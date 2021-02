SKRIVA LI PUTIN PALAČU POMOĆU SATELITA? Bizaran slučaj iz 2017. govori o tome da se tamo nešto događa

Autor: N.K

Početkom godine, kritičar Vladimira Putina, sada uhićeni Aleksej Navaljni objavio je video snimljen bespilotnom letjelicom na kojoj je prikazana velika palača kod Gelendžika na Crnom moru, a koja je prema njegovim tvrdnjama i tvrdnjama kritičara Kremlja upravo palača Vladimira Putina. Iz Kremlja opovrgavaju te tvrdnje, a jedan ruski oligarh i Putinom prijatelj, tvrdi kako je palača njegov hotel.

Što je istina, u ovom trenutku ne možemo znati, ali kako javlja Deutsche Welle zanimljivo je kako se u toj regiji često ometa signale navigacijskih sustava, odnosno signale se krivotvori. Zapadni mediji tvrde da se rusi koriste takozvanom spoofing metodom, a mnogi se pitaju skriva li rusija nešto od očiju javnosti?

Što je spoofing?

Riječ je o računalnoj metodi kojom se GPS-u može onemogućiti stvarno određivanje pozicije. Odnosno stvarna pozicija, zamjenjuje se krivotvorenom. Pojam u prijevodu znači “zamagljivanje”, a označava metodu kojom se mogu zavarati signali navigacijskih satelita.

Spoofingom se štite važne osobe i objekti









Američka nevladina organizacija Center for Advanced Defense Studies, skraćeno C4ADS, sa sjedištem u Washingtonu, kompjutorski analizira podatke na području sigurnosti. U proljeće 2019. je objavila izvještaj o tomu kako Rusija koristi spoofing na vlastitom teritoriju, na anektiranom Krimu i u Siriji. Zaključak izvještaja je taj da Rusija prednjači u korištenju spoofinga kako bi zaštitila važne osobe i objekte.

Najveći broj slučajeva spoofinga upravo u blizini palače

Indikativno je i to da je najveći broj slučajeva spoofinga zabilježen upravo u Rusiji kod Gelendžika. U Razdovlju od 2016. do 2018. godine bilo ih je više od 4.600. Američki stručnjaci tvrde kako na tom području često borave pripadnici sigurnosne službe i kako je upravo to razlog spoofinga na tom području. Takvi zaključci u skladu su i s raširenim tvrdnjama da Vladimir Putin tamo ima privatnu rezidenciju.









Primjer spoofinga iz 2017. godine

Kao primjer spoofinga navodi se slučaj iz 2017. godine koji je uznemirio javnost. Riječ je o tankeru Atria koji je plovio prema ruskom lučkom gradu Novorosijsku, ali GPS je pokazivao da se tanker nalazi na aerodromu Gelendžik. Kapetan je kontaktirao i druga plovila i pokazalo se da i drugi imaju isti problem. Zbog svega je poslano upozorenje svim brodovima koji su se nalazili na toj putanji.

Prema mišljenju SAD-a ometanje navigacijskih sustava je u suprotnosti s međunarodnim ugovorima o komunikaciji.