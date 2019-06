ŠKORO ZBOG OVOGA DRHTI! GDJE SU NESTALI MILIJUNI IZ HUMANITARKE?

Autor: Marin Vlahović

Nakon što je Miroslav Škoro objavio kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske, počele su kolati razne priče, pa i tekstovi u nekim medijima, koji Škoru pokušavaju diskreditirati kao legitimnog kandidata. Na neki način, ponavlja se priča koju je prošla i sadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Prema redovnoj i uobičajenoj binarnoj podjeli Hrvata, jedni nekritički odbijaju saslušati bilo kakve argumente i bespogovorno podržavaju svog političkog favorita, dok ga drugi napadaju na svim područjima, analizirajući pritom sve aspekte njegove osobnosti, od političkog do privatnog života.

Osvajanje političkog prostora

U slučaju Miroslava Škore pojavilo se tako i svevremensko pitanje koje glasi: gdje je Škoro bio devedeset i prve? Čini se da je Škoro mudar, ili ima lukave savjetnike, jer se zasad ne upušta u rasprave o detaljima iz biografije. Dapače, on se ne srami, niti krije svestranost i širinu svog životnog puta, i tako postaje prihvatljiv kandidat i za birače centra koji zaziru od svih oblika političkog ekstremizma. U samo tjedan dana Škoro je privukao i zavidan broj bivših simpatizera Kolinde Grabar-Kitarović, koja je de facto izgubila svoju političku bazu.

Dio desnice mogao bi mu zamjeriti i činjenicu da mu je punac bio ugostitelj i promicatelj srpskih delicija u svom restoranu. Istraživački novinar Željko Peratović pronašao je u tekstovima lokalnih američkih medija zanimljive crtice iz života Emila Luzaicha, pokojnog punca Miroslava Škore.

“…Dosad je lijevo orijentirani dio javnosti mislio da je Škoro prije rata i 1991. pjevao na nekim ustaškim dernecima po SAD-u, Kanadi i Australiji i da će mu najveći problem u kampanji biti činjenica da zbog toga nije aktivno sudjelovao u Domovinskom ratu. Osmrtnica njegovu puncu, pokojnom Emilu Luzaichu, otkriva da je on pokopan 2009. po običajima Srpske pravoslavne crkve, a pogrebnu ceremoniju obavili su u crkvi Svetog Nikole u Monroevilleu. Škorina šogorica, Kristine Kochis, nastavila je voditi očev restoran radničke prehrane Emil’s Lounge u Rankinu, a Bill Toland je za Pittsburgh Post-Gazette zabilježio da taj srpski duh obilja nije nestao“, piše Peratović na svojoj stranici 45 lines.

Kao što smo već spomenuli, ovi detalji mogli bi, umjesto političke štete, Škori donijeti još veću popularnost, jer će ih mnogi gledati kroz poznati uzvik – voli svoje, poštuj tuđe. Ustvari, kada je riječ o njihovim političkim idolima, većini ljudi ne smetaju kontradiktornosti između privatne i političke legitimacije. Naravno, kada se radi o predstavnicima suprotnih političkih struja, tada je bitno i tko im je treći ujak po maminoj strani.

Ćevapi, čvarci, bratstvo i jedinstvo?

Desno biračko tijelo doslovno vapi za mesijom koji će ih izbaviti iz okova komunističkog nasljeđa, tako da će lako zažmiriti na činjenicu da je Škorin punac pripremao izvrstan leskovački roštilj. Samo, ima tu jedan drugi, mnogo dublji problem. Ako je današnja Republika Hrvatska u dobroj mjeri udbaška tvorevina, kako to da je onda Miroslav Škoro kao pošteni katolik, domoljub i politički disident kojeg progone crveni vragovi toliko dobro prosperirao u toj istoj državi, da ne zna što će s lovom? Normalno, nije sramota biti bogat i poduzetan, ali kada netko desetljećima boravi u poslovnom i političkom “mainstreamu”, i onda odjednom, ničim izazvan, počne prozivati stranačke oligarhije i tražiti nekakvu nacionalnu i socijalnu pravdu, tada je sasvim opravdano sumnjati u njegove prave motive. 1991. nije, izgleda, jedina godina u kojoj Škoro nije bio ondje gdje je trebalo biti. Prespavao je i prešutio kompletnu pljačkašku pretvorbu i privatizaciju. Šutio je o ratnom profiterstvu, likvidacijama hrvatskih branitelja i emigrantskih vođa. Po svemu što je bio, kako je poslovao i živio, Škoro nije nikakav pučki tribun i nacionalni spasitelj.

‘Milo moje’ kao sukob humanitarnog i komercijalnog rada

On se tobože oslanja na državotvorni projekt Franje Tuđmana i kao krucijalnu godinu u kojoj je počeo brodolom Hrvatske vidi 2000., što je negacija svih destruktivnih pojava i događaja u devedesetima, tijekom kojih je i došlo do novog uzleta i nastanka pseudoudbaških elita, formalno desne, a nešto kasnije i lijeve političke orijentacije.

Ne možemo u jednom tekstu obuhvatiti sve kontradiktornosti poslovnog i političkog djelovanja Miroslava Škore koje se uvelike preklapa i kosi s njegovim govorom kojim je najavio kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske, ali jedna mu epizoda nipošto ne govori u prilog. U pitanju je uloga u osnivanju i promoviranju fundacije “Milo moje” koja je osnovana radi skupljanja novca za opremanje dječjeg odjela osječke bolnice. Mediji su se sada ponovno raspisali o događajima iz 2013., kada je fundacija brisana iz registra, a da se nikada nije saznalo na što je konkretno potrošen novac. Spominje se svota od 2,5 milijuna kuna, no teško je reći koliki je konačni iznos, odnosno koliko je novca sjelo na račun fundacije tijekom njezina višegodišnjeg postojanja. Posljednji financijski izvještaj iz 2013. otkriva da je fundacija poslovala i nakon završetka akcije “Daj pet”, kojom se skupljao novac za dječji odjel osječke bolnice. Zakon o humanitarnim udrugama, koji je donesen 2015., i dalje se ne primjenjuje dosljedno. Prije brisanja iz registra, fundacija je raspolagala imovinom vrijednom više od milijun kuna i nitko ne zna što je danas s time. Škoro govori istinu kada kaže da nije bio ovlašten za zastupanje fundacije, no to ne umanjuje njegovu moralnu, a sada i političku odgovornost.

Prije svega, humanitarnu fundaciju nazvao je “Milo moje“, što je jasan sukob komercijalnog i humanitarnog interesa. Naime, isti naziv dao je svom komercijalnom glazbenom albumu i pjesmi, tako da ispada kako je preko humanitarne akcije reklamirao i prodavao vlastiti autorski proizvod, što je moralno dno. Kao čovjek koji je godinama živio u Americi, Škoro bi morao znati da se takve stvari ne smiju raditi. Priče da je novac iz fundacije korišten i za preuređenje njegove kuće mogu biti najobičnije izmišljotine, ali to ne umanjuje njegovu odgovornost. Kao osnivač fundacije, bio je dužan ispitati na što je sve potrošen novac koji su građani uplaćivali misleći da će time djeca dobiti nove prostore, uređaje i bolji smještaj u osječkoj bolnici. Ništa se od toga nije dogodilo, što znači da je novac potrošen nenamjenski. Inače, fundaciju je vodio jedan od najboljih prijatelja Miroslava Škore, poznati pedijatar dr. Igor Berečki.

Isti taj Berečki kojemu je Škoro dao povjerenje da barata milijunima kuna na svom Facebook-profilu ovih dana objavljuje poruke koji nisu baš u skladu s vjerskim i političkim imidžem njegova prijatelja Škore. Za dan državnosti, Berički je podijelio fotografiju staru nekoliko godina iz Srbije, a hrvatske biskupe posprdno je nazvao muškarcima u “pozlaćenim haljinama”. Ponavljamo, i prijateljstvo s dr. Berečkim možemo gledati kao na dokaz Škorine političke i ljudske širine. Detaljima kojima se veliča ili umanjuje njegovo hrvatstvo, odnosno otkrivaju “stvarni” pokrovitelji, neka se bave oni kojima je važnija forma od sadržaja. Nas zanima samo jedno – zašto novac iz fundacije nije potrošen u svrhu zbog koje je osnovan i tko će za to kazneno i materijalno odgovarati?