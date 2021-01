ŠKRABALO: 50 kontejnera manje za ljude Banije zbog PDV-a na donacije. Vlada ne vidi dodanu vrijednost u solidarnosti!

Upraviteljica Zaklade Solidarna Marina Škrabalo pita se zašto država i dalje s čak 25 posto PDV-a oporezuje donacije koje u potresom stradala područja idu preko humanitarnih organizacija.

Zaklada Solidarna i Fond 5.5 dosad su prikupili 10,7 milijuna kuna donacija, a otvorenim pismom zaklada je upozorila premijera Andreja Plenkovića da će velik dio prikupljenih donacija morati biti oporezovan PDV-om, a toliko manje dobit će ljudi na Baniji.

“Prema aktualnom režimu, isključivo donatori vlastitih proizvoda i usluga oslobođeni su PDV-a”, kaže Škrabalo u gostovanju u emisiji Točka na tjedan N1 Televizije.

Navela je i da će se na donacije od 100 milijuna kuna, koliko su prema njezinoj procjeni prikupile humanitarne organizacije, platiti PDV u iznosu od 25 milijuna kuna.

‘Od 10,7 milijuna kuna donacija, državi ide 2,2 milijuna PDV-a’









“Mi ćemo dva milijuna plasirati u obliku financijskih potpora za 500 do 700 najugroženijih domaćinstava, a ostali novac ide isključivo za stambeno zbrinjavanje i investiciju u montažnu dugoročnu gradnju. Državi ćemo predati 2,2 milijuna kuna kroz PDV. Taj novac u ovom trenutku neće biti u opticaju. Za nas to znači ili 50 kontejnera manje, 25 kućica manje i 7 trajnih domova manje”, rekla je Škrabalo te istaknula da na terenu postoji živa i solidarna situacija, koju očito državne strukture ne prepoznaju kao dodanu vrijednost. Iz Ministarstva financija i Porezne uprave za N1 kažu da ne mogu maknuti PDV kupcima – mogu samo poreznim obveznicima. Na pitanje ima li prijedlog kako to riješiti, rekla je:

“Hrvatska, kao članica EU-a, ne može samostalno upravljati svojim poreznim sustavom, ali to ne znači da je EU kratkovidna i da ne postoje opravdane situacije kada je moguće raditi iznimke. U tom smislu želimo zamoliti premijera da uzme u obzir da proglašenje prirodne katastrofe daje dodatne alate njemu za upravljanje. Moguće je raditi izvanredne odluke na kratki rok.”

Smatra, model se može naći i primijenjen je u 2020. “vezano uz iznimke vezane uz PDV kad se radi o hitnom kriznom odgovoru na covid. Znamo da je Europska unija donijela pravilo da su carine i PDV-a oslobođeni sav uvoz zaštitne opreme iz trećih zemalja”. Spomenula je i uvođenje privremene nulte stope PDV-a, na određeni popis proizvoda na šest mjeseci, koje je uvela UK, dodavši kako bi Vlada RH mogla isto – proglasiti nula posto stope PDV-a u trajanju od 29. prosinca do 29. veljače, na određene tipove građe.









‘Medved i Milošević napravili su velik posao, no nemamo trajnu strukturu’

Škrabalo predlaže i da Stožer na sastanke uključi, ne samo Crveni križ, nego i tajnika koordinacije pri CK-u, da se uspostavi razmjena podataka o kontejnerima koji se nabavljaju preko državnih i preko humanitarnih kanala.

“Ono što nam treba je centralna koordinacijska točka. Medved i Milošević su napravili jako veliki posao. Uspjeli su koliko-toliko dovesti u red stanje rasula koje je nastalo nakon potresa, ali nemamo trajnu strukturu. Ne postoji jedan informacijski portal gdje svi unose podatke, ne postoji sustav razmjene podataka o obiteljima, donatori nisu sustavno informirani gdje da prijave akciju i dobiju rješenje”, rekla je gostujući na N1.