‘ŠKORO ŽELI UNIŠTITI DOMOVINSKI POKRET’! Peternel odgovorio: ‘On voli patetiku, nismo nikada bili prijatelji!’

Autor: Valneo Kosić

Bivši predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro na Facebooku je objavio kako je smijenio Igora Peternela s mjesta predstojnika u kabinetu potpredsjednika Hrvatskog sabora.

Škoro je u objavi rekao kako mu je Peternel prijetio u telefonskom razgovoru da mu daje 24 sata da povuče tu odluku jer će on krenuti u obračun s njim.

Osim toga, Škoro je napisao kako mu se “zahvaljuje na prekrasnim i iskrenim prijateljskim riječima” koje mu je danas uputio. Objava ostavlja dojam velike ogorčenosti, a čini se kako Miroslav Škoro doista misli nastaviti svojevrsni obračun s kolegama iz stranke.

Nazvali smo Igora Peternela za komentar. On kaže kako nije istina da mu je prijetio te da je Škori “samo dao do znanja kako bi i njegova šutnja mogla završiti.”

“Nisam mu prijetio”

“Dobio sam e-mail od Sabora, to gospodin Škoro tako gospodski radi u vrijeme godišnjih odmora, ali u redu. Ja sam smijenjen i to je njegovo pravo. Ja sam ga nazvao i popričali smo. Nisam mu prijetio, samo sam mu rekao da moja gospodska šutnja može i završiti. Međutim, ona će i dalje trajati, nije on vrijedan toga. Gospodin Škoro ima pravo smijeniti svog predstojnika ureda, iako bi nekakvo gospodsko, pristojno ponašanje nalagalo da se to radi osobno u četiri oka, a ne preko službe Sabora i u tijeku godišnjih odmora. On je odabrao ovaj način, to je njegova osobna karta”, rekao je Peternel koji kaže kako nije učinio ništa zbog čega bi se osjećao odgovornim.

“Ja se ne osjećam odgovornim, gospodin Škoro je dao ostavku i odstupio je. Mi smo je kao predsjedništvo prihvatili, nije to bio nikakav manevar, on je podnio neopozivu ostavku. Nije me prije toga uopće konzultirao. Nakon toga je uslijedilo ovakvo čudno ponašanje gospodina Škore i gospođe Vučemilović”, kazao je Peternel.

“Škoro želi uništiti Domovinski pokret”

Na pitanje mislili li da Miroslav Škoro želi uništiti Domovinski pokret, Peternel odgovara potvrdno.

“Da, apsolutno, On svaki dan nešto poduzima, ne dozvoljava jedan dan mira. To je svima očigledno. Ali to je njegovo pravo, a moje je da vjerujem da će Domovinski pokret opstati s obzirom da je utemeljen na jasnim političkim idejama kojih se naši zastupnici drže. Vjerujem da će s izborom novog predsjednika priča s gospodinom Škorom definitivno završiti”, rekao nam je Peternel i rekao kako se nada da će uskoro za Domovinski pokret početi nova era.









Spomenuli smo u razgovoru kako ga je Škoro u dramatičnoj objavi nazvao prijateljem, odnosno da ga je smatrao prijateljem.

“Nismo nikada bili prijatelji”

Peternel kaže kako su njih dvoje bili poslovni suradnici, a ne prijatelji.

“On voli te patetične nazive, on i ja nikada nismo bili prijatelji nego poslovni suradnici na jednom projektu. On je iz tog projekta otišao, ja nisam. Nemam ništa osobno protiv njega. Nisam radio dvije godine da bi se družio s gospodinom Škorom, nego da bi radili na boljitku ovog društva. On je mene danas smijenio i to je u redu. Ja o tome ne ovisim, profesor sam, imam svoju struku. Ali me ljudski uvrijedio jer se to tako ne radi”, kaže nam.

“Škoro se na meni iskalio”

Na pitanje zašto je Škoro tako ogorčen na njega odgovara:









“Zato jer jedino mene može smijeniti. Ne može nikoga drugoga smijeniti. Zastupnicima Domovinskog pokreta ništa ne može, zato se iskalio na meni”.

Pitali smo što onda znači Škorino “previše je, previše” iz objave, Peternel kaže:

“Nisam ja mijenjao brave, uopće ne želim pričati o tim tehnikalijama. Možemo pričati o politici i ljudskosti, ali u tu priču se ne želim uvlačiti”, rekao je Peternel.

Penava novi predsjednik?

Već duže vremena se govori da bi novi predsjednik Domovinskog pokreta mogao postati gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, a to u razgovoru potvrđuje i Peternel nadodavši kako misli da bi on bio dobar izbor.

“Mislim da Domovinski pokret ima sigurnu budućnost, iako je trenutno situacija teška, nažalost zbog ponašanja gospodina Škore i njegove obitelji”.