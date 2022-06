‘SKUP HDZ-a U DUHU SAVEZA KOMUNISTA!’ Ispod radara prošao neugodan detalj: ‘Najdraži vođa u predsjedništvo stavio čovjeka koji je HDZ nazivao bandom’

Autor: N.K

U subotu je održan 19. opći sabor HDZ-a na kojem je izabrano deset članova predsjedništva HDZ-a te 40 članova Nacionalnog odbora, usvojeno je izvješće predsjednika stranke Andreja Plenkovića o radu stranke od posljednjeg sabora, usvojen je Program te i izmijenjen je Statut.

Pred oko 2 tisuće članova u dvorani Vatroslava Lisinskog nizali su se govori stranačkih dužnosnika, Plenkovićev je trajao oko sat vremena, a pred govornicu je stao i predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber. Sve skupa je to trajalo preko 8 sati.

Sabor se završio izborom novih deset članova Predsjedništva HDZ-a u kojem sada više nema niti jednog čovjeka Tomislava Karamarka koji je kao Plenkovićev prethodnik stranku vodio više u desno. I on je bio pozvan na Opći Sabor, ali tamo se očekivano nije pojavio.





“To nije novi HDZ”

Za komentar na današnji skup zamolili smo političkog komentatora i analitičara, Karla Juraka. Smatra kako je Plenković i na ovom skupu pokušao svoju viziju predstaviti uspješnom, ali po njemu, to nije novi HDZ.

“Plenković je još jednom ponovio ono što govori skoro svaki put na takvim skupovima – HDZ je stranka desnog centra koja kombinira (navodno) tradicionalne vrijednosti i neke (post)modernizacijske tekovine te da postiže rezultate kada se drži upravo tog smjera. Kao što se već više puta govorilo, ima sličnosti sa Sanaderom, ali u nepovoljnijim okolnostima – više kriza i činjenica da su repovi desnice u i izvan stranke više emancipirani i da mu rade o glavi. Zato on toliko puta mora uvjeravati članstvo i javnost da HDZ na njegovu smjeru ostvaruje najbolje rezultate u čemu je, kad pogledamo razne izbore, i u pravu. To nije novi HDZ, sličnih smo se politika već nagledali, samo u politički povoljnijim vremenima”, rekao je Jurak kojeg programski zaokret vezan uz obitelj nije iznenadio.

Jurak kaže kako ne vidi mjesta za zgražanje među konzervativcima koje je uslijedilo.

“Ne znam čemu to, pa HDZ je deklarativno jednako ‘liberalnu’ politiku već više puta zagovarao/provodio – primjerice za vrijeme Sanadera i Kosor. Tada je donesen Zakon o suzbijanju diskriminacije protiv kojega su tada galamili konzervativci, a jedna među njima i sadašnja članica vladajuće HDZ-ove koalicije. Bez obzira, dakle, što je HDZ već puno puta i uopće ne ekscesno zagovarao i provodio neke liberalne politike u pogledu osobnih sloboda i prava marginaliziranih skupina, tek je jača kuka i motika krenula s konzervativne strane na HDZ zbog Istanbulske i sad zbog ovoga. Zašto? E, to je pravo pitanje za objašnjenje, a ne što to uopće HDZ provodi/deklarativno zagovara”, smatra Jurak.

“HDZ podsjeća na Savez komunista”

Sabor HDZ komentirao je i politički analitičar Tomislav Stipić. Njega je velebni skup HDZ-a podsjetio na izbore Centralnog komiteta Saveza komunista. Ukazao je na Plenkovićevu svemoć u HDZ-u.

“Sabor HDZ-a prošao je u duhu izbora Centralnog komiteta Saveza komunista. Svi kandidati koje je odobrio Najdraži vođa ušli su u Predsjedništvo stranke. Zabune nije moglo (smjelo) biti, kritički tonovi (kakve je odašiljao Plenković na Saboru na kojem je aklamacijom izabran Karamarko 2016.) bili su najstrože zabranjeni. HDZ je tako i u duhovnom smislu postao nasljednik omraženog SKH”, smatra Stipić.









Novi član predsjedništva vikao da je HDZ banda

Osim toga, primijetio je kako je u Predsjedništvo ušao Ernest Petry, čovjek koji je 2017. godine žestoko pljuvao po HDZ-u.

“Ali da ipak sve ne prođe u revijalnom tonu, pobrinula se Županijska organizacija HDZ-a Ličko – senjske županije koja je puno prije izbora već proglasila pobjedu odabranih kandidata. Naknadno je ta objava obrisana (objavljena početkom lipnja), ali internet pamti. Na čelu te organizacije je Ernest Petry, čovjek koji je političku karijeru gradio u HNS-u, bio na SDP-ovim listama, a 2017. lupao šakom po govornici govoreći kako je HDZ banda kao kandidat opozicije i vođa županijskog HNS-a. Danas je izabran za člana predsjedništva HDZ-a.

Čestitke Savezu kom…, pardon, HDZ-u na vjerodostojnom izboru”, zaključio je Stipić.