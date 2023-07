Potres pogodio Pelješac u raznu zoru: ‘Udar i lagano zatreslo’

U petak ujutro, u 6 sati i 35 minuta, Seizmološka služba zabilježila je slab potres s epicentrom na Pelješcu, 14 kilometara sjeverozapadno od Korčule.

🔔#Earthquake (#potres) M2.8 occurred 28 km S of #Makarska (#Croatia) 51 min ago (local time 06:35:03). More info at:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/hDNsMibbvH

🖥https://t.co/9x0uSEhsLv pic.twitter.com/LGgU5men9J

— EMSC (@LastQuake) July 28, 2023