba zaboraviti na to da birači ne vole da je vlast koncetrirana u rukama jedne stranke. Birači vole dinamične političke odnose. Vole politički show. Bilo bi itekako zanimljivo da je Milanović na Pantovčaku, a Plenković u Banskim dvorima.”

Ankete

“Milanović će biti izuzetno opasan kandidat i Kolindi i Škori. Moram reći, da ankete ne možemo uzimati kao nešto na što se možemo oslanjati u predikcijama. Mnogo puta se pokazalo da su ankete predviđale velike prednosti, a na kraju je ispalo nešto posve suprotno. Ankete vrlo često idu na ruku onima na vlasti. Osim toga, do dana izbora je strašno puno i još će se puno toga izdogađati. Odnosi snaga će se mijenjati. Svo troje kandidata može zablistati, a mogli bi i izvaliti svašta. “

Kolinda ne zaslužuje drugi mandat

“Predsjednica po meni ne zaslužuje drugi mandat jer njezina politika nije dovela nikakav boljitak. Preciznije rečeno, politike od nje nema. Umjesto toga imamo lutanja u svakom smislu. Nema kvalitetne politike koju bi mi mogli prepoznati nakon pet godina njezina mandata. I kad tome pridodamo ove neke gotovo komične stvari kao što su njeni javni nastupi i neke ozbiljne skandale kojih je bilo, dolazimo do toga da ona teško može računati na drugi mandat. “

Seksizam

“Treba nadodati još da će muški kandidati morati biti vrlo oprezni pri ulasku u sukobe s njom jer bi mogla igrati na kartu seksizma. Kad bi muški predsjednik vodio politiku kao što je ona vodi, napadi bi bili puno žešći. Ako ste primjetili, većina napada čak nije adresirana direktno njoj, nego Plenkoviću. Kandidati se boje da ne bi ispali seksisti, a medijski bi se to vrlo lako moglo učiniti. Rekao bih čak da se radi o obrnutom seksizmu.

Predsjednicu bi se moglo napadati vrlo argumentirano i vrlo oštro, ali kandidati to ne čine da ne bi bili optuženi za seksizam jer uvijek vrlo ružno ispada kada muškarac napada ženu.

Ono što je još važno za Milanovića, on nema problem s desnim biračkim tijelom, on mora mobilizirati ljevicu inače neće biti predsjednik. “

Desnica i ljevica?

“Nažalost, kao i s desnicom, u Hrvatskoj se birače mobilizira na starim temama. On bi trebao pokrenuti jednu ljevicu sknadinavskog tipa koja bi se maknula od teme fašizma, ljevicu koja se bavi radnicima, radničkim pravima, socijalom, zdravstvom. Ljevica mora naći nove teme, a desnica mora postati jedna pristojna konzervativna opcija. “