SKRIVAO SE NA BALKANU! Uhićen ekstremist, lažirao hrvatske dokumente: Pisalo je Marko Rodić, a pravo ime mu je Rob Rundo

Rob Rundo, američki krajnje desni ekstremist i bjegunac, napokon je uhvaćen nakon što se nekoliko godina skrivao po Balkanu i mjesecima izbjegavao uhićenja u Grčkoj i Bugarskoj. Rumunjski mediji su izvijestili da se Rundo trenutno nalazi u pritvoru u Bukureštu i čeka izručenje u SAD, iako je ondje podnio zahtjev za azil. Mediji su također objavili fotografiju lažne Rundove osobne iskaznice na hrvatskom jeziku, u kojoj je navedeno ime Marko Rodić.

Rundo je suosnivač pokreta Rise Above Movement (RAM) i optužen je za sudjelovanje u nasiljima diljem SAD-a 2017. godine, pobunu, zavjeru i novačenje novih članova. Prema navodima BBC-a, na videosnimkama se vidi kako Rundo udara protuprosvjednike u Huntington Beachu i policajca u Berkeleyju. Rundo je također djelovao u Srbiji i Bugarskoj, gdje je zagovarao formiranje malih borbenih skupina s nasilnom neonacističkom ideologijom.

