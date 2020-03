Škoru čekaju teški pregovori sa Suverenistima i Mostom, ego i sitni interesi morat će ostati po strani

Licemjeri, lažni moralisti i jeftini populisti. To je pojednostavljena slika hrvatskih političara, čiju je tromu i uljuljanu svakodnevicu ozbiljno poljuljala pojava Miroslava Škore. Čim je Škoro prije više od pola godine najavio kandidaturu na predsjedničkim izborima, medijska mašinerija, sveprisutni analitičari i razni drugi stručnjaci orkestrirano su krenuli u napad na tog slavonskog pjevača, secirajući svaki njegov potez. I neka, svakoga tko se bavi politikom treba secirati i analizirati, to nije upitno, pitanje je tko su ti dežurni analitičari i koje su njihove namjere. A kako zasad stvari stoje, ključna je namjera tih dežurnih stručnjaka za sve i svašta diskreditirati Škoru i prije negoli je išta pokazao.

“Ja u politiku ne ulazim gologuz”, uzvratio je ovih dana Škoro onima koji ga posljednjih nekoliko dana nastoje rastaviti “na proste faktore” zato što parkiranje ispred zagrebačke bolnice Merkur naplaćuje 15 kuna po satu. Je li to moralno, zapitali su se HDZ-ovci, SDP-ovci i ostali sitni političari koji se jeftinom demagogijom bore za pokoji glas i politički opstanak, kao da su oni narodu nešto dali džabe. Većina onih koji Škori zamjeraju što na svom zemljištu naplaćuje parkiranje zapravo godinama živi na državnim jaslama, trgujući foteljama i isisavajući novac hrvatske sirotinje – pa ne sjedi li baš u Plenkovićevoj Vladi vojska ministara koji osim politike u životu nikada ništa nisu radili? Kako to izgleda kada u realnom svijetu radiš i stvaraš, hrvatski političari uglavnom ne znaju, no zato znaju tempirati i prozivati. Ali, izgleda da je i narodu puna kapa tog lažnog morala pa su se tako još na predsjedničkim izborima odlučili na promjenu u vidu Škore. Baš je to ono što žulja elitu koja dva desetljeća živi na račun naroda i od naroda. No, Škoro se očito ne da i neće se pokolebati, a to uviđa i narod, pa je i dalje čvrst, i postojan, Škorin Demokratski pokret treća je politička opcija u zemlji. Bez Škore neće biti moguće sastaviti vladu, a da se neće dati pokolebati, otkrio je dajući do znanja da je spreman povući se iz svih poslova, no u politici ostaje te će pomrsiti račune strankama koje su Hrvatsku dovele u sadašnju situaciju.

Točkasta koalicija

“Nije to napad na mene, to je napad na projekt koji će definitivno ukinuti duopol u hrvatskoj državi između HDZ-a i SDP-a koji je uhvatio u kliješta i zarobio hrvatsku državu u zadnjih 20 godina”, ustvrdio je Škoro, koji je svojim kritičarima zapaprio i time što se pojavio na predstavljanju izbornog programa Hrvatskih suverenista, dok se u isti mah medijska mašinerija trudi uvjeriti naciju da od Škorina okupljanja na desnici neće biti ništa te da će se njegov projekt raspuknuti i prije nego što nešto postigne. Da od raspada projekta nema ništa, potvrđuju i brojke, naime, premda još čeka da njegovu stranku nadležno Ministarstvo uprave registrira, Škoro je u samo par dana primio 11 tisuća upita za članstvo. I na tome ne misli stati, tvrde izvori bliski bivšem predsjedničkom kandidatu. To što se pojavio na predstavljanju suverenističkog izbornog programa proteklog vikenda zapravo je uvertira u početak pregovora na desnici, na koju Škoro računa i na rujanskim izborima. Da bi gradio velik i konkretan projekt, Škoro je spreman razmotriti sve opcije koje su mu na raspolaganju, no tu će ego i sitni interesi morati ostati po strani, naglašavaju naši sugovornici iz njegova tima.

“Nitko ne očekuje da će pregovori između Suverenista biti jednostavni, svjesni smo da se radi o nizu malih, uglavnom konzervativnih stranaka koje su se okupile pod isti kišobran kako bi opstale i ponudile nešto svojim biračima. Unutar Suverenista ima mnogo kvalitetnih kadrova, među njima su Hrvoje Zekanović, Ruža Tomašić, Pero Kovačević, general Glasnović, tu je i Ladislav Ilčić, Zlatko Hasanbegović. Definitivno želimo te ljude u svojem timu, ali neka pravila će se ipak morati utvrditi. Svjesni smo da se oni i zbog financijske strane nisu u stanju odreći svojih stranaka, ali u tom smislu u mogućnosti smo formirati takozvanu točkastu koaliciju, pozvat ćemo istaknute Suvereniste u svoj tim, ponuditi im mjesta na našim listama, a ostalo je na njima”, objašnjava naš sugovornik blizak Škori te napominje da se već sada razmatraju i razmjenjuju neke programske smjernice i u Suverenistima i u Škorinu bloku, no isto tako, za stranku, barem onu ozbiljnu, treba imati infrastrukturu i financije.

“I Škoro i Suverenisti zalažu se za referendumske inicijative, reforme u pravosuđu, na istom smo tragu kada je riječ o sigurnosti granica, zalažemo se za monetarni suverenitet. Mnogo je tema na kojima se nalazimo i tu nema spora, no za suradnju svaka strana mora nešto ponuditi – o tome ćemo razgovarati i pokušati pronaći najbolje rješenje”, kaže naš sugovornik blizak Škori koji je, predstavljajući svoj Demokratski pokret, predstavio samo 17 članova koji će se naći u središnjem tijelu stranke, odnosno pokreta. No, i sam je svjestan kako to nije dovoljno jer će za uspostavu stranke trebati imenovati političke tajnike, razraditi ogranke, ali i formirati jak tim. Jedno se vrijeme razmatrala opcija da Škorina stranka za početak bude tek regionalna te da objedini Slavoniju i Baranju, kao što je to nekoć činio Glavašev HDSSB, ali trenutno u njegovu pokretu poručuju kako idu na sve ili ništa.

Dvije opcije Mosta

Kada je o Suverenistima riječ, oni napominju kako su Škori na predsjedničkim izborima doista mnogo pomogli, ponajprije kroz ljudstvo koje je prikupljalo potpise za njegovu kandidaturu. Suverenisti su Škori osigurali dobar dio volontera, njihovi ljudi koji su aktivni u županijskim i gradskim skupštinama dočekivali su Škoru na terenu, i to mu je jamačno osiguralo dio glasova na predsjedničkim izborima. Svjesni su i oni da bez Škore na parlamentarnim izborima neće moći postići konkretne rezultate, kažu da bi izostanak suradnje doveo do novog raslojavanja na desnici, a to ni Škori ni njima nije u cilju. Premda su pred njima izazovni dani, oni od pregovora ne dižu ruke, ali naglašavaju kako nema puno vremena te kako je krajnji čas da se odnosi definiraju. I oni su uvjereni da pregovori za parlamentarne izbore neće biti bajkoviti, ali od razgovora ne odustaju.

“Nećemo se zadovoljiti mrvicama, očekujemo konkretne razgovore i još konkretnije ponude, tvrdnje da smo opterećeni egom ne drže vodu, mi smo se uspjeli okupiti, sada je na Škori red da kaže što želi i što smjera. Naravno da se nećemo odreći svojih stranaka, to nitko od nas nije ni tražio, niti to ima smisla, imamo ljude, imamo program i na njemu smo spremni detaljno raditi, nemamo ništa ni protiv suradnje s Mostom, ali se oni među sobom moraju dogovoriti tko su i što su”, tvrdi naš sugovornik iz Suverenista.

A baš ti dogovori s Mostom u toj stranci Bože Petrova izazivaju probleme i nelagode. Most, kako doznajemo, razmatra dvije opcije, jedna je samostalan izlazak na izbore, za što program već pripremaju. Toj su ideji skloniji liberalniji članovi stranke, poput Ines Strenja-Linić pa i Bože Petrova, dok s druge strane, najpoznatiji mostovci Bulj i Grmoja naginju suradnji sa Škorom, s kojim bi mogli postići konkretnije rezultate. Ni Škoro ne odbacuje mogućnost suradnje s mostovcima, a posebno ga intrigiraju baš Bulj i Grmoja, koje smatra najsnažnijim stranačkim pojedincima, ali i ljudima s kojima bi mogao graditi svoju bazu u Dalmaciji, gdje je na predsjedničkim izborima imao nešto slabiji rezultat. Škori na desnici, pa i u Mostu, zamjeraju prespore pregovore, ali i tajnovitost, no to da nije dovoljno otvoren demantiraju njegovi najbliži suradnici koji kažu da je sve još u začecima pa se nema u čemu ni otvoriti.

Kadar za Dalmaciju

Škoro svoj pokret nastoji proširiti pa je u kontaktima s bivšim HDZ-ovcem Hrvojem Burićem iz Rijeke, koji bi trebao biti njegov kadar za taj kraj, a osim toga, još od predsjedničkih izbora komunicira s Nenadom Matićem iz Zelene liste, ali ni tu Škoro još nije precizirao odnose. Ipak, izvori bliski Škori objašnjavaju kako je on realan te te trenutno radi na pregovorima s partnerima s predsjedničkih izbora. Cilj mu je, među ostalim, osmisliti deklaraciju kroz koju će definirati odnose i ciljeve koalicije.

“Kampanja za parlamentarne izbore bit će potpuno drugačija od one za predsjedničke izbore koja je bila personalizirana, Škoro je sebe već predstavio narodu, a sada je na redu predstavljenje i promoviranje ljudi s njegove liste. Tu će veliku i važnu ulogu imati Marja Čolak, koja će voditi komunikacijski dio priče. Rezultat predsjedničkih izbora pokazao je da imamo šanse na parlamentarnima, možemo osvojiti dvadesetak mandata, i to nije nerealno. Škoro je, uostalom, i ranije najavljivao da će sve istomišljenike okuptii pod jedan kišobran i da sigurno neće izaći sam na parlamentarne izbore, od toga ni sada ne odustaje”, kaže naš sugovornik blizak Škori te napominje da ni Suverenisti ni Blok za Hrvatsku, pa ni Most samostalno ne mogu postići previše. Potvrđuju to i ankete prema kojima stranka Bože Petrova ne prelazi izborni prag, pa se može očekivati da će se unutarstranačka mimoilaženja ipak uskoro gurnuti pod tepih te da će se zajednički jezik pronaći kroz suradnju sa Škorom, koji je u siječnju održao posljednji sastanak s Petrovom, a u to vrijeme kavu je popio i sa Ladislavom Ilčićem te Ružom Tomašić, no tada je bilo prerano za neke konkretnije dogovore. Politika nije med i mlijeko pa je i na tim početnim pregovorima ipak bilo trzavica, priznaju to na svim stranama, no napominju da su to sitnice koje se daju sanirati.

“Predlagalo se da na izbore izađemo kao Nezavisna lista Miroslava Škore, a na toj listi ne bi stajala imena drugih stranaka, što je nama zasmetalo, ne samo zato što naša imena ne bi bila istaknuta nego i zbog financiranja stranaka. Naime, sav bi proračunski novac dobili oni koji su osvojili mandate, a taj bi novac išao Škorinoj listi, a ne strankama čiji je kandidat prošao, što bi dovelo u pitanje naš opstanak”, objašnjava naš sugovornik iz Suverenista, dodajući da su sada ti sukobi ostavljeni po strani.

Spajanje nespojivog

Škoro je uistinu kao kandidat za predsjednika države uspio spojiti nespojivo, ujediniti desnicu. Time je napravio povijesni korak, a sada se od njega očekuje da svoju priču zaokruži na parlamentarnim izborima te da na njih prenese barem dio kapitala koji je osvojio na izborima za Pantovčak. No, isto se tako očekuje da ostane onaj koji ujedinjuje. Znaju to dobro i oni koji su na predsjedničkim izborima solidarno stajali uz njega, a koji su ga još u izbornoj noći zapljusnuli ponudama. Most mu je nudio da preuzme čelnu poziciju u njegovoj stranci, s druge strane Škoro je bio taj koji je pokušavao spojiti mostovce i suvereniste, između kojih i danas vlada netrpeljivost, i to je jedan od najtežih dijelova trenutačnih pregovora.

Naravno da se u svemu tome Škori nastoje približiti i HDZ-ovci, ni Kovač ni Plenković ne odbacuju koaliciju s njime u slučaju dolaska na vlast, ni Škoro ne odbacuje koaliciju s HDZ-om, a to je ono čega se najviše pribojavaju u Mostu: dođe li do nove suradnje s HDZ-om, Most će odbiti biti djelom te priče. Svatko, dakle, vodu vuče na svoj mlin, pregovori su, kako se to od politike i političara očekuje, intenzivni i burni, a u svemu tome, tu su i podmetanja kokošara kojima smeta Škorino skupo parkiralište, a već sutra bi ti isti sjeli s njime za stol kako bi se očuvali na vlasti. Na Škori je da bude drugačiji, da doista bude promjena i taj dugoočekivani treći put, koji se neće ispuhati, već ostati dosljedan i postojan. On to i najavljuje, rujan nije daleko, javnost će uskoro saznati tko je mućak, a tko je doista spreman zasukati rukave i primiti se ozbiljnog posla. Jer ni u tom smislu Hrvatska više nema vremena.