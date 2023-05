SKUPA LJUBAV: Pola sata 150 eura, dvije dame zarađivale masne pare nad pohotnim Balkancima! ‘Trebale smo otići za Split, svi smo skupa spavali’

Autor: Dnevno.hr

Poslije obavljanja najstarijeg zanata na svijetu nema kajanja, tim riječima moglo bi se opisati privođenje pa puštanje dvije kolumbijske dame noći koje su pružale seksualne usluge na liniji Beograd – Zagreb.

Kako je objavljeno iz policije, dvije 32-godišnje kolumbijske državljanke u organiziranom aranžmanu sletjele su avionom u Beograd 25. travnja.

Njihov plan je bio prodavati svoje tijelo i usluge zainteresiranim klijentima, a za business je bio odgovoran gospodin Felipe Jose T. C. (40).





Ovaj im je muškarac platio prekooceanske letove, a potom im u Beogradu i Zagrebu osigurao smještaj, tople obroke i mnoštvo klijenata od čijih su plaćenih usluga lako pokrivali svoje svakodnevne troškove, a usput i, kako se saznaje, dobro uštedjeli.

Cjenik, koji su oglašavali u oglasniku, klijenteli željnoj seksualnih usluga nije bio problem platiti.

Za 150 eura bilo je pružano pola sata seksualnog užitka, a za cijeli sat bila je akcijska cijena od 200 eura.

Najprije su po slijetanju u Beograd u jednom unajmljenom stanu preko Airbnb-a pružali užitke, nakon čega su na Praznik rada došli u Zagreb gdje su na više lokacija unajmili stanove i pružali usluge pohotnim zagrepčanima i strancima.

Išlo je to kao podmazano, no onda im je planove i uspješan posao pokvario jedan – policajac.

Snađi se druže

Kako doznaje Jutarnji list, kad je uočena nova šarolika seksualna ponuda, policajac u službi se ciljano javio na oglas te je zakazao termin za žestoku akciju. Tim potezom je potezom pomrsio sve planove o zaradi Čileancu i Kolumbijkama te je svo troje odmah uhićeno.









No, privedene Kolumbijke se ne smatraju vrbovanim žrtvama svodnika te se uopće ne kaju za ono što su radije. Jedna se prostitucijom bavila još u Kolumbiji, dok je druga nova u poslu i očito je učila od starije kolegice.

Zbog navodne činjenice da se kroz prostituciju može putovati svijetom i živjeti neki sasvim drugi život, za njih možda i lagodniji nego u matičnoj zemlji, svjesno su se obje, kako su otkrile istražiteljima, upustile u balkansku sex avanturu njihovog života…

“Nakon Zagreba smo trebale sad na ljeto otići za Split. Svi smo spavali zajedno u jednom stanu, a što se tiče zarade, Felipeu je išlo 30 posto zarađenog iznosa, a nama 70 posto”, rekla je jedna od privedenih dama noći. Uhićeni svodnik je pak sve priznao i izrekao svoje kajanje.









“Žao mi je radi ovoga i kajem se. Djevojke su me tražile da ih pratim na putovanjima po svijetu. Rekle su da će one raditi, a da će meni za pratnju davati 30 posto. Inače prebivam u Sao Paolu, gdje mi živi obitelj, tako da sam u Beograd doputovao iz Brazila, a one iz Kolumbije”, branio se skromno Felipe Jose T.C.

Poznat organima reda

Prema policiji, on je organizirao prostituciju te omogućio pružanje spolnih usluga Kolumbijkama koje je vrbovao i poticao na obavljanje usluga. Kreirao je u tu svrhu i korisničke profile te ih ažurirao ponudom plaćajući usput oglase, a ujedno je objavio telefone na koje su se preko mobilne aplikacije javljali muški klijenti i koje je zatim upućivao u unajmljene objekte po metropoli.

Policija je svodniku oduzela mobitele i novac kojeg je trojac zaradio. Prema prikupljenim dokazima, on je zaradio najmanje 7500 eura, dok su djevojke u dva tjedna uprihodile oko 18.000 eura.

Zanimljivo, Kolumbijke su puštene na slobodu dok je Čileanac priveden na mjesec dana te se saznalo da je on imao problema sa zakonom i u Brazilu gdje je boravio.

No, je li policajac koji ih je uhvatio na djelu zaista bio na zadatku ili po ‘privatnom poslu’, nije poznato…